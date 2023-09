Fallout la serie: trapelato il primo trailer della serie Prime Video

Nelle ore scorse è rimbalzato nel web, il primo trailer leak della serie Fallout. Targata Prime Video, il filmato altro non è che lo stesso mostrato da Bethesda a porte chiuse in occasione della presentazione di Starfield, avvenuta durante la Gamescom 2023 di agosto.

Secondo fonti esterne, la serie farà il suo debutto sulla piattaforma Prime Video nel 2024 in versione live-action. Il cast comprenderà: Kyle MacLachlan, assieme a Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten, Ella Purnell e Walton Goggin.

Scopriamo insieme il trailer per ora rilasciato.

Leaked teaser for amazons Fallout series. From the DMs pic.twitter.com/ZMFa8vBkPE

— ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) September 12, 2023