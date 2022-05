5 idee regalo per gli amanti di Dragon Ball!

Non sapete cosa regalare a un appassionato di Dragon Ball? Non disperate: questa guida vi fornirà ben 5 idee regalo per tutte le tasche

Quello creato da Akira Toriyama è sicuramente uno dei prodotti POP più iconici, nonché famosi, di sempre. Dragon Ball ha radicalmente cambiato la visione occidentale dei cartoni animati. Uno shōnen che in poco tempo è diventato mainstream e ha inspirato serie successive di altissimo livello. E noi, cresciuti a pane e onde energetiche, non possiamo non avere almeno un oggetto da collezione appartenente al variegatissimo mondo nel quale sono disseminate le Sfere del Drago.

In questo articolo vedremo infatti 5 oggetti realizzati da ABYstyle perfetti come idee regalo (o semplicemente per arricchire la propria collezione) indirizzati a tutti i fan di Dragon Ball.

Iniziamo!

Radar Cercasfere – 5 idee regalo per i fan di Dragon Ball!

Ogni amante di Dragon Ball che si rispetti ha senz’altro bisogno di uno strumento in particolare. Ovviamente parliamo del Radar Cercasfere: l’aggeggino elettronico creato dalla Capsule Corporation per scovare le varie Sfere del Drago sparse per il mondo. Grazie ad ABYstyle potremo far nostro quest’oggetto in versione miniaturizzata, ideale da essere utilizzato come portachiavi. La chicca è che, premendo il pulsante superiore, appariranno 3 sfere sul display, accompagnate da un avviso sonoro identico a quello presente nella versione anime dell’opera (video dimostrativo qui sotto).

Questo portachiavi è acquistabile sul sito ufficiale dell’azienda a €15.99.

Kame House porta biscotti – 5 idee regalo per i fan di Dragon Ball!

La Kame House non è solo la dimora del Maestro Muten, ma il vero e proprio punto di partenza dal quale Goku ha iniziato l’allenamento che, poi, lo ha portato ad essere uno dei più forti guerrieri Saiyan. La versione in ceramica di ABYstyle non ci permetterà di rifugiarci al suo interno, questo è certo, ma potremo nascondere i nostri biscotti preferiti (o ciò che ci passa per la testa)!

Il particolare porta biscotti è disponibile ad un prezzo di €34.99.

Lampada Sfera del Drago – 5 idee regalo per i fan di Dragon Ball!

Nei consigli per le idee regalo non può mai mancare una lampada. E a tema Dragon Ball, chiaramente, questa non poteva che essere una Sfera del Drago luminosa. Questa lampada rappresenta la Sfera numero 4 appartenente a Goku che, per dimensioni, ricorda quasi la controparte di Namecc. La sua luce soffusa di colore arancio, il fatto che sia ricaricabile e, quindi, utilizzabile senza fili, la rende perfetta da essere esposta davanti alla vostra pila di manga.

Con un costo di €39.99, la lampada è disponibile sul sito ufficiale di ABYstyle.

Bicchiere Shenron – 5 idee regalo per i fan di Dragon Ball!

Se si è fan di Dragon Ball, lo si è sempre… anche a tavola! Questo fantastico bicchiere in colorazione nera e oro è sicuramente nerd, ma non mette da parte assolutamente l’eleganza. Con ai bordi dei disegni che ricordano quelli presenti sulle ciotole per il Ramen, il Dragon Shenron da una parte e le sette Sfere dall’altra, questo bicchiere in vetro richiama l’opera di Toriyama, ma anche la terra del Sol Levante.

Questo bicchiere è disponile a €9.99 cliccando qui!

Capsula numero 9 – 5 idee regalo per i fan di Dragon Ball!

Parliamo nuovamente di un portachiavi, ma questa volta, completamente diverso dal precedente. Realizzata in metallo, questa Capsula numero 9 è volta soprattutto ai fautori della prima serie. Nell’opera originale, infatti, questa è di sicuro una delle invenzioni più utili della Capsule Corp poiché ha permesso a Bulma e Goku di muoversi rapidamente e scappare a bordo di una motocicletta. Oltre ad essere davvero bello, questo portachiavi può essere svitato. All’interno non ci troverete una due ruote, tuttavia potrete inserire qualche mentina da portare sempre con voi!

Questo portachiavi vanta un prezzo di €11.99 ed è disponibile sempre sul sito ufficiale.

What is my destiny?

E anche questa guida volge al termine. Nel caso foste in cerca di alcune idee regalo per gli amanti di One Piece, vi consigliamo di leggere il nostro articolo precedente. Noi ringraziamo ABYstyle per la collaborazione e vi invitiamo a seguire le nostre pagine dato che, nei prossimi giorni, arriveranno nuovi contenuti simili a questo!