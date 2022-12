In questa recensione analizzeremo il nuovissimo AKKO x MonsGeek M1 DIY Kit

Possiamo dire che questo 2022 è stato “l’anno delle tastiere meccaniche custom“. Sulle pagine di tuttoteK, infatti, le recensioni di tastiere di questo tipo si sono letteralmente moltiplicate esponenzialmente.

AKKO è uno dei brand che sin da subito si è mostrato disponibile a farci testare le sue pre-assemblate. Ovviamente, però, come ogni passione che si rispetti, anche nell’ambito delle tastiere, una volta che inizi non smetti mai di puntare in alto.

Quello che abbiamo il piacere di recensire in questo articolo è un “Kit DIY”, ossia un set per assemblare una tastiera custom. Il nome completo è AKKO MonsGeek M1 DIY Kit: una collaborazione tra i due marchi caratterizzata dal corpo totalmente in alluminio e una piastra “Gasket Mount“. Per sapere di cosa si tratta, però, dovrete continuare a leggere!

Unboxing – Recensione AKKO MonsGeek M1 DIY Kit

Partiamo, come sempre, da quello che troviamo in confezione. Oltre al corpo in alluminio che, nel nostro caso, è in colorazione “White”, troviamo alcune viti, una piccola brugola, il cavo Coiled da USB-C a USB-A in gomma, gli stabilizzatori “Screw-in“, degli adesivi per effettuare la cosiddetta “Force Break Mod” e un foglio adesivo più grande per andare a fare una “Tape Mod” sotto il PCB.

La tastiera arriva già assemblata priva, però, di stabilizzatori. Akko ci ha fornito, insieme a questo kit, i suoi switch “Wine Red” già lubrificati di fabbrica. Passiamo ora all’assemblaggio della tastiera.

Assembliamo la tastiera – Recensione AKKO MonsGeek M1 DIY Kit

Mettere assieme la tastiera è davvero un gioco da ragazzi. Basta infatti svitare le sei viti sul fondo e scollegare l’alimentazione per separare il PCB dalla sezione inferiore in alluminio. Fatto ciò, potremo andare a installare gli stabs e (nel caso volessimo) moddare la tastiera. Essendo “Screw-in“, gli stabilizzatori dovranno essere avvitati al PCB. Una delle particolarità della tastiera è quella di essere “Gasket Mount“. Questo vuol dire essenzialmente che la piastra dove vi è anche il PCB si incastra tra le due metà che compongono il case. In poche parole, il plate rimane praticamente sospeso e sui lati vi sono delle guarnizioni in silicone che garantiscono una migliore aderenza e un suono più pulito. Gli switch sono installabili anche una volta che la tastiera è completamente assemblata, così come i keycaps. Il PCB permette di installare sia switch a 3 che a 5 pin.

Analizziamo ora l’interno della tastiera. Dentro al guscio in alluminio troviamo infatti una serie di componenti volti a migliorare l’esperienza d’uso. Il fondo è riempito con una spessa spugna. Sopra è posizionato una sorta di foglio plastificato e poi abbiamo il PCB. Tra quest’ultimo e il plate in policarbonato abbiamo anche qui della spugna e il cosiddetto switch-pad. Passiamo ora a vedere come è possibile moddare la tastiera con i materiali forniti in confezione.

Force Break Mod

Gli adesivi neri che abbiamo visto in precedenza servono, come abbiamo accennato, per effettuare una “Force Break Mod“. Questa mod serve essenzialmente per attenuare il rumore metallico proveniente dal case composto totalmente in alluminio. Non basta far altro che posizionare i piccoli stickers sulla parte superiore del case, nella sezione interna, per tutto il perimetro.

Tape mod

Anche questa modifica è davvero semplice da attuare. Normalmente questo tipo di mod si effettua applicando vari strati di nastro adesivo di carta sulla parte inferiore del PCB per avere un suono più profondo. Akko e MonsGeek ci forniscono un foglio adesivo per semplificare il lavoro. Per far aderire il foglio al meglio dovremo tagliare alcuni fori per le parti in rilievo e per il cavo di alimentazione.

Feeling e impressioni – Recensione AKKO MonsGeek M1 DIY Kit

Il kit AKKO MonsGeek M1 trasuda solidità da tutti i pori. Questo corpo composto in alluminio è davvero ben realizzato. Una volta installati gli switch e i keycaps, arriva a pesare ben 1978 grammi! Noi abbiamo scelto la colorazione bianca, ma è disponibile anche nera, rosa, viola, rossa e rosso natalizio. La texture del metallo è satinata e ai due lati vi sono dei dettagli dorati che arricchiscono senza dubbio l’estetica della tastiera. Il formato di questa custom è il classico 75% con knob che può essere mappato a nostro piacimento. Il knob fa parte degli unici due difetti che abbiamo riscontrato in questo kit. Innanzitutto, la forma è secondo noi troppo stretta e alta. Poi, purtroppo tende a scontrarsi con il case, rendendola difficilmente utilizzabile.

Nella parte inferiore vi sono quattro piedini in gomma che evitano alla tastiera di andare in giro per la scrivania (come se il peso non bastasse). Non c’è nessun modo per modificarne l’angolazione. Il posteriore presenta unicamente l’entrata Type-C sulla parte sinistra.

Nonostante sia una “Gasket Mount“, la piastra è incredibilmente solida e si flette davvero poco anche se spingiamo con forza. Oltre al knob, la parte che meno ci ha convinto sono gli stabilizzatori screw-in. Nonostante le piccole mod adoperate, il ping metallico è davvero fastidioso. Sebbene sia presente su ognuno degli stabilizzatori, è maggiormente udibile nella barra spaziatrice, nella quale la stabilità non ci è sembrata granché omogenea.

Riguardo all’illuminazione, questa è la classica presente ormai da tempo nelle tastiere AKKO. Questa volta, però, il programma per gestirla è chiamato “MonsGeek Cloud Driver“. L’interfaccia è molto più primitiva rispetto alla controparte di AKKO ma le funzionalità sono praticamente le stesse.

CS Wine Red Switches (Lubed)

AKKO ci ha fornito uno dei suoi set di switch pre-lubrificati di fabbrica, i “CS Wine Red“. Questi sono dei lineari con un pre travel di 1.9 ± 0.3mm, un total travel di 4.0 – 0.5mm e una forza di attuazione di 43 ± 5gf. È la prima volta che proviamo degli switch lubrificati da AKKO e siamo rimasti davvero sorpresi. In questo case, con le modifiche attuate in precedenza, il suono è letteralmente magnifico. Se dovessimo trascriverlo, lo descriveremmo come un “Clack” molto corposo.

Le specifiche sono molto simili a quelle dei “CS Crystal Switch” provati in una recente configurazione. La sensazione che si ha scrivendo con questi è migliore sotto tutti i punti di vista. Benché si senta anche qui un leggero sfregamento con la plastica dei componenti, non risulta in alcun modo fastidioso.

Abbiamo provato questa configurazione principalmente nella digitazione, ma anche nel gaming. È ottima in entrambi i casi, ma risulta più adatta al primo scenario. La risposta dei tasti è davvero precisa e la forza da applicare è, secondo noi, corretta.

MDA Cream Keycaps

Alle componenti già citate abbiamo deciso di abbinare il set di keycaps “MDA Cream”, sempre di AKKO. Il profilo è, come dice il nome, “MDA”. Vuol dire che, guardando la tastiera dal lato, i keycaps tenderanno a diventare più alti via via che andremo verso le file superiori. Questo set è composto da 282 tasti. La colorazione dei keycaps principali è un “crema” alquanto vintage. Poi ne abbiamo alcuni che si avvicinano a un gradiente grigiastro e altri speciali con vari animaletti stilizzati e colorazioni sgargianti.

Abbiamo apprezzato davvero tanto questo set, sia per il profilo che è secondo noi molto gradevole alla vista e comodo nella digitazione, sia per via delle numerose opzioni di personalizzazione.

Sound test – Recensione AKKO MonsGeek M1 DIY Kit

Ascoltiamo ora un sound test di questa configurazione dotata di Force Break e Tape mod:

Tiriamo le somme

Il kit DIY AKKO MonsGeek M1 ha dei grandissimi punti di forza. Secondo noi, uno su tutti è il prezzo di vendita: €154,69. Nel campo delle custom, specialmente per periferiche realizzate totalmente in alluminio, questo è un prezzo sicuramente concorrenziale. Tolte un paio di carenze, ci sentiamo di dire che questo è uno dei migliori kit DIY con interfaccia 75% presenti in questa fascia di prezzo.

