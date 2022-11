Samsung: ecco alcune idee regalo in vista del Natale

Con il Natale sempre più imminente, Samsung ci propone alcune idee regalo che possono rendere felici parenti e amici. Vediamo i prodotti proposti

Natale è probabilmente il periodo più atteso da grandi e piccini. Oltre che a un’occasione particolare per stare insieme, è ormai da anni il giorno ideale per scambiarsi dei doni in segno di riconoscenza verso la persona alla quale sono destinati. Samsung ci propone alcuni prodotti che possono essere delle valide idee regalo per Natale da donare a parenti o amici. Quale miglior periodo per parlarne se non questo che ci avvicina al Black Friday e al Cyber Monday? Andiamo a conoscere i prodotti proposti.

Ecco tutte le idee regalo di Samsung in vista del Natale

Il primo prodotto proposto è la scopa elettrica BESPOKE Jet. Dotata di una funzione di ricarica, rappresenta un concentrato di tecnologia, innovazione e design. È dotata di un sistema di filtraggio a 5 livelli che trattiene fino al 99,999% di polvere e allergeni, restituendo aria pulita, dispone di un motore Digital Inverter che sprigiona fino a 210 W di forza aspirante e pesa il 47% in meno di quello montato sulla Jet 90. Il corpo di BESPOKE Jet pesa solo 1,44 kg, per essere maneggiato agevolmente, per aspirare senza difficoltà da sopra ai pensili a sotto ai mobili. Disponibile nelle colorazioni Midnight Blue, Misty White e Woody Green, è acquistabile in diversi formati con un prezzo di partenza consigliato di 1.099,00 €.

(in offerta su amazon.it) Samsung VS20A95973B/WA BESPOKE Jet pro extra Aspirapolvere Scopa Elettrica senza fili, Potenza 210W, con Base All-in-One Clean Station integrata All-in-one con Clean Station integrata: svuotare il serbatoio del tuo potente aspirapolvere senza fili non è mai stato così facile; La base All-in-one con Clean Station integrata utilizza la tecnologia Air Pulse per svuotare efficacemente il contenitore durante la ricarica della batteria

Passando ai televisori, la società sudcoreana ci propone i modelli Samsung TV Neo QLED QN900B e Samsung TV OLED S95B. Il nuovo modello QN900B rappresenta la punta di diamante della nuova gamma Neo QLED e raccoglie in sé il meglio della tecnologia Samsung. Le nuove feature tecniche portano l’innovazione degli schermi a un nuovo livello, per offrire agli utenti esperienze di visione ancora più immersive e senza limiti. Inoltre, con la nuova gamma Neo QLED il ruolo del TV viene rafforzato, diventando l’hub di contenuti a 360° della casa, da cui poter controllare tutto l’ecosistema di device casalinghi. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di 7.699,00 € per la versione da 75″.

Supportato dal processore Neural Quantum integrato nei modelli flagship della gamma Neo QLED, il modello OLED S95B utilizza tecnologie come il potenziamento della luminosità e la mappatura percettiva del colore. Questi offrono accenti più accurati e colori più realistici e vividi. Questo nuovo modello permette di godere di un’esperienza visiva di qualità integrata dalle migliori tecnologie Samsung. Combina le prestazioni all’avanguardia del processore Neural Quantum 4K e l’interfaccia smart della piattaforma Tizen con la straordinaria qualità sonora di Samsung Object Tracking Sound e Q-Symphony con tecnologia Dolby Atmos. Il tutto contenuto nel sottile LaserSlim design. Si parte da un prezzo consigliato di 2.499,00 € per la versione da 55″.

Parlando di smartwatch, Samsung propone come idea regalo per Natale il Galaxy Watch5. È pensato per migliorare le abitudini di salute e benessere dell’utente grazie a insight intuitivi, funzionalità avanzate e potenzialità sempre più ampie. È dotato dell’esclusivo sensore Samsung BioActive che segna l’alba di una nuova era nel monitoraggio digitale della salute, in quanto utilizza un unico chip esclusivo che gestisce tre potenti sensori di salute: Frequenza cardiaca, Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica. Il prezzo consigliato per questo smartwatch parte da 299,00 €.

(in offerta su amazon.it) Samsung Galaxy Watch5 40 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Graphite [Versione Italiana] Sleep tracker: l’orologio fitness monitora il sonno con la tecnologia di tracking del sonno avanzata. La nuova tecnologia di Galaxy Watch5 pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e comprende e traccia le fasi del tuo sonno.¹ ² ³

Per quanto riguarda invece l’intrattenimento e la connettività, la società ci propone tre diversi prodotti: Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Z Flip4 e The Freestyle. I nuovi auricolari top di gamma di Samsung offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida. Se occorre rispondere urgentemente a una chiamata mentre si lavora sul tablet, grazie agli auricolari Galaxy Buds2 Pro basterà il tocco di un dito per effettuare la connessione al proprio telefono. I Galaxy Buds2 Pro sono dotati della nuova funzione Auto Switch per fornire una transizione rapida e senza sforzo, per passare dall’ascolto del tuo show preferito a una chiamata importante. Gli auricolari sono in vendita a un prezzo consigliato di 229,00 €.

(in offerta su amazon.it) Samsung Galaxy Buds2 Pro Cuffie Bluetooth True Wireless, Cancellazione attiva dei rumori, Carica Wireless, Quality Sound, Resistenza IPX7, [Versione Italiana], Graphite Qualità del suono: ogni nota è vera come non lo è mai stata prima con Galaxy Buds2 Pro. Il suono nitido delle cuffie wireless inizia alla sorgente del tuo dispositivo preferito e grazie all’audio Hi-Fi a 24 bit¹ ², puoi immergerti nella migliore esperienza di ascolto wireless.

Galaxy Z Flip4 è lo smartphone ideale per esprimersi senza limiti, grazie alle nuove modalità di personalizzazione del dispositivo. Inoltre, il design compatto a conchiglia offre nuove modalità di utilizzo che nessun altro smartphone può vantare: Galaxy Z Flip4 offre la migliore esperienza personalizzata grazie alla FlexCam versatile. Per girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani, è sufficiente piegare parzialmente Z Flip4 per attivare FlexCam. Queste funzioni possono essere sfruttate anche con le app preferite degli utenti.

Chiudiamo questo articolo dedicato alle idee regalo di Samsung in vista del Natale con The Freestyle, il nuovissimo proiettore portatile dedicato all’intrattenimento. Dotato di tecnologia e flessibilità mai viste, offre immagini ottimali e un intrattenimento senza limiti ai consumatori che desiderano portare con sé ovunque i propri contenuti audio-video preferiti. Questo proiettore si rivolge alle generazioni Gen Z e Millennial e racchiude in un unico dispositivo leggero e portatile un proiettore, altoparlanti intelligenti e un sistema di illuminazione ambientale. The Freestyle pesa solo 830 grammi e trasforma con facilità ogni stanza in una sala cinematografica. Il proiettore è disponibile al prezzo consigliato di 660,89 €.

Voi cosa ne pensate di queste idee regalo proposte da Samsung per Natale? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news relative all’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!