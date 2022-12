Stranger Things: lo spin-off sarà un anime ambientato a Tokyo

Nell’attesa della quinta stagione, ecco una notizia che lascerà senza fiato i fan della serie: Stranger Things avrà uno spin-off

Non possiamo negarlo, Stranger Things è stata una delle serie più amate dell’anno. La quarta stagione ha ottenuto un enorme seguito, aumentando ancora di più il successo derivato da quelle precedenti. Nell’attesa di scoprire se Eddie Munson tornerà, se Nancy sceglierà Jonathan o Steve e soprattutto se Undici riuscirà a sconfiggere Vecna, ecco una notizia che lascerà senza fiato i fan: Stranger Things potrebbe avere uno spin-off. Ad annunciarlo è stato il sito What’s on Netflix, sostenendo che la piattaforma streaming sarebbe al lavoro su una nuova produzione anime.

Stranger Things: lo spin-off

Ma cosa si sa di questa nuova produzione? Non molto in realtà, Netflix infatti non ha ancora confermato questa notizia. Le poche informazioni arrivate fino a noi ci dicono che anche questo nuovo capitolo sarà ambientato negli anni ’80, ma a Tokyo. Questa volta saranno due gemelli, amanti dei videogiochi ad entrare in contatto con il Sottosopra. Il titolo provvisorio dello show sarà Stranger Things Tokyo e sarebbe solo il primo di una serie di spin-off dedicati a questo mondo.

A capo del nuovo lavoro, che dovrebbe durare circa 6 ore, ritroveremo i fratelli Duffer, che se ne starebbero occupando già dal 2021. I due, nel rinnovare il contratto con Netflix, avevano già confermato che altri progetti sull’amata serie erano in cantiere. Matt Duffer aveva anche confessato che: “un eventuale spin-off sarebbe diverso al 1000% dall’originale, esso si collegherebbe al mondo di Stranger Things più nel modo in cui verrebbe raccontato“.

E la serie madre?

Nell’attesa di saperne di più su questo nuovo progetto, è chiaro che i fan sono ancora concentrati sul finale di stagione della serie principale. Purtroppo per conoscere il destino di Undici e dei suoi amici, sarà necessario attendere fino al 2024, visto che le riprese non inizieranno prima della primavera del 2023. Insomma il mondo di Stranger Things continuerà a tenerci incollati allo schermo ancora per lungo tempo.

