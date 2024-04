Frosinone-Salernitana: dove vedere la partita?

Si è pronti a ricominciare e lo si fa con un match salvezza. Ma dove vedere Frosinone-Salernitana? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti tv sono ormai parte integrante per questo nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente lo si può notare già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò sembra così un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma rappresenta d’altro canto uno svantaggio per tifosi e utenti, i quali si trovano infatti costretti a cercare molte informazioni utili per le sfide di loro interesse. Per questo è possibile spiegare la funzione dell’articolo, che vuole spiegare dove vedere Frosinone-Salernitana e quali saranno i probabili protagonisti della partita.

La giornata 34 si aprirà così con uno scontro in chiave salvezza tra ciociari e campani.

Dove vedere Frosinone-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al terzultimo posto con 28 punti, il Frosinone sta rischiando grosso e, più il tempo passa, più appare difficile aggrapparsi alla salvezza. Reduci da 4 pareggi, i ciociari stanno tentando di tornare a vincere. In ultima posizione con 15 punti, la Salernitana è ormai quasi certa della prossima stagione in Serie B, per questo non le rimane che l’orgoglio. Scopriamo allora dove poter vedere Frosinone-Salernitana, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è guadagnata uno spazio di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN ha modo di garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due soluzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui è possibile usare l’app da due dispositivi simultaneamente. Occorrerà perdersi in poche azioni, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando a Sky, la carta delle offerte si mostra ben diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che conta l’intero calendario. A questi servizi si aggiungono i match delle compagini estere e gli appuntamenti di natura europea, vale a dire Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali NBA, Golf, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basterà giusto qualche passaggio per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Frosinone-Salernitana sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Venerdì 26 Aprile alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Ricordiamo di munirsi di VPN per navigare su internet in totale sicurezza.

Mettetvi comodi e gustatevi il match o in televisione o tramite un qualunque dispositivo.

Frosinone-Salernitana, probabili formazioni

Terzultima contro ultima, seppur i punti di distacco siano evidenti.

Di seguito le probabili formazioni:

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Manolas, Bradaric; Coulibaly, Basic; Vignato, Martegani, Tchaouna; Ikwuemesi.

Una delle due potrà riaccendersi, vincere e sperare? Diteci cosa ne pensate. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.