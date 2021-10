After the Fall: l’action VR sarà disponibile dal 9 dicembre

Disponibile a partire dal prossimo 9 dicembre, After the Fall porta la frenetica azione coop a 4 giocatori su PlayStation VR,PC VR e Oculus Quest 2

Vertigo Games, ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in realtà virtuale di Koch Media, ha svelato la pubblicazione del nuovo action fps per VR con la diffusione di un nuovo trailer. After the Fall sarà giocabile su PlayStation VR, PC VR e Oculus Quest 2 e sarà ufficialmente disponibile il 9 dicembre 2021. Andiamo a scoprire le caratteristiche di questo nuovo titolo cooperativo per quattro giocatori in realtà virtuale.

Celebre per Arizona Sunshine, FPS VR di successo uscito nel 2016, Vertigo Games è pronta a offrire una nuova avventura d’azione cooperativa ai giocatori VR di tutto il mondo. Il team presenta con un trailer After the Fall, prossima importante novità VR. After the Fall sarà disponibile dal 9 dicembre di quest’anno. Nel titolo, la civiltà è stata bloccata negli anni ’80 da una nuova era glaciale che minaccia di portare l’umanità all’estinzione. Gli esperimenti condotti nel tentativo di rendere gli umani più resistenti al freddo sono andati per il verso sbagliato, dando vita a feroci creature non morte chiamate Snowbreed. Umani mutati mostruosamente dal freddo implacabile. Circa vent’anni dopo, l’umanità viene reclusa sottoterra.

La sua sopravvivenza dipende dunque dagli Harvest Runners, sopravvissuti abbastanza coraggiosi da avventurarsi nelle terre infestate dagli Snowbreed per riportare rifornimenti vitali. I giocatori, equipaggiati con armi mortali e tecnologia ispirata agli anni ’80, svilupperanno il proprio stile di combattimento unendo le forze con giocatori provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è battersi contro orde e boss nel tentativo di lasciare la città in condizioni migliori. Pubblicato da Vertigo Games, After the Fall arriverà su PlayStation VR, PC VR e Oculus Quest 2 il 9 dicembre 2021, è prevista l’uscita anche su Oculus Quest 1 nel 2022.

