Naruto vs Pain Elite Fandom Statue: ecco le immagini ufficiali

Figurama Collectors ha ufficialmente pubblicato le immagini del prototipo ufficiale della Naruto vs Pain Elite Fandom Statue

Per festeggiare l’imminente apertura dei preordini, Figurama ha mostrato per la prima volta il prototipo fisico della statua “Naruto vs Pain”, completa di tutti gli intricati dettagli e la complessa verniciatura! Benché siano stati già mostrati da tempo alcuni rendering, il prototipo rivelato nelle immagini che troverete in seguito, vi darà un assaggio del painting!

Naruto vs Pain Elite Fandom Statue by Figurama: ecco le immagini ufficiali!

La statua godrà di numerosissimi dettagli, tra cui:

Volti intercambiabili sia per Naruto (Sage Mode e classico) che per Pain (espressione calma e arrabbiata).

(Sage Mode e classico) (espressione calma e arrabbiata). Sono presenti i rospi Fukasaku e Shima così come con l’evocazione Katsuyu.

e così come con l’evocazione Katsuyu. In omaggio, l’ufficiale illustrazione in formato digitale per desktop e mobile, disegnata dai licenziatari di Naruto, un vero pezzo da collezione per ogni fan.

Vi ricordiamo che i preordini apriranno domenica 31 Ottobre alle ore 16:00 italiane. Per ricevere la notifica e non perdere l’occasione di fare vostra questa statua, vi invitiamo a unirvi alla lista d’attesa, cliccando qui!

