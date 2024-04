Mercato piloti F1: Hulkenberg saluta la Haas?

Il pilota della Haas Nico Hulkenberg sarebbe pronto a dire sì ad Audi dal 2025 (quando riliverà Sauber) sulla base di un contratto triennale

Sembra che Nico Hülkenberg stia per fare il salto alla Sauber nel 2025, con la prospettiva di un coinvolgimento più ampio nell’ambito del progetto Audi. Il fatto che si parli di un pre-accordo indica che le trattative siano in una fase avanzata e che manchi solo la firma ufficiale. Il pilota tedesco sembra essere un’opzione attraente per la Sauber (che diventerà Audi nel 2026) e per il responsabile del progetto Audi, Andreas Seidl. L’attuale pilota della Haas è di sicuro uno dei protagonisti di questo inizio di stagione, riuscendo a piazzarsi tre volte a punti nelle prime cinque gare.

Inoltre, c’è anche l’ipotesi di formare una coppia di piloti competitiva, possibilmente con Carlos Sainz, per prepararsi al debutto delle nuove power unit. Tuttavia, Sainz potrebbe essere riluttante a unirsi per un solo anno di “purgatorio” prima dell’arrivo dei regolamenti del 2026. Questo potrebbe influenzare il futuro di altri piloti come Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, il cui rendimento è stato ed è tutt’ora oggetto di critiche.

Audi prepara la line-up per il 2026

L’addio alla Haas per Nico Hulkenberg sarebbe potuto diventare realtà già all’inizio del 2024, ma il team di Gene Haas ha risposto negativamente. Infatti l’amministratore delegato della Casa dei Quattro Anelli Andreas Seidl ha nel mirino il pilota tedesco da diverso tempo. L’idea del team entrante è quella di ricreare la coppia Hulkenberg-Sainz che nel 2018 furono compagni di squadra in Renault. Entrambi rappresentano una coppia di piloti molto esperti sia in termini di guida che di sviluppo della monoposto. Ma se nel mentre il pilota nativo di Madrid non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, Audi si sta preparando all’arrivo in F1 volendo piazzare la coppia di piloti che debutterà insieme ad essa nel 2026, già nel 2025 per mettere a punto i piani futuri.

La casa tedesca ha offerto ad Hulkenberg un contratto su base triennale, tuttavia non c’è ancora la firma nero su bianco, ma nel mese di maggio potrebbero muoversi tante pedine del mercato piloti di F1. Sarà interessante seguire gli sviluppi nei prossimi mesi o settimane per vedere dove finirà Hülkenberg e come si evolverà la situazione dei piloti di nel mercato della Formula 1. Vi terremo aggiornati sulla vicenda e su come si evolverà il mercato dei piloti. Nel mentre seguiteci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1.