Naruto vs Pain: codice sconto esclusivo per acquistare la statua!

Figurama Collectors ha ufficialmente aperto i preordini della nuova Naruto vs Pain Elite Fandom Statue, fornendoci un codice esclusivo

Sono ufficialmente aperti i preordini per acquistare la prima statua di Figurama Collectors proveniente dal mondo di Naruto Shippuden. Con soli 1500 pezzi disponibili in tutto il mondo, la statua in resina raffigura lo scontro tra Naruto e Pain, in scala 1:6 e godrà di un’altezza di 69cm, per 64cm di larghezza e 46cm di profondità.

Naruto vs Pain: ecco il codice sconto esclusivo per acquistare la statua!

La statua sarà esaurita in un battito di ciglia, tuttavia potrete farla vostra con uno sconto di -25,00$ applicando il coupon “TTNvPEFS” nel carrello. Vi consigliamo di accedere alla seguente pagina in modo da essere indirizzati direttamente alla pagina di acquisto del prodotto!

La statua di Naruto contro Pain Elite Fandom dà vita a uno degli scontri più attesi nella lunga storia dell’anime. Con i busti intercambiabili, Naruto può passare dal suo abito Sage Mode all’iconico equipaggiamento ninja di Konoha, mentre i due volti di Pain forniscono una vasta gamma di espressioni emotive. Congelato nel tempo, Naruto punta Pain con la sua tecnica Rasengan. Katsuyu è sulla sua spalla, mentre i rospi Fukasaku e Shima gli prestano assistenza da entrambi i lati. Sotto il suo mantello fluente, la schiena di Fukasaku rivela il codice segreto inciso da Jiraya per aiutare Naruto a sconfiggere Pain. Contrastando Naruto, Pain esegue la sua formidabile tecnica di Spinta Onnipotente, spostando la sua attenzione dalla distruzione del villaggio alla cattura delle Nove Code. Nascosto tra i rottami c’è l’abbandonato protettore della fronte di Kusagakure del Sentiero Preta, che è stato trasformato in un rospo e distrutto da Naruto. L’artistica nuvola di polvere che vortica intorno alla base richiama l’iconico simbolo della nuvola rossa dell’Akatsuki. Figurama Collectors è orgogliosa di rilasciare Naruto vs Pain Elite Fandom Statue, limitata a 1500 pezzi in tutto il mondo. Ogni pezzo da collezione in scala 1/6 include una stampa artistica esclusiva e un certificato di autenticità autografato dal CEO di Figurama Collectors: Mr. Shanab, dal Concept Artist: Daniel Kamarudin e dall’artista 3D: Carlos Cruz.

