Adolescenti passano troppo tempo online: saltano spesso la scuola

Gli adolescenti che trascorrono troppo tempo online sono più propensi a saltare la scuola. A dirlo è uno studio. Come risolvere questo problema?

L’era digitale ha portato con sé nuovi sfide nell’ambito dell’educazione e del benessere degli adolescenti, che trascorrono troppo tempo online. Un recente studio condotto in Finlandia ha evidenziato una correlazione preoccupante tra l’uomo eccessivo di Internet e l’aumento del tasso di assenteismo scolastico. Lo svolgere una quantità eccessiva di tempo online non solo distoglierli dallo studio, ma li spinge anche a saltare frequentemente la scuola. Il fenomeno della “marinatura” scolastica, come viene comunemente chiamato, sembra intensificarsi tra coloro che non riescono a staccarsi dai loro dispositivi digitali. La ricerca, pubblicata sulla rivista Archives of Disease in Childhood, ha analizzato comportamenti e abitudini di 86.270 ragazzi di età compresa tra 14 e 16 anni tramite lo School Health Promotion study.

Come aiutare gli adolescenti che passano troppo tempo online?

Importanti indicatori di un uso problematico di Internet includono la negligenza degli impegni scolastici e personali, l’ansia da disconnessione e la distrazione durante i pasti o il riposo notturno. Interessante notare come le ragazze siano particolarmente vulnerabili a questi comportamenti. Il rischio è del 38% di marinare la scuola e del 24% di assentarsi per malattia rispetto ai loro coetanei maschi. Tuttavia, lo studio ha anche identificato dei fattori che possono mitigare questi rischi. Un legame solido e di fiducia con i genitori si è rivelato la più efficace strategia di prevenzione. I giovani che possono esprimere liberamente le loro preoccupazioni ai genitori tendono a essere meno inclini a saltare la scuola.

Allo stesso modo, un adeguato riposo notturno e una regolare attività fisica contribuiscono a staccare i ragazzi dal mondo virtuale e a mantenerli ancorati alla realtà, riducendo significativamente l’assenteismo scolastico. Mentre l’uso compulsivo degli strumenti digitali si associa a un aumento dell’assenteismo, una vita equilibrata con il supporto familiare e l’attenzione alle abitudini di vita può contrapporsi efficacemente a questo problema. Queste informazioni sono vitali per chi opera nel settore dell’educazione per garantire un ambiente scolastico sano e stimolante. Il digitale in quest’ambito non diventa un ostacolo ma un arricchimento della vita didattica per gli adolescenti troppo online.

