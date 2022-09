In questo articolo vi elencheremo 5 idee regalo fantastiche per tutti i fan dei Pokémon, realizzate da ABYstyle

E dopo aver completato al 100% Leggende Pokémon Arceus, i fan del coloratissimo mondo targato Game Freak non possono far altro che aspettare i prossimi capitoli: Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Tra una partita di Pokémon GO e l’altra, però, potreste ben pensare di arricchire la vostra collezione dedicata alle coloratissime creature da catturare. In questo articolo vedremo 5 oggetti da collezione, ideali anche come regalo da donare agli amanti dei Pokémon, targati ABYstyle!

Iniziamo!

Cuscino Poké Ball – 5 fantastiche idee regalo per i fan di Pokémon

Il primo oggetto che vi mostriamo è un fantastico cuscino a forma di Sfera Poké. Questo morbido guanciale realizzato su licenza ufficiale è davvero ben fatto e potrà essere posizionato tranquillamente sia su letti che divani perché, pur essendo nerd, non risulta assolutamente pacchiano! Inoltre, non è né troppo piccolo né troppo grande, con il suo diametro di 36.5cm.

Per acquistare questo cuscino, potete cliccare qui.

Quadro starters – 5 fantastiche idee regalo per i fan di Pokémon

Realizzato da GB Eye, questa bellissima stampa raffigura i primi 3 starters presenti nei videogame di Pokémon. Il disegno riprende sia i colori, che la tipologia delle tre creature. Con delle dimensioni di 30.5 x 40.6cm, la stampa è racchiusa da una cornice nera in plastica di buona fattura e con del plexiglass sul davanti. Questo quadretto farà sicuramente la sua sporca figura se appesa vicino al vostro altarino Nintendo.

Per acquistare questa stampa, potete cliccare qui.

Kit Pikachu – 5 fantastiche idee regalo per i fan di Pokémon

Uno dei Pokémon più iconici (se non il più famoso) è proprio Pikachu. Questo set regalo è dedicato proprio al compagno di Ash Ketchum e comprende: una tazza, un bicchiere in vetro e due sottobicchieri in sughero. Come vedete, ad essere esteticamente valido non è solo il contenuto, ma anche la scatola stessa che potrà essere tranquillamente esposta o utilizzata per contenere oggetti, come le vostre carte collezionabili.

Per acquistare questo kit regalo, potete cliccare qui.

Tazza Snorlax – 5 fantastiche idee regalo per i fan di Pokémon

Poteva forse mancare il Pokémon più assonnato di tutti? Ovviamente No! Questa tazza 3D riprende i colori di Snorlax, ma non solo. Sul davanti, infatti, potremo trovare proprio il paffuto animaletto (non così etto) nella sua classica posa dormiente. Attenzione a fare colazione da questa tazza però.. potreste essere più insonnoliti di prima!

Per acquistare questa tazza, potete cliccare qui.

Tappetino Pikachu – 5 fantastiche idee regalo per i fan di Pokémon

L’elettrizzante creatura torna di nuovo e questa volta a mo’ di tappetino per il mouse! Se non potete fare a meno di Pokémon neanche a lavoro o, più semplicemente, cercate un tappetino dove far scorrere il vostro mouse, questo calzerà sicuramente a pennello!

Per acquistare il tappetino, potete cliccare qui!

Gotta Catch ‘Em All!

I nostri consigli per le idee regalo dedicate agli amanti di Pokémon finiscono qui. Noi ringraziamo come sempre ABYstyle per la collaborazione e vi ricordiamo che se siete alla ricerca altri prodotti nerd di Dragon Ball, One Piece e molto altro, potete dare un’occhiata alle nostre pagine.