Netflix Accademia del Cinema Italiano e Premio David di Donatello presentano Becoming Maestre, la prima iniziativa istituita da Fondo Netflix per la formazioni di nuovi talenti dietro la macchina da presa

Lunedì 15 Novembre è partita l’iniziativa Netflix in collaborazione con Accademia del Cinema Italiano e Premio David di Donatello, intitolata Becoming Maestre, che punta ed essere un trampolino di lancio per futuri e nuovi talenti femminili dietro la macchina da presa.

Becoming Maestre è una iniziativa sviluppata nell’ambito del Fondo Netflix per la creatività inclusiva, il fondo globale istituito da Netflix che per i prossimi 5 anni investirà 20 milioni di dollari ogni anno nella creazione di opportunità più inclusive dietro la macchina da presa e che, solo per il 2021, ha previsto di investire i primi 5 milioni di dollari in programmi volti a identificare donne di talento emergenti in tutto il mondo, fornendo loro il training necessario e aiutandole nel mercato del lavoro.

Becoming Maestre è solo la prima di queste iniziative, che offre un mentoring di alto livello per chi intende intraprendere una carriera dietro le quinte dell’arte cinematografica o televisiva. Quest’iniziativa intende offrire un percorso di tutoraggio di alto livello a ventiquattro candidate under 35 che aspirano a diventare registe, direttrici della fotografia, montatrici, montatrici del suono o foniche di mix. Al termine del percorso, quattro di loro avranno la possibilità di ricevere una proposta di lavoro come assistenti su un film o serie Tv italiana in cui Netflix è coinvolta.

Programma da seguire per le allieve selezionate

La giuria è composta da: Daniela Bassani, Luca Bigazzi, Esmeralda Calabria, Francesca Cima, Francesca Comencini, Ivan Cotroneo, Daria D’Antonio, Piera Detassis, Walter Fasano, Francesco Tumminello. È stata la stessa giuria che, completato il lavoro di selezione per la prima edizione di Becoming Maestre, in virtù dell’alto livello riscontrato in tutte le quattro categorie, nonché dell’elevato numero di candidature, ha deciso all’unanimità di ampliare la rosa di candidate che accedono al programma includendo per ogni ambito professionale sei giovani talenti anziché cinque.

Le Maestre e i Maestri componenti la giuria saranno poi anche mentori d’eccezione di Becoming Maestre e accompagneranno le 24 allieve selezionate lungo tutto il loro percorso, della durata di circa 6 mesi e che prevedrà:

sessioni di tutoraggio individuale e workshop di tutoraggio di gruppo (per ambito professionale), nelle quali le allieve avranno la possibilità di approfondire e sviluppare le competenze specifiche nella propria professione; masterclass collettive, che consentiranno alle allieve sia di approfondire la conoscenza dei mestieri sia di fare rete, conoscendosi e interagendo tra loro, con la squadra di mentori e con altre grandi figure professionali del cinema e della serialità.

Importanti personalità del cinema e della serialità, italiane e internazionali, infatti parteciperanno a queste sessioni collettive, portando la loro preziosa testimonianza alle allieve di Becoming Maestre.

Il programma delle masterclass comprenderà anche sessioni di coaching con esperti specializzati nella formazione per aiutare le allieve ad acquisire o affinare skills complementari ma importanti che vanno da come presentare un progetto al gestire al meglio le collaborazioni e il lavoro di squadra.

Non resta che sperare che iniziative come Becoming Maestre diventino numerose e aiutino a realizzare i sogni di chi intende intraprendere carriere dietro la macchina da presa.

