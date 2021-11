Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 14/11/21

I primi due posti non mollano il podio ma sono in tre a debuttare in top 10: ecco gli ultimi dati di vendita d’oltremanica per i videogiochi

Speriamo ci possiate perdonare se, come settimana scorsa (o meglio “la volta scorsa”, ma più avanti ci arriveremo), anche stavolta i dati di vendita per i videogiochi arrivano solo a metà settimana. In questo caso, però, la causa non è da imputare né alle tempistiche per il censimento dell’ente britannico GfK, né al rapporto di GamesIndustry.biz. In questo caso, una imminente e corposa recensione si è un po’ messa di mezzo. Ciò detto, ricordiamo come sempre che le informazioni che andremo a trattare riguardano le vendite del solo formato fisico. Detto questo, procediamo senza ulteriori indugi!

Forza, Forza!

Al quarto posto tra i videogiochi di maggior successo in Regno Unito, nostra consueta cartina tornasole, nei dati di vendita manca di poco il podio Forza Horizon 5. Rispetto al predecessore, uscito nel 2018, l’ultimo fiocco verde di casa Xbox ha venduto l’80% di copie in meno, ma si può solo supporre che a tamponare i numeri abbia provveduto il formato digitale, specie visto l’enorme spinta del servizio Game Pass. Il colosso di giada ha già definito questo lancio come il più grande della serie su scala globale, con 4,5 milioni di giocatori. I numeri del digitale, chiaramente, verranno in seguito.

Fossili – Dati di vendita per i videogiochi

Se però avete letto il nostro sottotitolo, dovreste sapere che nei nostri dati di vendita abbiamo tre videogiochi debuttanti. Al sesto posto abbiamo Jurassic World Evolution 2 di Frontier, i cui numeri sono però più bassi del 37% rispetto al predecessore. Come sempre, però, possiamo aspettarci che il digitale arrivi dove non riesce il fisico. Il 34% delle vendite si è verificato su PS5, con un 33% su PS4 e un altro 33% su console Xbox (raramente contate singolarmente). Nel caso specifico della famiglia Xbox, il digitale tende sempre a fornire numeri più generosi, quindi (anche in questo caso) si vedrà.

Ruoli da giocare – Dati di vendita per i videogiochi

In seguito, tra i volti nuovi abbiamo l’esclusiva per Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V, che debutta al nono posto. Di solito in Regno Unito i giochi di ruolo orientali fanno parte di un genere di nicchia, ma in confronto ad altre uscite recentiil gioco se l’è passata bene. Le vendite al lancio sono più alte del 60% rispetto a Bravely Default II, uscito a febbraio sempre su Switch. Parlando di giochi di ruolo in esclusiva per la console ibrida della Grande N, l’ultimogenito di Atlus ha venduto anche il 43% di Monster Hunter Stories 2. Il confronto con altre console vede Shin Megami Tensei V più in alto del 23% rispetto a Tales of Arise, uscito a settembre su PlayStation e console Xbox.

Palle più arancio che gialle – Dati di vendita per i videogiochi

Al dodicesimo posto abbiamo poi Football Manager 2022 di SEGA. Trattandosi di un titolo per PC, il grosso delle vendite arriverà da Steam. Poco sorprendentemente, dunque, il lancio in formato fisico è in ribasso del 25% rispetto al predecessore nella saga calcistica manageriale. Per concludere la carrellata di new entry, poi, abbiamo Nickelodeon All-Star Brawl, il cui lancio in formato fisico lo vede piazzarsi al ventitreesimo posto. Il 56% delle vendite è stato su Nintendo Switch, il 21% su PS5, il 14% su PS4 ed il 10% su Xbox. Volendo ci sarebbe una menzione d’onore, se strizziamo un po’ gli occhi.

Dal paradiso isolano alla guerra combattuta lontano – Dati di vendita per i videogiochi

Sebbene infatti non si tratti di un debutto in senso stretto, Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto un aumento del 99% in seguito al lancio del nuovo DLC nell’arco della settimana precedente, piazzandosi dunque terzo. Il volto nuovo di settimana scorsa, Call of Duty Vanguard, resta ancorato alla medaglia d’oro (al valore?) nonostante un calo settimanale del 47% (che per gli standard della saga è poco). Il titolo, nel suo complesso, ha venduto però molto meno rispetto al predecessore.

FIFA di ballare e altre storie – Dati di vendita per i videogiochi

Un altro gioco che si tiene stretta la sua posizione è FIFA 22, che ha persino goduto di un aumento dell’11% rispetto alla settimana precedente (non diciamo “scorsa”, nel caso, perché ogni settimana parliamo di quella appena conclusa, quindi si tratta di “due settimane fa”). Just Dance 2022 cala al quindicesimo posto perdendo il 30% delle vendite, con il pacchetto Leggende alla Menta di Fortnite sotto di lui con uno scivolone del 46%. Gli altri titoli “giovani” restano in top ten. Mario Party Superstars è fermo al settimo posto dopo una caduta del 35%, mentre Guardians of The Galaxy è decimo con un calo del 25%.

Tabulati conclusivi

Visto che abbiamo già spiegato come mai si parla di “settimana precedente” con i dati di vendita, non resta che illustrarci la chiave di lettura per la tabella dedicata ai videogiochi più venduti. Nella colonna a sinistra trovate le posizioni dei titoli interessati di due settimane fa (puntata scorsa), mentre al centro vedrete le dieci posizioni nell’ordine di questa (ultima) settimana. Buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 Call of Duty Vanguard 2 2 FIFA 22 7 3 Animal Crossing: New Horizons Nuovo arrivato 4 Forza Horizon 5 4 5 Mario Kart 8 Deluxe Nuovo arrivato 6 Jurassic World Evolution 2 3 7 Mario Party Superstars 8 8 Minecraft (versione Nintendo Switch) Nuovo arrivato 9 Shin Megami Tensei V 6 10 Marvel’s Guardians of the Galaxy

