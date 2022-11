Quanto sono legali i sicuri casinò online in Italia: leggi, fatti

Nel corso di questo articolo vedremo nel dettaglio come funziona il mondo dei casino online in Italia dal punto di vista legale. Ti racconteremo anche di alcuni fatti particolari che devi assolutamente conoscere, dell’ente di controllo che gestisce tutto e tanto altro

L’Italia ha una doppia visione sul mondo dei casinò. Per quelli terrestri, infatti, ci sono una serie di norme stringenti e, anzi, il gioco in teoria sarebbe totalmente vietato anche se poi, con deroghe speciali, è stata data la possibilità a diversi casinò di aprire e lavorare senza problemi.

Una breve panoramica sulla legalità del gioco d’azzardo in Italia

La situazione, invece, è diversa per le piattaforme virtuali. Dal 2006, infatti, il settore dei giochi online è stato preso in esame dalle leggi nazionali ed è stata data l’opportunità a diversi operatori di accettare scommesse dai cittadini italiani. E questo non è stato che l’inizio visto che nel 2011 sono state aperte le porte al poker online prima e ai giochi da casinò online poi.

Rilascio di licenze e regolatori del gioco d’azzardo

Ad oggi in Italia ad occuparsi delle licenze da rilasciare ai bookmaker e ai sicuri casino online è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), parlando di un ente che fa parte del Ministero delle Finanze e che da alcuni anni ha sostituito l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) in questo ruolo.

Ha il compito di verificare che i casinò online abbiamo tutto in regola dal punto di vista economico e finanziario e non solo. Verifica, infatti, anche la piattaforma, il Return to Player e l’RNG, ovvero l’algoritmo che serve a garantire che le combinazioni siano assolutamente casuali.

Leggi attuali sui casinò online

Come visto i sicuri casino online in Italia, a patto che siano regolarmente autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono assolutamente legali. E, infatti, in giro troverai tantissime piattaforme su cui poter fare affidamento.

Nei primi anni del 2000, lo Stato italiano ha seguito con attenzione l’evolversi di questo fenomeno e, successivamente, ha deciso di stabilire delle proprie leggi che tutti gli operatori che volevano lavorare in Italia dovevano rispettare.

Tra queste, ad esempio, abbiamo anche il dover pagare preventivamente le tasse sulle vincite. I giocatori italiani, infatti, non devono assolutamente preoccuparsi di questo punto come vedremo a breve.

Gioco Legale nei casino online sicuri italiani

Gioco È legale? Sono Disponibili in Versione Demo? Si può giocare da mobile? In che casinò online trovarli? Slot Sì Sì Sì StarCasinò, Wazamba, Spin Samurai Poker Sì Sì Sì Voglia di Vincere, StarCasinò, LeoVegas Lotteria Sì No Sì Spin Samba, Snai, LeoVegas Bingo Sì Sì Sì National Casino, Boomerang Casinò. Scommesse Sportive Sì Sì Sì Wazamba, Voglia di Vincere

La situazione riguardo ai casinò online sicuri è stata abbastanza confusa fino al 2010. L’Italia, infatti, attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli blocca tutti i siti non italiani che accettavano puntate dagli utenti residenti in Italia. Questi siti, però, si sono rivolti all’Unione Europea e alla fine si è arrivati alla soluzione attuata ancora oggi.

In poche parole, tutti i siti italiani e stranieri possono operare tranquillamente in Italia a patto, però, che ottengano la relativa licenza dell’AAMS e poi, come detto, dell’ADM. E questo è regolato interamente dalla Legge Nazionale 357/88. Le regole dell’ADM si applicano a tutte le categorie di giochi effettuati a distanza, quindi quelli da casino e il poker, ma anche scommesse sportive, lotterie a totalizzatore e così via.

Inoltre, l’ADM ha anche il compito di eseguire controlli periodici sui vari casinò e di andare alla ricerca di quelle piattaforme che, pur non avendo la regolare licenza ADM, accettano scommesse dai giocatori residenti in Italia.

E questi siti vengono subito bloccati, quindi si rende impossibile l’accesso, e poi sanzionati secondo le leggi previste. E parliamo di reati molto gravi, visto che accettare scommesse senza licenza vuol dire anche evadere le tasse; perciò, rischiano una denuncia e un procedimento penale in un tribunale italiano.

Età del giocatore

I giocatori italiani, sia che vogliono accedere nei casinò online sia in quelli terrestri, dovranno avere per forza 18 anni. Questa, infatti, è l’età minima per accedere in strutture o piattaforme in cui si pratichi gioco d’azzardo con soldi veri. E questa legge è diffusa un po’ in tutta Europa mentre in alcuni stati statunitensi si arriva anche a 21 anni.

Per evitare ai minori di poter giocare, i casinò devono sempre richiedere un documento d’identità così da potersi assicurare che stiano davvero giocando solo persone con almeno 18 anni. Anche per questo motivo, poi, i giocatori entro trenta giorni dalla registrazione devono convalidare il proprio conto gioco.

Prezzo della licenza

Come visto in precedenza, attualmente l’ente predisposto al rilascio delle licenze è l’ADM che ha sostituito l’AAMS. Avere una licenza ci consente di sapere che il casinò è legale e soprattutto forte finanziariamente così da poter pagare ogni vincita. Per ottenere la licenza italiana, infatti, ci sono una serie di spese da dover affrontare e parametri economici da rispettare,

Innanzitutto, i concessionari che hanno richiesta devono aver avuto un fatturato di 1.500.000€ negli ultimi 2 anni. Inoltre, devono anche versare una fidejussione direttamente ad ADM, pari a 350.000€ per la direzione tecnica, la supervisione e l’amministrazione.

Tasse per il gioco d’azzardo

Di questo elemento ne abbiamo già parlato prima. Uno dei motivi per cui lo Stato italiano ha acconsentito al diffondersi di operatori legali in Italia è collegato anche al gettito fiscale che generano. I casinò online, infatti, pagano le tasse all’Italia e si parla del 25% sull’importo giocato dagli utenti in generale sul sito. Per i casinò terrestri, invece, la soglia prevista è del 20%.

Il dato positivo è che i giocatori non devono assolutamente preoccuparsi delle tasse sulle loro vincite visto che queste sono già pagate in anticipo dagli stessi concessionari e sono pari al 12% sugli importo al di sotto di 500€ e di una percentuale variabili sui premi superiori a 500€.

Valutazioni del casinò e controllo affidabile

Quando si parla di casino online sicuri come il sito casinoonlinesicuri.club, bisogna mettere in rilievo una serie di fattori. Prima di tutto, in giro sul web troverai tantissimi casinò legali e autorizzati dall’ADM, ma anche tante piattaforme senza regolare licenza che ancora non sono state scoperte dall’Agenzia delle Dogane. E queste ultime sono sicuramente rischiose visto che potrebbero avere giochi truccati e non pagare le vincite.

Questo, perciò, è il primo motivo per cui sono necessari i siti di recensione dei casinò. Il servizio di verifica del casinò che svolgono, infatti, è fondamentale visto che controllano il sito e constatano che sia tutto in regola. E visto che si tratta di esperti del settore, ovvero giocatori professionisti e sviluppatori, possiamo sicuramente fidarci.

Inoltre, cercano anche il parere di giocatori che hanno già utilizzato un determinato sito e quindi è un elemento aggiuntivo che ci aiuta ad avere un quadro più chiaro della situazione.

Infine, grazie a questi siti, possiamo anche capire quali sono le varie funzionalità di un casinò, i metodi di pagamento disponibili e le caratteristiche, la gamma di giochi e la presenza di determinati software provider. E tutto questo nello stesso momento, così da non farci perdere tempo inutile in ricerche e confronto che potrebbero non portare a nulla di concreto.