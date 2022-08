Samsung: presentati i nuovi Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4

Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, i dispositivi più versatili, che cambiano il modo di interagire con gli smartphone

Samsung Electronics annuncia la nuova rivoluzionaria generazione di smartphone pieghevoli. Presentati i Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Entrambi i dispositivi presentano formati personalizzabili, esperienze su misura e prestazioni ottimizzate. Con la quarta generazione di dispositivi pieghevoli, Samsung ridefinisce il concetto di versatilità, Offrendo produttività ottimizzata, possibilità di personalizzazione insieme a nuove esperienze fotografiche con FlexCam. Giunta ormai alla quarta generazione, la serie Galaxy Z continua a rompere le regole per offrire nuove efficaci interazioni che migliorano la vita di tutti i giorni.

Dichiarazioni in merito ai nuovi Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4

I pieghevoli Galaxy di Samsung sono radicati nella filosofia di apertura che ci caratterizza e garantiscono nuove possibilità di personalizzazione completa, sia al proprio interno che esternamente. Nati dalla collaborazione con i nostri eccellenti partner, i nuovi dispositivi foldable offrono esperienze mobile senza precedenti, che soddisfano le esigenze dei nostri utenti più dinamici,

afferma il Dr. TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. Che ha poi aggiunto:

Grazie alla nostra ostinata determinazione e alla posizione di leader nel settore, l’entusiasmo verso i dispositivi pieghevoli è in costante crescita. Siamo riusciti a trasformare questa categoria da un progetto di nicchia a una lineup di dispositivi mainstream, utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo.

Controllo scrupoloso di ogni singola componente

A conferma dell’attenzione che Samsung dedica all’artigianalità di massimo livello, in entrambi i formati ogni componente è stato scrupolosamente analizzato. Questo per offrire un’esperienza davvero ottimizzata in modo che ogni consumatore abbia un dispositivo che risponda alle proprie esigenze. Galaxy Z Flip4 parte dal successo del formato iconico di Samsung, arricchendolo con funzioni chiave, come un’esperienza foto-video ottimizzata ed una batteria a lunga durata. Inoltre offre la possibilità di personalizzazione ampliate, pur mantenendo un design ultracompatto. Galaxy Z Fold4 apre nuove possibilità, offrendo la più completa esperienza smartphone Samsung attualmente disponibile. Con un design dinamico, schermi immersivi e funzionalità multitasking che richiamano il mondo dei laptop oltre ad un comparto fotografico di livello professionale e un potente processore.

Galaxy Z Flip4, l’ideale, dentro e fuori, per l’espressione di sé

Galaxy Z Flip4 migliora le funzioni preferite dai nostri utenti, diventando così il dispositivo ideale per esprimersi senza limiti. Il design compatto a conchiglia offre nuove modalità di utilizzo che nessun altro smartphone può vantare. Per girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani, è sufficiente piegare parzialmente Z Flip4 per attivare FlexCam2. Queste funzioni possono essere sfruttate anche con le app preferite degli utenti. Grazie alla collaborazione tra Samsung e Meta, FlexCam è ottimizzato per le piattaforme social più popolari, come Instagram, WhatsApp e Facebook.

Infinite modalità di utilizzo

Z Flip 4 offre possibilità impensabili prima d’ora. Scatta selfie di elevata qualità direttamente dal display esterno sfruttando la fotocamera principale grazie alla funzione Scatto Rapido, ora migliorata. Avvia la registrazione video in alta qualità in modalità Scatto Rapido per poi passare fluidamente alla modalità Flex per continuare a registrare a mani libere. Tutto ciò senza dover interrompere la ripresa. Con Scatto rapido, è ora possibile scattare selfie in modalità Ritratto e vedere l’anteprima nelle proporzioni reali della foto. Con una fotocamera migliorata e dotata di un sensore più luminoso del 65%, alimentata dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, le foto e i video sono più nitidi e più stabili, di giorno come di notte.

Nuova batteria e design elegante

Con Galaxy Z Flip4 è possibile scattare foto, guardare contenuti e restare connessi più a lungo tra una carica e l’altra grazie alla batteria potenziata da 3.700 mAh. Con la Ricarica Ultra-Rapida, ora supportata su Z Flip4, si può ricaricare fino al 50% in circa 30 minuti, mantenendo gli utenti connessi anche quando la batteria si sta scaricando. Il design è il più elegante di sempre e si distingue per la cerniera più sottile, i bordi ottimizzati, il retro in vetro opaco in contrasto e la scocca in metallo lucido. Z Flip4 può essere completamente personalizzato internamente ed esternamente. Con i Temi Galaxy sullo schermo esterno e su quello principale, per arricchire il proprio stile con font, icone e design personalizzati. Inoltre, è possibile creare il proprio schermo esterno personale con i nuovi design per l’orologio e sfondi in diversi formati come immagini, GIF e anche video.

Galaxy Z Fold4: un concentrato di multitasking dalle prestazioni eccellenti

Galaxy Z Fold4 è il frutto delle costanti innovazioni Galaxy nel settore ed è lo smartphone più potente creato finora. In Z Fold4 Samsung ha racchiuso tutta la propria competenza nel campo della tecnologia mobile. Creando un dispositivo con maggiori funzionalità a prescindere dalla modalità d’uso. Aperto, chiuso o in modalità Flex. Inoltre, è il primo dispositivo dotato di Android 12L, una versione speciale di Android creata da Google per esperienze su schermi ampi, come i foldable.

Il re del multitasking

Con Z Fold4 il multitasking è più facile che mai per essere più produttivi anche durante gli spostamenti. La nuova Barra delle applicazioni10 presenta un layout simile a quello di un PC e consente di accedere alle app preferite e recenti. La multifunzionalità è anche più intuitiva, grazie a semplici gesti di scorrimento. Con uno solo gesto è possibile passare dalle app a schermo intero alle finestre pop-up oppure dividere a metà lo schermo in modo da avere più possibilità di multitasking.

Grandi collaborazioni

Le partnership di Samsung con Google e Microsoft consentono un salto di qualità in termini di multitasking. Ora le app Google, incluse Chrome e Gmail, supportano la funzione drag-and-drop che permette di copiare e incollare rapidamente link, foto e molto altro da un’app all’altra. Con Google Meet ora è possibile connettersi con più persone condividendo attività virtuali, come guardare video contemporaneamente su YouTube oppure giocare insieme a videogiochi durante una videochiamata. L’intera suite Office e Outlook di Microsoft è ora ottimizzata per l’uso sullo schermo pieghevole. Offrendo all’utente più informazioni sullo schermo e modalità più rapide di interazione con i contenuti. L’esperienza multitasking è coronata dalla S Pen, che consente di disegnare e prendere appunti on-the-go con pratico alloggiamento nella Standing Cover with Pen.

Fotocamera

Con un obiettivo potenziato da 50 MP e lo Space Zoom 30x, Galaxy Z Fold4 scatta foto e video mozzafiato. Per sfruttare al massimo il formato unico che consente una maggiore flessibilità durante gli scatti, la fotocamera presenta una serie di modalità ottimizzate. Come lo zoom più potente attivato nella modalità Capture View, la Doppia Anteprima e i Selfie con la fotocamera posteriore. Inoltre, grazie ai pixel più grandi, al sensore più luminoso del 23% e a una maggiore potenza di elaborazione, è possibile realizzare scatti nitidi anche di notte.

Display

I contenuti sono ancora più immersivi e caratteristici sullo schermo principale da 7,6 pollici più luminoso, con refresh rate adattivo da 120 Hz19. E con la fotocamera sotto il display (UDC) meno visibile, dotata di una nuova disposizione sub-pixel a dispersione. Le app dei social media più popolari, come Facebook, sono ottimizzate per la fruizione su schermo ampio, per rendere i contenuti ancora più piacevoli. In alternativa, basta accedere alle app dei servizi di streaming preferiti, come Netflix, e guardare i contenuti senza dover reggere il dispositivo con le mani grazie alla modalità Flex.

Resistente a tutto

Samsung prosegue nel suo percorso di innovazione rivoluzionaria impegnandosi a garantire il livello di resistenza che il consumatore si aspetta, sia internamente che esternamente. Z Flip4 e Z Fold4 sono i nostri pieghevoli più resistenti grazie all’Armor Aluminum delle scocche e delle coperture della cerniera e all’esclusivo Corning Gorilla Glass Victus+ dello schermo esterno e del vetro posteriore. La resistenza del pannello dello schermo principale è inoltre rafforzata dalla struttura a strati ottimizzata, che contribuisce a ridurre i danni provocati dalle sollecitazioni esterne. Entrambi i dispositivi, Z Flip4 e Z Fold4, vantano poi una resistenza all’acqua di grado IPX8: la pioggia non sarà più un problema.

Galaxy Buds2 Pro: design eccezionale e un’esperienza di ascolto impeccabile

La serie Galaxy Z si arricchisce di Galaxy Buds2 Pro, i nuovi auricolari top di gamma di Samsung. Offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per ogni momento della giornata. L’utente può godersi ogni intermezzo musicale con lo straordinario sistema audio Hi-Fi a 24 bit, che offre l’esperienza High dynamic range (HDR) per sentirsi connessi ai contenuti che si stanno ascoltando con una risoluzione estremamente nitida. Con il nuovo design compatto ed ergonomico con ingombro ridotto del 15%26, insieme a una perfetta aderenza, sono l’alleato ideale per le sessioni di allenamento. Ora è possibile rispondere alle telefonate ovunque ci si trovi, grazie al potente sistema ANC che elimina il rumore esterno. I nuovi Galaxy Buds2 Pro consentono di rifugiarsi nel proprio mondo senza perdere il contatto con la realtà. E se capita di perdere i propri auricolare Buds2 Pro, grazie a SmartThings sarà possibile localizzarli e trovarli rapidamente.

Prezzo Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4 arricchisce lo stile degli utenti con design premium e colori tradizionali, Bora Purple e Graphite, oltre a colori nuovi, Pink Gold e Blue. La gamma ampliata Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition offre inoltre colori per un totale di 75 combinazioni tra cui scegliere, per consentire agli utenti di decidere liberamente il look del proprio dispositivo. Galaxy Z Flip4 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.149 ;

ad un prezzo consigliato di ; oppure, nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.199 ;

ad un prezzo consigliato di ; e nella versione da 8GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.329.

Prezzo Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold4 e la Standing Cover with Pen34 sono proposti negli eleganti colori Graygreen, Beige e Phantom Black35. Inoltre, Galazy Z Fold4 è disponibile anche nella colorazione Burgundy esclusivamente su Samsung.com. Galaxy Z Fold4 sarà invece acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.879 ;

ad un prezzo consigliato di ; oppure, nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.999 ;

ad un prezzo consigliato di ; e nella versione da 12 GB + 1TB a partire da 2.249€ esclusivamente su sito.

Disponibilità

Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 saranno disponibili in preordine in Italia a partire dal 10 Agosto fino al 25 Agosto. Coloro che preordinano un Galaxy Z Flip4 o un Galaxy Z Fold4 riceveranno 1 anno di protezione gratuita sui danni accidentali Samsung Care+36. Coloro che preordineranno i nuovi dispositivi con l’operatore telefonico TIM avranno la possibilità di ricevere 6 mesi di abbonamento al piano standard DAZN. Preordinando, invece, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 attraverso gli operatori telefonici Vodafone e WindTre, si potranno ricevere 12 mesi di abbonamento al piano standard Netflix.

L’offerta

Acquistando Galaxy Z Fold4 o Galaxy Z Flip4 dal 10 Agosto fino al 25 Agosto nei punti vendita aderenti si avrà la possibilità di ricevere fino a 150€ di sconto immediato. Registrando l’acquisto su Samsung Members entro il 6 Ottobre 2022 si potrà inoltre scoprire la valutazione del proprio dispositivo usato. Acquistando invece Galaxy Z Fold4 o Galaxy Z Flip4 dal 10 Agosto fino al 25 Agosto su Samsung Shop online, si può ricevere fino a 150 euro di sconto immediato a carrello e la valutazione del proprio dispositivo usato.

Disponibilità e prezzo dei Galaxy Buds2 Pro

Gli auricolari Galaxy Buds2 Pro saranno invece disponibili nei colori Graphite, White, e Bora Purple a partire da €229,00. In Italia, gli utenti che acquisteranno Galaxy Buds2 Pro in preordine dal 10 al 25 Agosto avranno la possibilità di ricevere gratuitamente un wireless charger. ma soltanto dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members. Per maggiori informazioni su Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, è possibile visitare i siti www.samsungmobilepress.com, www.samsung.com/it. Mentre, per maggiori informazioni e regolamento completo delle promozioni visitare www.samsung.it/promozioni

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).