Back to school con i nuovi prodotti Philips Monitor ed Evnia

Inizia con entusiasmo il periodo di rientro a scuola e al lavoro grazie alla selezione “Bach to School” di prodotti Philips Monitor ed Evnia

Settembre è il momento ideale per riprendere la routine, con i bambini che tornano a scuola e le famiglie che si organizzano per l’anno scolastico. Anche molti professionisti riprendono a lavorare dopo le vacanze estive, con una nuova carica e determinazione. Non sorprende che in questo periodo dell’anno ci sia una crescente richiesta di prodotti elettronici; con il 45% degli intervistati nell’area EMEA che prevede di acquistare nuovi dispositivi, tra cui computer portatili, tablet, monitor e accessori per le videoconferenze.

Philips Monitors and IT Accessories ha selezionato una gamma di monitor progettati per aumentare la produttività e supportare le esigenze degli utenti professionali. Questi monitor offrono opzioni di connettività avanzate come:

USB-C e Thunderbolt 4,

webcam integrate,

altoparlanti di alta qualità,

sicurezza con riconoscimento facciale Windows Hello

e funzionalità aggiuntive come lo switch KVM integrato MultiClient per una transizione senza sforzo tra diverse sorgenti.

Queste caratteristiche sono integrate con design ergonomici e affidabili.

Dettgali sui nuovi prodotti Philips Monitor ed Evnia

Per chi cerca una soluzione ideale per le videoconferenze, il monitor Philips 45B1U6900CH è un’opzione da considerare. Con uno schermo curvo da 44,5″ e una serie di funzionalità come USB-C, switch KVM integrato MultiClient e webcam da 5MP con microfono a cancellazione di rumore; facilita la collaborazione durante le riunioni virtuali ed è dotato di riconoscimento facciale Windows Hello. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di € 1189,00.

Il monitor Philips Monitors 27B1U7903 è una soluzione 4K UHD Mini-LED Thunderbolt 4 da 27″, ideale per le prestazioni grafiche e il docking con un solo cavo; con un design senza cornice su quattro lati e gestione dei cavi integrata. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di € 1299,00.

Per i professionisti del design, del CAD-CAM, della grafica 3D o della fotografia, il monitor Philips 40B1U6903CH è un’opzione da considerare. Con uno schermo da 39,7″ 5K2K Thunderbolt™ 4, offre una straordinaria esperienza visiva. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di €1849,00.

Il monitor Philips Monitors 34B1U5600CH, con schermo CrystalClear Quad HD da 34″, offre un’elevata produttività e connettività; ciò grazie alla docking USB-C, switch KVM integrato MultiClient e DisplayPort-Out. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di € 739,00.

Per gli studenti e coloro che cercano un equilibrio tra studio e intrattenimento, il monitor Philips Monitor 16B1P3302D è una soluzione portatile da 15,6″. Ideale per il multitasking, con due porte USB-C per una maggiore versatilità. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di € 279,00.

Il monitor Philips Monitor 27E1N5600AE è una soluzione all-in-one con display IPS QHD da 27″, connettività USB-C, caratteristiche ergonomiche e risposta rapida di 1 ms (MPRT). Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di € 289,00.

I modelli Philips Evnia

Per migliorare la produttività durante le giornate lavorative, Philips offre anche la combinazione di tastiera e mouse Philips SPT6607B: progettata per un utilizzo affidabile per tutto il giorno. Questa combinazione è disponibile al prezzo consigliato di €49,90.

Per coloro che cercano un’esperienza di gioco coinvolgente, i monitor Philips Evnia offrono prestazioni di gioco eccezionali. Il monitor Philips Evnia 25M2N3200W, con schermo VA FullHD da 24,5″, offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,5 ms per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di € 219,00.

Il monitor Philips Evnia 27M2C5500W è un display Quad HD da 27″ con AMD FreeSyncTM Premium Pro; frequenza di aggiornamento di 240 Hz e risposta rapida di 1ms GtG e 0,5ms MPRT. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di € 459,00.

Infine, il monitor Philips Evnia 34M2C8600 è un OLED QD curvo da 34″ con USB-C, switch KVM e molte funzionalità per un’esperienza di gioco coinvolgente. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di € 1419,00.

Questi prodotti sono disponibili in diverse opzioni per soddisfare le esigenze degli utenti professionali, studenti e appassionati di giochi.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti Philips Monitor e Evnia per il Back to school ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).