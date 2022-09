Il compleanno del Premio Kiméo e la collaborazione con Global Campus of Human Rights alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia

Alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia c’è anche il 20esimo compleanno del Premio Kinéo.

Si tratta di un evento ufficiale, ma collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, sostenuto dalla DGCA del MIC, ideato e diretto da Rosetta Sannelli, presidente dell’Associazione Culturale Kinéo.

Movie for Humanity Award

Nell’ambito delle diverse categorie del Premio Kinéo, ce n’è uno che riveste un prestigio particolare: si tratta del Movie for Humanity Award, che viene assegnato a coloro i quali si sono maggiormente distinti nella tutela dei diritti umani a favore dei più deboli e in ogni parte del mondo.

Con l’edizione di quest’anno è stata avviata una stabile e proficua collaborazione tra Kinéo e Global Campus of Human Rights, che ha portato alla realizzazione di uno speciale progetto, sostenuto e finanziato dal MIC.

Il Global Campus of Human Rights è il più esteso network internazionale di università specializzate negli studi e nella formazione post-laurea sui diritti umani e sulla democrazia. Dignità, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani sono i principi sui cui si fonda la visione del Global Campus of Human Rights.

Tra le attività di maggiore impatto vi è la Summer School in Cinema, che si svolge proprio a Venezia nello stesso periodo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Il Global Campus è attivo nell’istaurare collaborazioni e a valorizzare il ruolo che rivestono il cinema e l’audiovisivo nella promozione dei diritti umani. Infatti si occupa di coinvolgere personalmente autori, artisti e studiosi in un lavoro di confronto e approfondimento in un processo di comprensione sistemica e integrata delle narrazioni legate al mancato rispetto dei diritti umani e delle iniziative comuni da intraprendere per assicurarne il rispetto a livello globale.

La giuria e il vincitore del premio

La giuria del premio, composta da Rosetta Sannelli, Marcello Foti e Sara Daniela Vargas Osorio, ha deciso di assegnare l’ambito premio 2022 a Evgeny Mikhailovich Afineevsky, regista, produttore e direttore della fotografia israeliano-americano, che nel 2016 è stato nominato per un Oscar e un Emmy per il suo documentario Winter on Fire.

Alla Mostra del Cinema di Venezia, Evgeny Afineevsky presenterà fuori concorso nella sezione documentari Freedom on Fire – Ukraine’s Fight for Freedom, raccolta di testimonianze di crudeltà e gravissime violazioni dei diritti umani nel teatro della guerra.

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.