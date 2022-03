Samsung BESPOKE Jet: ecco la scopa elettrica ricaricabile

Samsung ha annunciato l’arrivo di BESPOKE Jet, la nuova scopa elettrica ricaricabile che unisce design, performance e igiene in una mano

Mai come quest’anno Samsung sta cercando di innovare e rinnovare il mercato elettronico e tecnologico. La società di Seul è sempre al lavoro per rendere migliore e unica l’esperienza dei propri utenti. A circa un mese di distanza dall’annuncio del nuovo Jet Bot Ai+, Samsung ritorna prorompente con quello relativo alla nuova BESPOKE Jet. Seguendo l’esempio dei vari robot aspirapolvere, la società ha ideato una All-in-one con Clean Station. Andiamo a vederla più nel dettaglio.

Ecco la nuova Samsung BESPOKE Jet

Come detto, questo nuovo gioiellino di Samsung è dotato di Clean Station. Grazie a quest’ultima sarà possibile svuotare automaticamente il serbatoio della scopa, evitando il contatto con la polvere e abbattendo l’emissione di impurità nell’aria. Tuttavia le sue funzionalità non finiscono certamente qui. La Clean Station infatti avrà anche una funzione di supporto e base di ricarica, permettendoci di avere la nostra scopa sempre pronta all’uso.

Un’innovazione a 360° e un design che continuano il percorso di personalizzazione dell’Home Appliance portato avanti da Samsung. BESPOKE Jet si inserisce infatti all’interno della gamma BESPOKE del Brand, caratterizzata da colorazioni innovative e finiture di pregio, capaci di dare un tocco di stile a ogni spazio domestico. La scopa è disponibile in tre colori di tendenza – Midnight Blue, Misty White e Woody Green – studiati per integrarsi con eleganza in ogni ambiente domestico.

Daniele Grassi, Vice President Home Appliances Samsung Electronics Italia, ha dichiarato quanto segue:

Sappiamo che la pulizia e l’igiene sono diventati un’esigenza primaria per i consumatori, insieme al desiderio di soluzioni su misura rispetto al proprio stile di vita; per questo abbiamo realizzato un prodotto che unisse performance di pulizia straordinarie a un design elegante, ultra-leggero ed ergonomico. Samsung BESPOKE Jet non solo garantisce pavimenti impeccabili evitando la dispersione delle impurità nell’aria, ma con il suo design unico è in grado di arricchire ogni ambiente della casa.

La nuova scopa elettrica senza fili è dotata di un sistema di filtraggio a 5 livelli che trattiene fino al 99,999% di polvere e allergeni, restituendo aria pulita. Tutti i componenti e i filtri sono lavabili e possono quindi essere puliti e igienizzati. Dispone di un motore Digital Inverter che sprigiona fino a 210 W di forza aspirante e pesa il 47% in meno di quello montato sulla Jet 90. Il corpo di pesa solo 1,44 kg, per essere maneggiato agevolmente, per aspirare senza difficoltà da sopra ai pensili a sotto ai mobili, fino alle tapparelle e alle scale.

Con una dotazione di 2 batterie a lunga durata, garantisce fino a 120 minuti di pulizia. Dopo un’ora di funzionamento, basterà un gesto per sostituire la batteria con quella di ricambio. Le due batterie possono anche essere ricaricate contemporaneamente grazie alla seconda postazione di ricarica del pratico porta-accessori. Per una pulizia accurata dei pavimenti, BESPOKE Jet ha in dotazione un nuovo modello di Spazzola Lavapavimenti, che permette di lavare o lucidare le superfici dure. È possibile scegliere se utilizzare i panni in microfibra insieme alla funzione spray – l’acqua viene spruzzata dalla parte frontale della spazzola – oppure i panni umidificati e profumati monouso per una pulizia più veloce.

A corredo di tutto troviamo un display digitale LCD che fornisce tutte le informazioni necessarie: livello di forza aspirante (MIN, MED, MAX, JET), autonomia residua della batteria, indicazioni di eventuali criticità quali intasamenti, oggetti incastrati nella spazzola o filtri mancanti, e guida alla risoluzione del problema. La scopa sarà disponibile in Italia a partire dal 1° aprile, ma è già possibile preordinarla sul sito ufficiale. Per non perdervi future news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!