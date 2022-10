Recensione Akko PC75B Plus v2: la tastiera perfetta?

In questa recensione analizzeremo una tastiera meccanica preassemblata, la Akko PC75B Plus v2

È da un po’ di tempo che Akko non compare sulle nostre pagine. Questo è un brand cinese molto famoso nel campo delle tastiere meccaniche perché riesce a tirar fuori prodotti molto validi a prezzi davvero contenuti. Non a caso, infatti, abbiamo apprezzato particolarmente il modello 3068B, di cui trovate la recensione cliccando qui.

In questa recensione tratterremo ancora una volta una preassemblata. Parliamo del modello PC75B Plus v2, basata su form factor 75% (82 tatsi), ben tre modalità di connessione e, nel nostro caso, una colorazione “Limited Edition Cinnamoroll 20th Anniversary“: una collaborazione basata, per l’appunto, sui personaggi creati da Sanrio.

Specifiche tecniche

Connessione: Bluetooth 5.0/USB/2.4Ghz

Interfaccia: da Type-C a USB-A

Capacità batteria: 1800mAh

N-Key Rollover: sì

Tasti multimediali: sì

Presenza del software: sì

Hot swap: sì

Keycaps in PBT

Illuminazione: RGB

Capienza della batteria: 3000mAh

Compatibilità con praticamente tutti i sistemi operativi

Unboxing – Recensione Akko PC75B Plus v2

La scatola nella quale è contenuta questa tastiera è davvero fantastica. L’estetica del cartone richiama, per l’appunto, la collaborazione con Cinnamorol ed è presente il logo che ne accerta l’autenticità. Oltre a ciò, dalla confezione potremo capire che si tratta di una tastiera con tecnologia “Hot Swap” e potremo avere un assaggio degli switch installati che, in questo caso sono degli “CS Crystal Blue” che analizzeremo successivamente.

Passiamo ora al contenuto del box. Oltre alla tastiera (protetta davvero bene, con spugna e plastica rigida che preserva i keycaps) troveremo al di sopra uno scatolo contenente gli accessori. Qui ci sarà il cavo in colorazione bianca USB-A to USB-C, l’accessorio per estrarre gli switch e il key puller brendizzati, oltre al dongle per collegarla in modo wireless e 4 tasti di ricambio con grafiche raffiguranti dei dolcetti. Riguardo questi ultimi, secondo noi si poteva includere qualche tasto in più dal momento che si tratta di un’edizione limitata.

Analizziamo la tastiera – Recensione Akko PC75B Plus v2

Sebbene questo e il modello testato in precedenza siano caratterizzati da form factor differenti, fanno parte della stessa famiglia di preassemblate ed, essendo che questa è stata prodotta successivamente, abbiamo notato diverse migliorie. Innanzitutto questa non è la prima versione del modello PC75B Plus, bensì la “v2”. Per cosa sta questa dicitura?

Imparando dai propri errori, Akko ha migliorato la resistenza della struttura che in precedenza tendeva a flettersi nel trasporto, facendo cadere gli switch. La scheda madre, inoltre, non è fissata con alcuna vite alla struttura e questo fornisce un feeling migliore per quanto riguarda la scrittura nelle file superiori di tasti dove prima, essendoci una vite, sia il suono che l’esperienza ne risentivano. Ascoltando il parere del pubblico, l’azienda ha anche ridotto l’altezza del Knob che ora risulta esteticamente più appagante.

In linea generale, la costruzione è davvero ottima. La scocca è totalmente in plastica, tuttavia il peso di 978g la dice lunga. Si tratta di una plastica opaca che appare spessa e resistente. Riguardo alle misure generali, la tastiera è larga 31,5cm, per 14,5cm di profondità e 2,2cm di spessore. Smontare la scocca è davvero semplice. Basterà infatti passare il classico tool a forma di plettro nella fessura che unisce la parte superiore al fondo. Osservandola dall’interno abbiamo notato quante accortezze Akko abbia adottato. Innanzitutto, il PCB è incastrato in una sorta di cornice che lo ancora alla scocca una volta chiusa. Questo permette sostanzialmente di ridurre al minimo le flessioni e le vibrazioni. Ancora più sorprendente è il materiale utilizzato per riempire la base: del silicone molto spesso. Questo si traduce in un suono molto piacevole out-of-the-box, senza che sia necessario apportare delle modifiche, e una maggiore sensazione di robustezza generale.

Il fondo ospita quattro piedini in gomma ma c’è la possibilità di aumentare l’angolazione grazie alle due misure dei rialzi a scomparsa. La tastiera ha, di base, un’altezza che parte da 2cm nella parte anteriore e arriva a 3cm nel posteriore. Grazie al primo rialzo il retro arriverà a 3,90cm, mentre utilizzando il secondo a 4,50cm. Oltre a ciò, il fondo ospita lo switch che ci permette di passare dalla modalità wireless (Windows o Mac) alla modalità cablata USB.

Sopra il PCB vi è una piastra in policarbonato da 1,50mm in colorazione bianca semitrasparente. Questa, insieme agli switch translucidi, è davvero ottima per gli utenti che adorano l’illuminazione RGB che, in questo modello, è rivolta a nord. L’illuminazione non passerà solo dagli switch, bensì sarà visibile (in maniera più tenue) anche attraverso il plate, garantendo un’intensità maggiore. La scheda madre ospita la tecnologia “5-Pin Hotswap” e, quindi, potremo intercambiare gli interruttori in modo davvero semplice.

Switch, Keycaps & Stabs – Recensione Akko PC75B Plus v2

Parliamo ora di quello che è il feeling generale di scrittura e di utilizzo grazie ai keycaps “JDA Dye Sub Cinnamoroll 20th Anniversary” e gli switch CS Crystal Blue. Partiamo dai primi.

Questi non sono i classici keycaps che Akko tende ad includere. Mentre solitamente, l’azienda installa sulle sue tastiere dei caps con profilo ASA, questi sono caratterizzati da una silhouette JDA. Ciò si traduce in un’altezza notevolmente ridotta, mentre la forma cambia partendo dalla fila inferiore fino ad arrivare a quella superiore. Esteticamente ci son piaciuti davvero tanto; molto di più rispetto agli ASA. Sia il font che i colori adottati in questa versione sono bellissimi, specialmente nel caso siate fan del mondo creato da Sanrio. Riguardo all’utilizzo effettivo, però, risultano secondo noi più scomodi in relazione ai classici ASA, soprattutto per quanto concerne la scrittura. Questo è ovviamente un parere estremamente personale. Se vi piace l’esperienza “low profile” vi convinceranno sicuramente.

Parlando degli switch, invece, questi ci hanno convinto appieno. I nuovi CS Crystal Blue (insieme ai CS Cristal) non sono unicamente pensati per apprezzare l’illuminazione RGB come pensavamo. Questi lineari sono davvero ottimi in tutti gli aspetti. Caratterizzati da un corpo realizzato in policarbonato azzurro trasparente, questi interruttori hanno una forza di attuazione di 40 ± 5gf e un pre-travel di 1.6 ± 0.3mm. Di base sono davvero buoni, soprattutto per la digitazione ma sicuramente meno per il gaming. In generale, l’unico contro è la leggera sensazione di plastica che sfrega eliminabile una volta lubrificati.

Il mix di questi due componenti è (parlando del suono) letteralmente godurioso. Non è il “thock” bramato da molti, ma si avvicina di più a un “clack“. Anche riguardo agli stabilizzatori abbiamo notato un miglioramento. Mentre quegli adottati nel modello 3068B rendevano la barra spaziatrice troppo rumorosa visto il movimento disuniforme, questi funzionano bene. È chiaro che non sono perfetti ma, in linea generale, nessun problema da segnalare.

Connettività e Software – Recensione Akko PC75B Plus v2

Sul lato delle connettività, si evidenziano delle carenze. Mentre con connessione USB e in modalità Bluetooth tutto funziona a pieno regime, abbiamo notato dei problemi riguardo la connettività wireless attraverso il dongle da 2,4Ghz. Di tanto in tanto, infatti, ci è capitato che la tastiera abbia delle rapide disconnessioni. Questo è un problema che in realtà abbiamo riscontrato anche con il modello 3068B. Inoltre, ci è capitato che la tastiera si incantasse e finisse per digitare autonomamente una serie di caratteri all’infinito, costringendoci ad utilizzarla in modalità cablata. Per passare da una modalità di connessione all’altra basterà premere il tasto “Fn” insieme ad una delle lettere incaricate di effettuare il comando.

Il software è migliorato davvero tanto dall’ultima volta che lo abbiamo utilizzato. Come sempre, potremo svolgere le classiche funzioni come impostare dei comandi per i singoli tasti, piuttosto che settare delle macro, gestire l’illuminazione creando dei propri preset personalizzati e verificare se il firmware della tastiera è aggiornato. Tutto ciò funzionerà solo a tastiera collegata via cavo.

Tiriamo le somme

La recensione di questa Akko PC75B Plus v2 finisce qui. Come avete letto dal titolo, ci siamo chiesti se questa possa essere considerata la tastiera perfetta. Secondo noi (in base al prezzo a cui è proposta) sì, ma dobbiamo contestualizzare. Parliamo di una tastiera preassemblata e, analizzandola nel dettaglio ci siamo accorti di come Akko abbia prestato attenzione ad ogni minimo particolare, creando addirittura una seconda versione della tastiera basata sui miglioramenti suggeriti della community. Malgrado qualche incertezza riguardo alla connettività wireless che speriamo venga corretta con un aggiornamento software, ci sentiamo di non penalizzare più di tanto il prodotto.

Questa è davvero un’ottima tastiera meccanica rivolta a chi inizia ad avere a che fare con questo mondo o, più semplicemente, a chi desidera un prodotto che riesca a fornire un buon feedback e un suono godibile senza la necessita di moddarla.

Per acquistare questa Akko PC75B Plus v2 in edizione limitata Cinnamoroll 20th Anniversary, potete cliccare qui!

Come sempre, ringraziamo Akko per la collaborazione e vi invitiamo a seguire le nostre pagine per recensioni sul mondo dell’hardware e molto altro!