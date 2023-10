TEAMGROUP: presentata la memoria T-FORCE XTREEM DDR5

TEAMGROUP lancia la memoria T-FORCE XTREEM DDR5 per DESKTOP. Scatenate le massime prestazioni di overclocking

TEAMGROUP, fornitore leader di memorie, ha attinto alle superbe capacità di ricerca e sviluppo di T-FORCE LAB per creare l’ultima iterazione della memoria T-FORCE XTREEM DDR5. Utilizzando una tecnologia brevettata di test e verifica della classificazione IC, i limiti superiori della frequenza DDR5 sono stati innalzati. Così da creare un modulo di memoria ad alta velocità di clock progettato specificamente per i giocatori. Decorato con il glorioso logo T-FORCE, il design di XTREEM emana sicurezza e stile, come si addice al nuovo re dei moduli di memoria per overclocking.

Dettagli sulla memoria T-FORCE XTREEM DDR5 di TEAMGROUP

La memoria T-FORCE XTREEM DDR5 dimostra incredibili prestazioni di overclocking per soddisfare gli appassionati di overclocking di tutto il mondo. Non solo utilizza dissipatori in lega di alluminio con spessore di 2 mm per migliorare la sua capacità termica; utilizza anche uno speciale silicone termoconduttivo per far aderire saldamente i dissipatori alla memoria e ottenere un effetto di raffreddamento ottimale. La superficie è inoltre trattata con una superficie anodizzata resistente agli acidi, alla corrosione e alla ruggine e non conduttiva dal punto di vista elettrico; così da garantire ai giocatori una maggiore tranquillità.

Il diffusore di calore in due pezzi di T-FORCE XTREEM DDR5 è realizzato in metallo spesso. Inoltre è stato sottoposto a un trattamento superficiale di sabbiatura per conferirgli l’aspetto del basalto duro e la texture nera opaca che ricorda una spiaggia di sabbia nera. Gli utenti possono godere delle eccellenti capacità di overclocking di XTREEM DDR5 ammirando il suo design elegante.

La memoria di gioco T-FORCE XTREEM DDR5 sarà disponibile con velocità di 7600MT/s, 8000MT/s e 8200MT/s e supporterà l’ECC on-die. I giocatori potranno dominare il campo di battaglia digitale quando sarà disponibile su Amazon e Newegg in Nord America alla fine di ottobre. Se volete mettere le mani sui nuovi prodotti di T-FORCE e avere informazioni sulla disponibilità, rimanete sintonizzati sul sito ufficiale di TEAMGROUP.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova memoria la memoria T-FORCE XTREEM DDR5 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).