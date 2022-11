Windows 11 22H2: il desktop remoto non funziona

Microsoft fa sapere tramite nota ufficiale che all’interno di Windows 11 22H2 ci sono alcuni problemi col desktop remoto, ecco quali

Dopo l’aggiornamento di Windows 11 22H2, afferma Microsoft, potrebbero verificarsi blocchi anomali delle funzionalità Desktop remoto. All’interno della nota di supporto, Desktop remoto solitamente smette di funzionare quando ci si trova all’interno della fase di configurazione della connessione oppure in fase di caricamento della macchina virtuale.

Come risolvere in attesa di una patch?

I tecnici sono ovviamente a lavoro per risolvere il problema in maniera quanto mai tempestiva, tuttavia bisogna capire come agire nell’immediato. Anzitutto bisogna precisare che, dal momento che il processo legato al funzionamento non risponde più a nessun comando, sarà necessario ucciderlo. Per farlo, dovrete recarvi nel task manager (in italiano “gestione attività”), recarvi poi su “più dettagli”, quindi su “dettagli”. Dopodiché si dovrà terminare il processo chiamato mstsc.exe .

La soluzione temporanea al problema proposta dalla multinazionale di Redmond è quella di premere i tasti Windows+R, e digitare gpedit.msc e selezionare da lì Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Servizi Desktop remoto > Client di connessione dekstop remoto. All’interno del pannello visibile sulla destra si dovrà cercare la policy “Disattiva UDP nel client”. Basterà poi cliccarvi due volte e scegliere quindi l’opzione “Attivata” e cliccare su OK.

È evidente quindi che il problema è da imputare al protocollo UDP che genera errori anomali. Di conseguenza la soluzione risiede nell’utilizzare il solo protocollo TCP. Quest’ultimo, tuttavia, può però portare con sé alcuni cali prestazionali soprattutto quando si utilizzano connessioni un po’ datate.

Cosa ne pensate di questo problema su Windows 11 22H2?