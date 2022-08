In questa recensione analizzeremo nel dettaglio la nuova figure di ABYstyle Studio appartenente al mondo di My Hero Academia: la Bakugo “AP Shot” Figure

Dopo aver messo le mani sul protagonista dell’opera di Kōhei Horikoshi sotto forma di statuetta, ABYstyle Studio ci rispedisce nell’accademia più particolare del Giappone grazie alla nuova riproduzione in scala 1:10.

La “Super Figure Collection” si arricchisce con l’ultimissima “Bakugo AP Shot Figure“, la quale rappresenta l’esplosivo personaggio nell’intento di eseguire il potentissimo e fiammeggiante Armor-Piercing Shot. Se questa figure ci ha convinti come, del resto, le ultime uscite di ABYstyle Studio, lo scoprirete solo leggendo questa recensione!

La confezione – Recensione My Hero Academia, Bakugo “AP Shot” Figure

La confezione è, come sempre, degna di nota. Tutto è curato nel minimo dettaglio, a partire dalle colorazioni tipiche di Bakugo che caratterizzano la parte in cartone, fino alla vetrina con effetti applicati che accentuano la potenza dell’AP Shot.

Nella scatola, oltre alla figure inglobata nel blister, troveremo una base per sorreggere quest’ultima. La base è del tutto identica a quella inclusa con la “Midoriya One For All Figure” e raffigura il simbolo dell’Accademia.

Analizziamo la figure – Recensione My Hero Academia, Bakugo “AP Shot” Figure

La posa aerea permette a questa riproduzione di misurare 17cm spaccati in altezza. ABYstyle Studio sembra aver definitivamente migliorato il sistema dietro alle sue basi. Sebbene con la figure di Midoriya condivida la medesima piantana, l’asse che sorregge il personaggio è di gran lunga più solida e non rischia assolutamente di sfilarsi via.

La statuetta è realizzata totalmente in PVC solido, eccezion fatta per le “sicure” delle granate che ha sui polsi. Questo vuol dire che le sezioni dietro alla sua testa sono rigide, quindi occhio a dove la posizionate poiché, nel caso cadesse, potranno facilmente spezzarsi. Il peso totale è di 191 grammi.

Sotto la lente d’ingrandimento – Recensione My Hero Academia, Bakugo “AP Shot” Figure

Questa è, secondo il nostro parere, la figure con la migliore posa ad ora realizzata da ABYstyle Studio. È vero, abbiamo un debole per le pose aree, ma questa non è stata l’unica motivazione che ci ha spinti ad affermare ciò. Di statuette svolazzanti prodotte da quest’azienda ne abbiamo recensite varie. Qui, oltre alla posizione del corpo di Bakugo, vi sono numerosi dettagli pienamente riusciti. Tra questi il viso (davvero convincente) e la fiammata che esce dalle mani. Tutto è ben coreografato per rendere questa figure credibile.

Lato painting, i colori utilizzati sono molto fedeli con quanto visto nell’anime. Le sfumature sono presenti sia sulle granate che sulla fiammata. Sul resto della riproduzione non ne abbiamo notate altre e, anche se le pieghe dei vistiti migliorano senza dubbio la resa visiva, ci sarebbe piaciuto avere una presenza delle sfumature più corposa. Uno dei difetti più ricorrenti di queste figure è l’assenza di colore per alcuni dettagli, come nei fori per il colletto. Questo è un peccato poiché basterebbe poco per raggiungere la perfezione.

Tiriamo le somme

La “Bakugo AP Shot Figure” è una delle migliori statuette di ABYstyle Studio fino ad ora realizzate. Come potete vedere, se esposta con Mydoria riesce a dare il meglio di sé. Come quasi tutte le figure della line “SFC”, il prezzo di listino è di €29,99. L’azienda sembra aver imboccato la strada giusta dato che, come per la scorsa volta, è riuscita a sorprenderci. Speriamo vivamente che decida di porre più attenzione ai dettagli e migliorare ancora di più i suoi prodotti già meritevoli di essere acquistati!

Noi, come sempre, ringraziamo ABYstyle Studio per la collaborazione e vi invitiamo a cliccare qui nel caso foste interessati ad acquistare questa statua!

9 Questo è quello che fanno gli eroi Punti a favore Posa pazzesca

Posa pazzesca Modello particolarmente riuscito

Modello particolarmente riuscito Base solida

Base solida Colorazione fedele

Colorazione fedele Prezzo Punti a sfavore Assenza di pittura su qualche dettaglio