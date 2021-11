Nintendo Switch: le cyber offerte portano in sconto più di 1000 giochi

Le Cyber Offerte sono presto in partenza, e su Nintendo Switch potremo trovare oltre 1000 giochi scontati in vendita speciale, con sconti che supereranno più della metà del prezzo originale

Nelle Cyber Offerte che inizieranno da giovedì 18 novembre, si avrà modo di accedere a delle vendite speciali che consentiranno di entrare in possesso di oltre 1000 giochi a prezzi decisamente convenienti, mediante sconti che arriveranno fino al 75% sul Nintendo eShop. Tra i giochi disponibili in questa promozione ci sono numerose esclusive Nintendo, oltre ad alcuni dei titoli videoludici più apprezzati in questi ultimi anni, come The Witcher 3, Crash Bandicoot: It’s About Time, FIFA 12 e Tetris Effect: Connected.

Cyber offerte: grossi nomi tra i giochi scontati su Nintendo Switch

Dando uno sguardo alla vendita speciale delle Cyber offerte su Nintendo Switch, troveremo per la prima volta in sconto Hyrule Warriors, titolo musou dove i giocatori potranno unirsi alla battaglia per difendere Hyrule un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Per coloro che invece apprezzano del sano street-sport e tanto movimento, essi potranno cimentarsi nello skate con Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, mentre con FIFA 22 Legacy Edition anche i tifosi avranno pane per i loro denti, ottenendo accesso ad ogni dettaglio riguardante la loro squadra preferita, come divise, stadi, giocatori e campionati. E per i possessori di Switch non può certo mancare New Super Mario Bros. U Deluxe, esclusiva iconica di Nintendo che propone oltre 160 livelli di scorribande.

Nel caso siate in cerca di un RPG da godere in portabilità totale, Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition si presterà perfettamente, insieme anche a The Witcher 3. Se invece non avete avuto modo di giocare la serie di Pikmin su Wii U, con gli sconti presto in corso potrete sperimentare la vostra abilità strategica con Pikmin 3 Deluxe. Tetris Effect: Connected conquisterà il cuore di giocatori nostalgici, intrappolati in quest’era di modernità attraverso una fusione unica tra generazioni.

Numerosi altri titoli saranno disponibili durante le Cyber offerte nell’eShop, e l’intera line-up visibile all’interno del sito ufficiale, che comprenderà anche:

Hotline Miami Collection

Ori and the Will of the Wisps

Cities: Skylines

Sonic Colours: Ultimate

DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age

Mortal Kombat 11 Ultimate

Shovel Knight: Treasure Trove

Le Cyber Offerte sul Nintendo eShop inizieranno giovedì 18 novembre alle 15:00, fino a martedì 30 novembre. Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi convenienti.