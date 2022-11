God of War Ragnarok: cosa sapere prima di acquistare il gioco

In questo articolo vi sveleremo ogni cosa che c’è da sapere su God of War Ragnarok, il nuovo titolo di Santa Monica Studios

Tra tutti i titoli in uscita nel 2022 God of War Ragnarok era certamente uno dei più attesi. I fan della saga hanno aspettato anni per mettere le mani su questo gioco, ma certamente non erano gli unici interessati. Infatti anche tanti nuovi giocatori che non hanno mai provato un titolo di Santa Monica Studios hanno messo gli occhi sulla nuova esclusiva Sony. Per aiutare i neofiti a capire a cosa andranno in contro nel nuovo God of War Ragnarok abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove vi sveleremo tutto ciò che c’è da sapere prima di acquistare il gioco.

Profezie inevitabili

Uno dei temi principali che vengono trattati all’interno del nuovo God of War è il destino. Nel corso del gioco infatti i nostri protagonisti dovranno cercare un modo per riuscire a liberarsi dalle catene del fato ed evitare che la profezia del Ragnarok si avveri. Per chi non lo conoscesse, questo antico mito norreno narra di una grande guerra che distruggerà tutti i nove regni, un avvenimento a cui Kratos e soprattutto Atreus non vogliono assolutamente assistere. Inoltre sul finale del precedente capitolo viene rivelata anche un’ulteriore profezia estremamente inquietante (di cui non parleremo per evitare spoiler) che i nostri protagonisti dovranno cercare di scongiurare in tutti i modi. Riuscire a sfuggire al destino non è affatto facile, specialmente in un mondo come quello della mitologia Norrena, ma alla fine Kratos rappresenta di per se una variabile imprevista nei miti nordici e di conseguenza potrebbe portare a risvolti inaspettati.

Un nuovo director – God of War Ragnarok: cosa sapere

Se avete giocato e apprezzato il God of War del 2018 di sicuro conoscerete Cory Balrog, il game director del gioco. Lo sviluppo di Ragnarok però non è stato guidato da Cory, ma bensì da Eric Williams. Questo cambio di director ha causato molte preoccupazioni in alcuni fan, ma a quanto pare il progetto è rimasto in buone mani. Eric infatti ha collaborato allo sviluppo di tutti i precedenti capitoli della saga ed inoltre durante la creazione di Ragnarok è stato affiancato da Balrog in persona. La figura di Cory è diventata davvero molto importante per i fan e alcuni di loro lo associano al successo del nuovo filone di God of War, ma il passaggio di testimone è una pratica molto comune nell’industria e di conseguenza non deve causare inutili allarmismi.

Grandi ritorni e nuove conoscenze – God of War Ragnarok: cosa sapere

Ovviamente in God of War Ragnarok faranno la loro comparsa tanti nuovi personaggi della mitologia Norrena e molti di loro sono già stati annunciati apertamente. Ad esempio sappiamo che ad un certo punto Kratos e Atreus finiranno con l’incontrare Tyr, il dio della guerra nordico, e Angrboda, uno degli ultimi giganti ancora in vita. In più è ben noto che nel corso dell’avventura i nostri protagonisti saranno costretti a scontrarsi con Odino e Thor, quelli che sembrano essere gli antagonisti principali della storia.

Ovviamente però in questo titolo non sono presenti solo facce nuove. Se avete giocato a God of War del 2018 allora di sicuro vi sarete affezionati ai tanti personaggi unici in cui vi siete imbattuti durante la vostra avventura. Per fortuna nel sequel avrete la possibilità di rincontrare tanti vecchi amici, come ad esempio Sindri, Brok e ovviamente Mimir. Il ritorno di numerosi vecchie conoscenze però potrebbe scoraggiare i nuovi giocatori, dato che potrebbero temere di dover avere a che fare con individui di cui sanno ben poco. Per fortuna Santa Monica ha pensato anche a chi vuole affacciarsi per la prima volta alla saga con questo capitolo, offrendo loro diverse opzioni per recuperare le informazioni passate. Ad esempio dal menù principale è possibile ascoltare un riassunto molto esaustivo del precedente capitolo. Inoltre nel corso della vostra avventura potrete anche ascoltare i numerosi racconti di Mimir e consultare in ogni momento il vostro diario per avere maggiori informazioni sui personaggi incontrati.

In viaggio tra i regni – God of War Ragnarok: cosa sapere

Il precedente capitolo di God of War era ambientato prevalentemente a Midgard, ma nel corso dell’avventura era possibile visitare anche alcuni degli altri regni della mitologia Norrena. In alcuni casi questi luoghi erano centrali per la storia, mentre in altri avevano solamente lo scopo di ospitare qualche sfida o delle side quest. In Ragnarok invece non solo potrete visitare tutti i nove regni, ma una volta che li avrete sbloccati potrete addirittura viaggiare liberamente dall’uno all’altro. A quanto pare ci saranno anche qui dei mondi molto piccoli legati a delle sfide o missioni secondarie particolari, ma questa volta saranno davvero pochi rispetto ai reami più vasti.

Il ritorno del piano sequenza – God of War Ragnarok: cosa sapere

Una delle caratteristiche principali che hanno caratterizzato God of War del 2018 è stata la scelta di utilizzare un unico piano sequenza per tutto il gioco. Per chi non lo sapesse, il piano sequenza è una tecnica registica che consiste nel realizzare una scena molto lunga attraverso una singola ripresa, senza tagli o interruzioni. Questa particolarità di God of War è stata davvero molto apprezzata e per fortuna sembra che sia tornata prepotentemente anche in Ragnarok.

Photo mode in arrivo – God of War Ragnarok: cosa sapere

La photo mode è diventata un elemento ricorrente nei titoli dei PlayStation Studios e di conseguenza è lecito aspettarsi di trovarla anche in God of War Ragnarok. Purtroppo però al momento questa funzione non è ancora disponibile all’interno del gioco, anche se Santa Monica ha già dichiarato di essere al lavoro per rilasciarla al più presto. Per il momento non sappiamo ancora con precisione quando sarà disponibile la photo mode, ma forse non dovremo attendere ancora troppo. Recentemente infatti un modder è riuscito a sbloccare ed utilizzare una versione embrionale ma funzionante della modalità foto di God of War Ragnarok. Considerando la qualità di questa versione incompleta, è possibile che non dovremo aspettare ancora a lungo per una photo mode completa.

La fine della saga – God of War Ragnarok: cosa sapere

A quanto pare sia Cory Balrog che Eric Williams hanno confermato che God of War Ragnarok segnerà la fine della saga Norrena di Kratos. Questo però non vuol dire che sarà anche la fine per tutta la serie di God of War. In futuro infatti nulla vieta a Santa Monica di creare titoli completamente nuovi in altri mondi mitologici. In passato infatti è stato confermato che nell’universo di God of War esistono contemporaneamente tantissimi regni che rappresentano tutte le principali mitologie del mondo. Di conseguenza esiste la possibilità di vedere magari un prequel in cui Kratos visita il mondo delle divinità egizie oppure un sequel completamente nuovo dedicato ad Atreus.

Pronti al Ragnarok

Qui si conclude il nostro articolo su cosa sapere prima di acquistare God of War Ragnarok. Adesso sicuramente avete tutte le informazioni necessarie per intraprendere nel modo corretto questo fantastico viaggio nella mitologia nordica.

God of War Ragnarok è disponibile ora per PS4 e PS5.