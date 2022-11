Recensione Akko ACR TOP 75: scrivere su una lastra di ghiaccio

In questa recensione analizzeremo Akko ACR TOP 75: la prima tastiera dell’azienda ad adottare un PCB south-facing

Ormai di tastiere Akko ne abbiamo testate diverse. Per la prima volta, però, ci troviamo davanti a un “kit DIY“. Nel caso non lo sapeste, le aziende specializzate in tastiere (come questa), non propongono unicamente modelli preassemblati, pronti per essere utilizzati, bensì anche singole componenti per andare a comporre la propria tastiera a 360 gradi.

Akko ACR TOP 75 è, per l’appunto, uno di questi kit. Tra le sue peculiarità possiamo accennare al corpo realizzato interamente in acrilico e la presenza (per la prima volta in una tastiera Akko) del south-facing PCB. Cosa significa tutto questo? Beh, lo scoprirete solo nel corso della recensione.

Unboxing – Recensione Akko ACR TOP 75

Osserviamo innanzitutto cosa contiene il box di vendita. Nei vari scomparti, divisi da una spessa spugna, troviamo le varie componenti, la viteria, gli stabilizzatori e il libretto di istruzioni, oltre a un cavo coiled in gomma USB-C to USB-A.

Tutto è protetto davvero bene, oltre che dalla spugna nera anche dalle bustine che inglobano le singole sezioni. La tastiera è divisa in due parti in acrilico che compongono il case. Abbiamo poi il PCB, lo switch pad, uno spessore in silicone e una piastra in ottone. Il materiale che servirà per riempire il case è sempre del silicone. Passiamo ora all’assemblaggio di questa Akko ACR TOP 75.

Assembliamo la tastiera – Recensione Akko ACR TOP 75

Mettere assieme tutte le componenti è tutt’altro che difficile, complice anche il video tutorial realizzato dall’azienda stessa. Essenzialmente dovremo comporre il plate ancorando il PCB alla piastra in ottone, non prima di aver inserito gli stabs. Successivamente questa andrà fissata alla parte superiore del case in acrilico con le viti a croce. Fatto questo, non rimarrà che collegare il PCB alla porta USB-C e unire il fondo in acrilico allo spessore in silicone all’interno.

Akko ci fornisce un piccolo attrezzo che servirà per avvitare le viti fornite in kit. Sebbene la piccola brugola sia funzionale, il cacciavite a croce lo è un po’ meno e, pertanto, vi consigliamo di dotarvi di cacciaviti di precisione. Inoltre, ci teniamo ad avvertirvi che, nel caso siate interessati a questo kit, non dovrete in alcun modo stringere al massimo le varie viti perché potreste rischiare di danneggiare irreparabilmente l’acrilico.

Una volta concluso l’assemblaggio delle varie componenti, non ci resterà che installare gli switch e i keycaps. In questo caso, abbiamo utilizzato dei “CS Crystal Switches” e dei “Red Fuji Keycap” di Akko.

Che cosa significa south-facing PCB?

Fino a questo momento Akko ha proposto unicamente tastiere con il north-facing PCB, ma cosa vuol dire e qual è la differenza con il south-facing PCB? Di base, la differenza più evidente riguarda i LED che, come dice il nome, sono rivolti a sud o a nord. Questo si traduce anche nell’installazione degli switch che, ovviamente, avviene al contrario.

Visto che i keycaps più diffusi sono i “Cherry Profile”, in una tastiera con PCB rivolto a nord capita che questi si scontrino con lo switch. Una tastiera con PCB south-facing evita tale problema, rendendo la tastiera molto più versatile e adatta a praticamente tutti i tipi di tasti. Il rovescio della medaglia risiede nel fatto che, mentre in un north-facing PCB i LED creeranno un effetto migliore, in un south-facing PCB l’illuminazione sarà più visibile e “fastidiosa”.

Feeling e utilizzo – Recensione Akko ACR TOP 75

La sensazione che abbiamo avuto scrivendo su questa Akko ACR TOP 75 è unica. Il corpo solidissimo e totalmente in acrilico non ha dei pro solo da un punto di vista estetico ma partiamo comunque da quest’ultimo. Con una finitura opaca che ricorda una lastra di ghiaccio, la tastiera potrebbe anche essere unicamente esposta, ma non utilizzarla sarebbe un vero peccato. Riguardo all’illuminazione, questa è divisa in due parti separate. Abbiamo l’illuminazione del PCB e una sorta di ring che circumnaviga il contorno della tastiera. Questi possono essere gestiti separatamente attraverso il programma “Akko Cloud Driver“. Parlando della bontà estetica dei led, quelli posti sul PCB non ci hanno fatto impazzire poiché sono visibili, mentre quelli nel contorno riescono a creare un effetto pienamente riuscito. Ovviamente buona parte del merito è anche del materiale di cui è composta la tastiera.

Parlando ora di feeling nella scrittura e nell’utilizzo, promuoviamo completamente questo modello. Innanzitutto si tratta di un prodotto pesante (1,23kg) che non dà assolutamente l’idea di essere fragile o di scarsa fattura. Anche riguardo al PCB, le viti che servono ad ancorarlo lo fissano in maniera ottimale e non si flette minimamente. Questo, unito al fatto che ci sia un plate in silicone nel fondo, riesce a restituire un suono cupo e piacevolissimo.

Gli switch che abbiamo utilizzato sono i lineari “CS Crystal” realizzati totalmente in plastica translucida che favorisce la propagazione dell’illuminazione LED. Questi si sono rivelati ottimi, proprio come i “CS Crystal Blue”, testati nella scorsa recensione. Nella nostra build abbiamo installato dei keycaps con profilo JDA che ci hanno convinto appieno. Parliamo dei “Red Fuji” che, oltre ad essere molto appaganti dal punto di vista estetico, sono ottimi per quanto concerne la scrittura. L’unico appunto va allo stabilizzatore della barra spaziatrice che, mentre gli altri sono molto silenziosi e piacevoli da sentire, risulta abbastanza rumoroso.

Tiriamo le somme

La recensione di questo kit DIY “Akko ACR TOP 75” finisce qui. La tastiera ci ha convinto quasi appieno. L’unico lato che necessita di una miglioria è sicuramente il comparto degli stabilizzatori. Tolto questo, il modello da noi testato è perfetto per chi ricerca un’estetica di questo tipo senza voler spendere un patrimonio e senza rinunciare a un ottimo feeling di utilizzo.

Il kit è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di €149,93.