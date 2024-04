La collezione di TV OLED e QNED 2024 di LG sbarca finalmente in Italia

L‘azienda LG Electronics ha finalmente annunciato nelle ultimissime ore la disponibilità sul mercato italiano della nuova gamma di TV OLED e QNED per il 2024

Queste nuove serie continuano la tradizione di LG nel campo della tecnologia OLED, confermandosi leader del settore per l’undicesimo anno consecutivo. La gamma OLED 2024 include le serie M4, G4, C4 e B4, tutte equipaggiate con il nuovo processore α11 con AI. Questo processore, presente nei modelli LG OLED evo M4 e G4, offre un notevole miglioramento delle prestazioni grafiche e di elaborazione rispetto ai modelli precedenti.

Inoltre, la tecnologia Brightness Booster Max permette di ottenere picchi di luminosità fino al 150% superiori rispetto ai TV OLED tradizionali. Offrendo così un’esperienza di visione più coinvolgente e realistica.

Dettagli sulle nuove TV OLED e QNED 2024 di LG

Il punto di forza della serie LG OLED M4 è la sua capacità di trasmettere video e audio wireless fino a 4K 144Hz, rendendolo il primo televisore OLED con questa funzionalità. Tutti i modelli sono dotati di tecnologia wireless che permette di installare il TV a parete senza cavi visibili, grazie allo Zero Connect Box che può essere posizionato in un’altra parte della stanza. Inoltre, i TV OLED LG sono ottimizzati per il gaming, con un refresh rate di 144Hz in 4K e la compatibilità con le caratteristiche HDMI 2.1 su tutti gli ingressi. Da non tralasciare la nuova funzione Game Optimizer e il supporto per NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync.

La gamma QNED 2024 offre modelli di varie dimensioni, dai 43 ai 98 pollici, che combinano le tecnologie Quantum Dot e NanoCell per una visione coinvolgente e colori ricchi. Questi TV utilizzano la tecnologia Advanced Local Dimming per ottenere un contrasto vivido e una luminosità eccezionale. Per migliorare ulteriormente l’esperienza di intrattenimento domestico, i TV OLED LG e i TV QNED possono essere abbinati in modalità wireless con le soundbar LG attraverso la tecnologia WOWCAST. Inoltre, webOS, il sistema operativo per smart TV di LG, offre nuove opzioni di personalizzazione e sarà supportato con aggiornamenti per 5 anni attraverso il programma webOS Re:New.

Prezzi di lancio dei nuovi modelli TV di LG

I prezzi di lancio consigliati per i primi modelli delle nuove gamme sono i seguenti:

LG OLED evo M4 (97″, 83″, 77″, 65″): da 29.999 a 3.999 euro

LG OLED evo G4 (83″, 77″, 65″, 55″): da 6.499 a 2.399 euro

LG OLED evo C4 (83″, 77″, 65″, 55″, 48″, 42″): da 4.999 a 1.299 euro

LG OLED B4 (77″, 65″, 55″): da 3.299 a 1.599 euro

QNED89 (98″): 4.999 euro

QNED86-87 (75″, 65″, 55″, 50″): da 3.499 a 999 euro

QNED80 (86″, 75″, 65″, 55″, 50″, 43″): da 2.999 a 699 euro.

E voi? Cosa ne pensate dell’arrivo in Italia di queste nuove TV OLED e QNED 2024 targate LG? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).