Con Prime Video ancora più intrattenimento su Polestar 2

La Polestar 2 è stata il pioniere nell’adozione del sistema operativo Android Automotive di Google, offrendo un’esperienza avanzata di infotainment integrato con Google al momento del suo lancio nel 2019.

Oggi, continua a rimanere in prima linea nell’offrire un’esperienza intuitiva di infotainment, rafforzando ulteriormente la sua offerta con l’aggiunta di Prime Video.

Ora, con Prime Video disponibile per lo streaming di contenuti durante le soste o la ricarica, la Polestar 2 ha ulteriormente arricchito la sua suite di intrattenimento. Questa aggiunta si unisce a YouTube, che è stato introdotto su Polestar 2 nel giugno del 2023, offrendo agli occupanti dell’auto un’ampia gamma di opzioni di intrattenimento per rendere le soste e le operazioni di ricarica più piacevoli e coinvolgenti.

Polestar 2: infotainment all’avanguardia con prime video e youtube

Fin dal debutto, Polestar e i suoi partner hanno costantemente introdotto applicazioni utili per i conducenti, tra cui Waze, EasyPark, A Better Routeplanner, AccuWeather, Range Assistant, Journey Log e l’app Performance per le versioni Dual Motor.

A partire da dicembre 2021, Polestar 2 ha anche integrato il browser web Vivaldi, consentendo l’accesso a servizi web e intrattenimento non ancora dotati di un’applicazione nativa per l’auto.

Il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, ha sottolineato il successo del lancio e dell’integrazione di Android Automotive OS in Polestar 2, evidenziando la capacità di sfruttare i migliori sistemi di navigazione e di controllo vocale del settore per semplificare l’esperienza di guida con Polestar.

Ha inoltre evidenziato la varietà di app disponibili su Google Play Store, che offrono interattività e intrattenimento, compresi giochi e streaming di serie TV.

Il lancio e lo sviluppo continuo di Android Automotive OS in Polestar 2, realizzato in stretta collaborazione con Google, hanno gettato le basi per le prossime auto Polestar.

Polestar 3 e Polestar 4 presenteranno un’interfaccia evoluta con schermi più ampi e una maggiore gamma di funzionalità.

Le applicazioni sviluppate per Polestar 2 saranno disponibili anche su future vetture della casa automobilistica.

