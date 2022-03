5 gadget perfetti da regalare ai fan di One Piece!

In questo articolo vi consiglieremo 5 gadget perfetti come idee regalo per tutti i fan di One Piece

La mastodontica opera di Eiichirō Oda, uscita originariamente nel 1997, ha attirato negli anni milioni di fan in giro per il mondo. Non a caso, One Piece è uno dei manga più longevi di sempre, nonché il più venduto al mondo. Le vicende di Monkey D. Luffy e della sua ciurma hanno fatto letteralmente innamorare tutti quegli appassionati che in un’opera cercano avventura, azione, comicità e, soprattutto, poteri fuori di testa tipici del genere shōnen.

E tra le vostre conoscenze è praticamente matematico che ci sia un amante della serie, che si tratti del manga oppure dell’anime. In questo articolo vedremo ben 5 gadget provenienti direttamente dal piratesco mondo di One Piece, prodotti sotto licenza ufficiale da AbyStyle!

Iniziamo!

Lampada “Jolly Roger dei Mugiwara” – 5 gadget perfetti per i fan di One Piece

Il primo gadget che vi suggeriamo è questa fantastica lampada sotto forma di simbolo del Jolly Roger dei Mugiwara. Come potete vedere, non si tratta di una lampada dalle dimensioni esagerate e, quindi, può essere posizionata anche su una libreria non poi così capiente. Con i suoi 20cm in altezza, 21cm di larghezza e soli 6cm di spessore, farà sicuramente una bellissima figura nel vostro “angolino pirata”. Inoltre, funziona con 3 batterie di tipo AA e, quindi, nessun cavo a vista!

Il cappello di paglia… quello originale – 5 gadget perfetti per i fan di One Piece

Poteva forse mancare tra gli accessori consigliati una riproduzione del cappello di paglia? Chiaramente no! Quella di AbyStyle è un’imitazione davvero ben riuscita, dotata del classico nastro rosso e addirittura del cordoncino per essere appeso al collo proprio come fa Luffy! Si tratta di un’ottima idea regalo per chi, ad esempio, volesse effettuare cosplay. Il cappello di paglia è disponibile in due taglie: una per bambini, mentre l’altra per adulti.

Portafoglio per nascondere il tesoro – 5 gadget perfetti per i fan di One Piece

Caratterizzato da un’estetica davvero accattivante, questo portafoglio è davvero un prodotto di pregevole fattura. La sezione esterna presenta il logo del Jolly Roger dei Mugiwara in acciaio con finitura dorata e invecchiata, oltre a delle fantastiche incisioni, mentre sul retro troviamo la dicitura “Straw Hat Crew“. L’interno, invece, è in colorazione rossa che contrasta benissimo con il marrone scuro che caratterizza i dettagli. Le rifiniture sono ottime, i dettagli in metallo davvero piacevoli e gli interni curati con stampe a tema. Insomma, un prodotto bello, utile ed elegante!

Bicchieri per il liquore di Binks – 5 gadget perfetti per i fan di One Piece

Un vero pirata beve del buon liquore di Binks (Yo-hohoho) e, quindi, ha senza dubbio bisogno di un set di bicchieri degno di nota. Questo set di due bicchieri è l’ideale per condividere il vostro drink preferito con il compagno di avventure, il quale vi affianca ogni giorno. Si tratta di una combo di bicchieri stilosa a tal punto che la utilizzerete anche per bere della semplice acqua, ne siamo sicuri.

Per chi ha poco spazio a disposizione – 5 gadget perfetti per i fan di One Piece

Volete un’action figure da mettere davanti alla vostra collezione di manga ma c’è poco spazio a disposizione? La serie “Acryl” di AbyStyle fa al caso vostro. Come potete vedere in basso non si tratta altro che di alcune forme in acrilico da mettere assieme e sulle quali sono apposte delle stampe in alta qualità. Lo spazio occupato è davvero minimo e la resa generale è molto piacevole. Inoltre, come potete osservare, il fatto che sia trasparente attorno vi permette di non coprire eventuali fumetti posti dietro.

Il mio tesoro? Prendetelo pure se volete! Cercatelo!

Questa mini guida sui gadget che ogni fan di One Piece dovrebbe avere finisce qui. Noi ringraziamo AbyStyle per la collaborazione e vi invitiamo, come sempre, a seguire le pagine di tuttoteK per ulteriori contenuti sul mondo nerd e molto altro!