Migliori negozi di fotocamere usate e ottiche | Aprile 2021

Il mondo della fotografia è un regno bellissimo, ma anche costoso. Fortunatamente molti modelli di fotocamere e ottiche sono costruiti per durare a lungo e spesso possono avere più di un proprietario nel corso della loro vita. Questa guida vi aiuterà ad orientarvi nel mondo dell’usato con i nostri consigli sui migliori negozi di fotocamere usate che trovate in Italia!

Molte volte ci capita di sbavare dietro all’ultimo modello di fotocamera provvisto delle più recenti tecnologie elettroniche, dimenticando che lo strumento è solo una parte del processo creativo e che spesso necessitiamo di molto meno per soddisfare le nostre esigenze. Inoltre i soldi risparmiati con l’acquisto di materiale usato si possono investire in viaggi o libri fotografici che possono aprire la mente più di qualsiasi trovata tecnologica.

Prima di cominciare con l’elenco dei negozi mi pare opportuno fornire alcune informazioni introduttive. Se non siete interessati potete saltare direttamente all’elenco dei migliori negozi di fotocamere usate!

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): perché acquistare un usato

Oltre al già citato risparmio pecuniario, che permette di investire in qualcosa che non sia attrezzatura, ma che comunque entra a far parte del processo creativo, davvero ci sono ottime fotocamere che non hanno molto da invidiare a quelle più recenti. Dovrete magari fare qualche compromesso con un rumore più elevato ad alte sensibilità ISO oppure con un sensore meno denso. Tuttavia nella maggior parte dei casi le specifiche saranno più che soddisfacenti, non dimentichiamoci che qualche anno fa siamo rimasti stupefatti davanti alle caratteristiche di quelle fotocamere che oggi ci potrebbero sembrare superate. L’elettronica corre velocissima, ma fortunatamente nessuno ci obbliga a starle dietro.

Per le ottiche il concetto è doppiamente vero: il vetro infatti invecchia molto più lentamente del silicio. Al giorno d’oggi non serve nemmeno rinunciare agli automatismi con l’autofocus e la lettura esposimetrica, Gran parte delle ottiche usate sono perfettamente compatibili con i corpi macchina più recenti. Ovviamente nessuno vieta a qualche personaggio particolarmente nostalgico di andare su ottiche a fuoco manuale, il vostro portafogli potrebbe essere ancor più felice in questo caso.

Per fare qualche esempio una Sony A7 II usata potete trovarla ad un terzo del prezzo della nuova A7 III. Un Canon EF 24-70mm f2.8L USM si trova facilmente usato a meno della metà del prezzo di listino. E se proprio vogliamo dirla tutta con poco più di 500 euro vi portate a casa una Nikon D700 usata: utilizzata da una marea di professionisti ai suoi tempi, vi può offrire la qualità di un sensore Full Frame e un corpo a prova di bomba allo stesso prezzo di una entry level APS-C.

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): la garanzia dei negozi

Il mercato delle fotocamere e ottiche usate è decollato tra i privati grazie al web che permette tramite i siti specializzati in compravendita oppure i forum di incontrare una grande quantità di persone. Comprando da privati potrete sicuramente risparmiare un po’ di più, assumendovi però tutti i rischi del caso. Nessuno può fornirvi una vera e propria garanzia – per questo abbiamo ideato una guida per aiutarvi ad evitare spiacevoli situazioni.

Un negozio invece è obbligato a fornire una garanzia legale. Esiste una legge che impone al venditore di fornire assistenza nel caso in cui il prodotto non risulti conforme a quanto dichiarato all’atto di vendita. Nel caso in cui non sia possibile riparare o sostituire il pezzo si dovrà procedere ad un risarcimento. La garanzia legale prevista dal Codice del Consumo si applica per un periodo di 24 mesi e l’acquirente ha 2 mesi di tempo per notificare il danno dopo che l’ha rilevato. In pratica voi nei 26 mesi successivi all’acquisto potete in qualunque momento brandire il vostro scontrino e richiedere giustizia. Il venditore è obbligato a fornire assistenza – non la casa madre o una qualsiasi altra entità extracorporea -, se non lo fa rivolgetevi ad una associazione dei consumatori.

In alcuni casi, come molto spesso succede nel caso dell’usato, la garanzia può essere ridotta fino ad un minimo di 12 mesi. Pretendete sempre almeno 12 mesi di garanzia perché è un vostro diritto legale. Comunque sia, in assenza di specifiche indicazioni, la garanzia ha una durata di 24 mesi.

Dato che i negozi devono fornire la garanzia sono anche incentivati a controllare e ricondizionare gli oggetti in vendita, specificando sempre nel caso dell’usato eventuali imperfezioni che possono compromettere il corretto funzionamento del dispositivo. Quando comprate in Italia un qualsiasi oggetto usato sappiate che esiste questa serie di tutele previste dalla legge a vantaggio dei consumatori.

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): selezione dei negozi

Per selezionare i negozi da inserire nella guida abbiamo utilizzato i seguenti criteri:

In primo luogo abbiamo cercato di garantire una buona copertura geografica scegliendo gli store: è importante che tutti i lettori possano usufruire di questa guida e, nel caso di negozi fisici, anche visionare il materiale prima dell’acquisto.

scegliendo gli store: è importante che tutti i lettori possano usufruire di questa guida e, nel caso di negozi fisici, anche visionare il materiale prima dell’acquisto. Il secondo criterio è la valutazione del sito web, della facilità con cui si riesce a trovare gli articoli e delle modalità offerte ai clienti per contattare lo staff . Anche eventuali servizi online aggiuntivi sono stati presi in considerazione.

e delle . Anche eventuali servizi online aggiuntivi sono stati presi in considerazione. Il terzo criterio è basato sul feedback degli utenti che è sempre indice della serietà di qualsiasi servizio.

che è sempre indice della serietà di qualsiasi servizio. Infine è stata valutata la quantità e qualità dei prodotti offerti.

Direi che la premessa è terminata ed è tempo di cominciare con l’elenco dei migliori negozi di fotocamere usate. Non si tratta di una classifica, anche se tendenzialmente nelle prime posizione dell’elenco troverete i negozi con le caratteristiche migliori e servizi più utili e poi a scalare progressivamente. Prima di passare alle descrizioni dettagliate vi riportiamo anche un elenco riassuntivo della lista completa:

RCE foto Reflexmania IL FOTOAMATORE Photo Specialist Foto Dotti Foto ottica Cavour Sabatini Fotografia Newoldcamera Studio fotografico Orlando

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): note della nuova uscita

In questo paragrafo di testo aggiungeremo, se necessario informazioni in merito alle ultime novità che verranno di volta in volta inserite in questa guida! Nulla da segnalare per questo mese, ma continuate a seguirci per rimanere aggiornati!

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): RCE foto

RCE foto è una catena di 10 negozi specializzati presente in Veneto da oltre 50 anni e con oltre 30 negozi partner in diverse regioni d’Italia. Si occupano di vendita del nuovo, assistenza e ovviamente anche di compravendita dell’usato.

Il loro magazzino di usato vanta fotocamere e ottiche di tutti i brand più famosi, con più di 3000 pezzi ricondizionati e disponibili agli acquirenti. Tutti i prodotti prima di essere messi in vendita vengono controllati dallo staff e ovviamente viene offerta la garanzia fino a 2 anni. La schede di ogni dispositivo sono complete e ben corredate di tutte le informazioni, compresi eventuali difetti estetici.

Il sito è molto piacevole da navigare e user friendly: i prodotti sono classificati per marca e categoria in modo da facilitare la ricerca. I servizi online sono tra i migliori del settore. RCE offre la possibilità di acquistare da qualsiasi parte d’Italia con spedizione BRT assicurata. Anche per chi desidera vendere il proprio usato velocemente, RCE provvede al ritiro con corriere in tutta la penisola e alla valutazione telematica del vostro materiale fotografico, previa compilazione del form. È anche possibile permutare il proprio materiale sia col nuovo che con l’usato. Tutte le procedure sono semplici e i costi trasparenti, per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale. Potete contattare i singoli negozi via mail oppure telefonicamente, inoltre RCE foto è presente sui social per rispondere alle vostre domande.

La punta di diamante sta nel servizio “Avvisami se arriva“. Anche se ben fornito, non è possibile che il catalogo dell’usato contenga l’oggetto dei vostri desideri. Poco, non dovete disperarvi e passare ore su Internet a cercare un’altra offerta affidabile: basta compilare un semplice form online e verrete ricontattati dallo staff non appena il prodotto che vi interessa verrà reso disponibile. Potrete poi andare a provarlo o comprarlo immediatamente. Comodo no?

Se vorrete visitare una delle tante sedi fisiche troverete un staff preparato ed appassionato, ben disposto a dialogare e farvi provare i prodotti che desiderate acquistare. Sarà come chiacchierare con un amico appassionato. La catena gode di ottima fama tra i clienti e molte recensioni positive lo testimoniano. Che dire di più? Se proverete RCE foto non potrete più farne a meno!

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): Reflexmania

Reflexmania è un negozio che tratta quasi esclusivamente il commercio online di materiale fotografico usato. È diffuso in tutta Europa e può contare sulla partnership dei colossi dell’e-commerce come Amazon e eBay.

Il loro catalogo è il più rifornito: per i modelli di fotocamere e ottiche più comuni troverete sempre 5-6 pezzi disponibili. Avrete anche poco tempo per decidere perché la piattaforma è davvero enorme e potrebbe darsi che qualcuno arrivi prima di voi. La qualità e la trasparenza sono essenziali su Reflexmania: ogni pezzo che arriva viene sottoposto ad almeno 12 controlli (riportati in modo chiaro nella pagina dedicata) tra cui controllo e pulizia generale, controllo dello specchio, controllo dei motori AF e delle lenti delle ottiche. Il tutto atto a fornire una garanzia completa per 2 anni. Le schede dei prodotti sono molto complete e dettagliate.

Naturalmente è possibile anche vendere o permutare i proprio oggetti: basterà compilare il form e sarete ricontattati. Tutti i ritiri sono gratuiti ed effettuati tramite corriere. Le spedizioni in caso di acquisto ha un costo variabile a seconda della tipologia.

Nel sito la ricerca è molto semplice: basta digitare il nome dell’oggetto desiderato nella barra di ricerca oppure lasciarsi guidare dai vai vari menù che raggruppano i prodotti in vendita. In fondo alla pagina troverete invece i link che riportano a tutte le informazioni sulle modalità di vendita, pagamenti, spedizioni e quant’altro. Tutto è presentato in modo chiaro e senza complicati giri di parole. La piattaforma offre numerosi metodi di contatto dalle mail alla chat incorporata nel sito, fino ai canali social. È anche possibile un contatto telefonico o via Whatsapp.

Esiste un’unica sede fisica ad Ancona per chi eventualmente volesse parlare con lo staff e visionare dei prodotti. Ma non preoccupatevi troppo: il sito offre un diritto di recesso entro 14 giorni dall’acquisto. Quindi se sarete insoddisfatti potrete restituire l’oggetto e riavere indietro i soldi. Tutti i dettagli sulle condizioni di vendita li trovate qui.

Il feedback degli utenti è ottimo, la quasi totalità è completamente soddisfatta dell’esperienza. Grazie al suo enorme bacino di utenze e all’esperienza nel commercio online, Reflexmania riesce spesso ad offrire qualcosa in più rispetto alle realtà più piccole. Appena darete un’occhiata alla home page troverete subito qualcosa di interessante!

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): IL FOTOAMATORE

La catena di negozi IL FOTOAMATORE conta 8 sedi fisiche sparse per varie città italiane, tra le più importanti ci sono Roma, Milano, Bologna e Firenze. Il suo store dell’usato può contare su più di 1500 articoli tra ottiche, fotocamere e accessori.

I prodotti usati sono catalogati in 4 categorie che possono indirizzare l’acquirente:

Nuovo in Liquidazione : prodotto nuovo in liquidazione o indistinguibile dal nuovo

: prodotto nuovo in liquidazione o indistinguibile dal nuovo Ottimo : prodotto da vetrina, poco usato in condizioni eccellenti

: prodotto da vetrina, poco usato in condizioni eccellenti Buono : prodotto poco usato con minimi segni di utilizzo

: prodotto poco usato con minimi segni di utilizzo Discreto: prodotto usato mediamente, con segni e graffi anche evidenti

Tuttavia la scheda dei prodotti è piuttosto povera, compensa però il fatto che è possibile visionare i prodotti nelle sedi fisiche della catena. La garanzia fornita sull’usato è di 1 anno.

Vengono offerti servizi di permuta parziale con il nuovo (massimo 50% del valore del nuovo) e vendita con pagamento in contanti. La procedura può essere attivata recandosi in una delle sedi oppure direttamente da sito con ritiro gratuito presso la propria abitazione, per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Il sito è ben organizzato anche se un po’ spartano. In alto è presente una barra di ricerca che però non restituisce prodotti usati. Bisogna selezionare l’apposito tab dal menù del sito e si viene rimandati alla sezione “Usato “Garantito” dove si possono applicare dei filtri per cercare ciò che si desidera. Il costo della spedizione varia in funzione dell’opzione scelta e del metodo di pagamento. Tutti i dettagli sulla vendita e sulle condizioni sono riportati in una comoda pagina. I contatti possono effettuarsi via telefono, mail e attraverso la chat incorporata nel sito.

Una buona copertura geografica data dalle sedi fisiche e i servizi online rendono IL FOTOAMATORE un ottimo portale per il commercio dell’usato fotografico. Il feedback degli utenti è buono e lo staff sa il fatto suo in termini di preparazione tecnica e gentilezza. Anche solo per curiosità date un’occhiata al sito!

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): Photo Specialist

Photo Specialist è un negozio online dedicato al mondo della fotografia attivo in tutta Europa; troverete un sacco di offerte su prodotti nuovi, riparazioni ed ovviamente per l’usato! Nel catalogo troverete centinaia di offerte interessanti su mirrorless, reflex, ottiche e accessori. Ogni prodotto è descritto minuziosamente da una scheda tecnica che ne riassume le caratteristiche principali e lo stato di usura, il tutto corredato di foto dell’articolo. Per quanto riguarda la presentazione del prodotto in sé è davvero completa ed esauriente, tuttavia se doveste avere dubbi è attivo un completo servizio clienti (accessibile tramite mail, telefono o social) che dal lunedì al sabato sarà disposto a rispondere a tutti i vostri dubbi e perplessità.

Sui prodotti usati la garanzia base è di un anno, con la possibilità di estenderla di altri 12 mesi pagando un leggero sovrapprezzo. Il costo delle spedizioni varia da 10,95 a 49,00 euro a seconda del peso e delle caratteristiche dei prodotti. Tuttavia se doveste riscontrare difetti oppure i prodotti non dovessero soddisfare le vostre aspettative potete restituirli al mittente: una volta confermata la restituzione sarà possibile cambiare l’articolo oppure ricevere un rimborso totale della spesa, comprese le spese di spedizione.

Il sito web è molto funzionale: si trovano facilmente i prodotti desiderati sia tramite la barra di ricerca, sia tramite i filtri avanzati. Davvero comodo. I menù sono semplici e organizzati in categorie eloquenti, così da permettere una navigazione rapida e a colpo sicuro. Non ci sono sedi fisiche ufficiali in Italia della catena, ma esistono alcuni negozi fisici affiliati dove potete recarvi eventualmente per un contatto diretto.

Il feedback degli utenti è molto buono e non dovreste avere difficoltà a concludere dei buoni affari su Photo Specialist. Provate a dare un’occhiata al sito web, per spulciare le loro offerte. Se avete dei dubbi su come funzionano le cose in questo negozio vi consigliamo questa pagina, che raccoglie tutte le informazioni utili.

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): Foto Dotti

Da quando è stato fondato negli anni ’50, Foto Dotti ha cercato di rinnovarsi all’insegna della qualità. Il negozio ha sede fisica a Modena, ma può effettuare spedizioni in tutta Italia.

Il catalogo dell’usato non è fornitissimo, tuttavia i prodotti paiono di buona qualità. Inoltre Foto Dotti pone particolare attenzione alla compravendita di attrezzatura fotografica medio e grande formato, sia analogica che digitale. La scheda dei prodotti è abbastanza sintetica, ma funzionale.

Il sito è molto elegante e piacevolissimo da navigare. Gli strumenti di ricerca sono molto avanzati e permettono di isolare gli articoli in base a marca, fascia di prezzo, tipologia del prodotto. Il costo della spedizione dipende dalla dimensione del pacco, essendo Foto Dotti non specializzato nel settore. È possibile in ogni recedere all’acquisto, con le modalità indicate nella pagina dedicata. Contattare lo staff è semplice e si può fare per via mail, telefonando oppure tramite i canali social.

Il feedback degli utenti è ottimo e lascia trasparire grande professionalità sia nella sede fisica che nel commercio online. Dato che Foto Dotti ha in catalogo molto attrezzatura di fascia alta la professionalità e l’affidabilità è un grande surplus. In ogni caso già visitando il bellissimo sito si intuisce che si tratta di professionisti con molta esperienza.

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): Foto ottica Cavour

Foto ottica Cavour ha sede fisica a Milano e vanta una grande esperienza nel settore. Oltretutto effettua spedizioni in tutta Italia.

Il catalogo dell’usato è ben fornito con centinaia di pezzi tra fotocamere, ottiche e accessori. Nella scheda dei prodotti viene brevemente riportato lo stato dell’oggetto e alcune caratteristiche, anche se qualche parola in più non avrebbe guastato. È comunque possibile visionare il materiale nella sede fisica del negozio e anche restituire la merce che non dovesse soddisfare le aspettative, entro 30 giorni dall’acquisto. Se siete dei fan di Leica troverete delle ottime occasioni!

Il sito è ben progettato e interessante dal punto di vista estetico. Gli strumenti di ricerca avanzata permettono di districarsi agevolmente nel listino, filtrando per marca, fascia di prezzo e caratteristiche del prodotto. In calce alle pagine del sito troviamo tutte le informazioni più tecniche, dai contatti – telefono, mail e social – fino alle informazioni dettagliate sulle modalità di vendita. Potete inoltre far valutare il vostro usato in modo rapido e senza impegno tramite il form dedicato.

Infine i clienti sembrano molto soddisfatti del trattamento ricevuto. Se volete dare un’occhiata al materiale in vendita visitate il sito di Foto ottica Cavour.

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): Sabatini Fotografia

Un altro negozio con esperienza pluridecennale è Sabatini fotografia, a Roma. La merce, sia nuova che usata, può essere spedita in tutta Italia gratuitamente per ordini superiori a 250 euro.

Il listino non è molto ampio, tuttavia abbiamo voluto segnarlo perché possiate tenerlo d’occhio dato che spesso passano delle offerte molto interessanti. La descrizione nella scheda dei prodotti è molto sintetiche, tuttavia è possibile richiedere informazioni aggiuntive o visionare direttamente in negozio l’oggetto. Il diritto reso è garantito entro un termine massimo di 14 giorni, senza particolari prescrizioni. Ovviamente è possibile permutare la propria attrezzatura o venderla direttamente, previa accurata valutazione da parte del team di Sabatini Fotografia.

Il sito è bello da visitare, ma anche funzionale. Con la ricerca avanzata non faticherete a trovare qualcosa di interessante. I contatti sono possibili tramite vari form sparsi nelle diverse sezioni del sito, mandando una mail, telefonando in negozio oppure tramite i canali social. Tutte le informazioni sulle modalità di acquisto e pagamento sono riportate nella sezione dedicata del sito.

Anche in questo caso riscontriamo ottimi feedbak da parte dei clienti, che sottolineano la gentilezza del personale e l’ampia disponibilità di offerte allettanti. Fate anche voi una capatina sul sito web per farvi un’idea!

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): Newoldcamera

Torniamo a Milano invece per presentare un altro pezzo importante per il mercato dell’usato: Newoldcamera. Nel sito raccolte ottime offerte e le spedizioni avvengono in tutta Italia. È possibile anche far ricondizionare vecchie fotocamere.

Il catalogo contiene un buon numero di prodotti, maniacalmente etichettati e descritta nella scheda tecnica. Oltre alla vendita di ottimo materiale, Newoldcamera offre due servizi degni di lode. Il primo è il conto vendita, ovvero la possibilità di lasciare il proprio materiale tra le vetrine del negozio in attesa di un acquirente senza doversi preoccupare in prima persona. Il secondo è un servizio molto interessante per chi cerca materiale usata e può evitare numerose noie; si tratta di una raccolta di segnalazioni di materiale rubato, utile per evitare di comprare oggetti trafugati e poi rivenduti.

Il sito è un po’ scarno, tuttavia i menù in testa e quelli laterali permettono di navigare abbastanza agevolmente tra gli oggetti in listino. Nella parte superiore trovate i banner dove cliccare per arrivare ai social del negozio e alle informazioni di contatto. Inoltre potrete accedere alle informazioni sui pagamenti, spedizioni e resi. Forse questa parte potrebbe essere resa un po’ più esplicita e semplice da trovare data la sua importanza.

Il feedback molto positivo lascia trasparire tutta la professionalità e l’esperienza, inoltre se avete occasione di visitare il negozio fatelo perché è davvero ben curato. In caso contrario avete a disposizione il sito web: meno elegante, ma pur sempre funzionale.

Migliori negozi di fotocamere usate (migliori negozi di ottiche usate): Studio Fotografico Orlando

Questo piccolo negozio situato in provincia di Reggio Emilia ha moltissimo da offrire. Il suo negozio online è ben fornito ed effettua spedizioni in Italia.

Lo Studio Fotografico Orlando ha un listino molto fornito di ottiche e fotocamere di tante marche conosciute. La scheda dei prodotti è abbastanza povera di informazioni, tuttavia riporta una descrizione dello stato di usura dell’oggetto, che alla fine è la parte più importante quando si acquista usato.

Il sito offre davvero poche informazioni. Gli oggetti in vendita sono classificati solo in base alle marche. Dovrete faticare un po’ se cercate qualcosa in particolare, anche perché il catalogo è davvero ricco. Se volete informazioni aggiuntive – e sicuramente ne avrete necessità – dovrete telefonare oppure inviare una mail, i contatti si trovano a destra in tutte le pagine del sito. Il personale è comunque molto disponibile, sia per via telematica che dal vivo in negozio.

Non abbiamo riscontrato lamentale da parte degli acquirenti, anzi molti hanno sostenuto di aver trovato delle ottime offerte. Visitate il sito per sincerarvene da voi!

Questi sono i negozi che abbiamo selezionato per voi. Se avete esperienze dirette da riportare, segnalazioni o semplici suggerimenti non esitate a lasciare un commento! Noi di tuttoteK siamo sempre disponibili ad ascoltare i vostri pareri.

Se volete buttarvi sul materiale nuovo, ma non sapete da che parte cominciare, vi consigliamo le guide della sezione fotografia!