F1: Leclerc e la difficoltà di guida nel GP d’Arabia Saudita

Gli ultimi due Gran Premi ci hanno regalato tante emozioni e tante sorprese, ma sembra che le cose non stiano andando per il verso giusto per Leclerc, con non poche difficoltà alla guida nel GP d’Arabia Saudita

Grandi soddisfazioni per il giovane pilota olandese Max Verstappen, che nel Gran Premio d’Arabia Saudita è arrivato primo in qualifica, raggiungendo la tanto desiderata pole position. Allo stesso tempo c’è stato anche il giovane pilota britannico Oliver Bearman, che ha fatto un ottimo debutto in F1 sostituendo Carlos Sainz per la gara a causa di un problema di appendicite e arrivando in ottava posizione, appena dietro a Lewis Hamilton. Davvero degli ottimi risultati per entrambi, ma le cose non vanno altrettanto bene per Charles Leclerc, che nel GP d’Arabia Saudita ha riscontrato molti problemi alla guida a causa delle gomme. Questo problema avrebbe rallentato non poco il pilota, facendolo finire in terza posizione, con ben 30 decimi in più per completare in giro rispetto alla Red Bull. Un ottimo risultato sicuramente, ma che ha in ogni caso raggiunto con difficoltà.

Leclerc al GP d’Arabia Saudita: dov’è la difficoltà?

Hanno confermato che i problemi di guida del pilota monegasco sono dovuti proprio alla saturazione delle ruote. Il Chief Engineer di Pirelli, Simone Berra, ha commentato l’accaduto, sostenendo che il problema non risieda nella temperatura della pista, ma proprio nelle ruote. Leclerc ha avuto difficoltà in partenza a causa di un grip davvero ridotto che ha messo non poco in difficoltà il campione di Ferrari, ma il vero problema sta nella saturazione delle ruote che non era adatta al tipo di asfalto su cui stava gareggiando. Leclerc ha anche cercato di fare due giri di prova in più, ma comunque non sono serviti. Hanno invece notato che, su una pista come quella di Gedda, si ha molte meno difficoltà con delle ruote già usate, quindi già sottoposte a degli sforzi, piuttosto che con gli pneumatici nuovi.

Forse riusciranno ad apportare delle migliorie, ma la difficoltà sta proprio nel trovare delle gomme adatte ai diversi tipi di piste. Secondo voi Leclerc riuscirà a rimontare?