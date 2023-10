Silent Night: il trailer ufficiale del nuovo film di John Woo

Rivelato il primo trailer ufficiale del nuovo film d’azione Silent Night, diretto da John Woo. Con attore protagonista Joel Kinnaman; l’assetata ricerca di vendetta priva di dialoghi

Il leggendario regista John Woo è pronto a scatenare la sua creativa nel nuovo film Silent Night. Noto per il suo stile inconfondibile come dimostrato nelle precedente pellicola, Face/Off – Due facce di un assassino; questa volta ha voluto condensare tutto il suo potenziale in un action thriller dai toni amari con una grande particolarità: la quasi totale assenza di dialoghi.

Con produttori John Wick Basil Iwanyk e Erica Leeattore, vede protagonista l’attore Joel Kinnaman, nel ruolo del disperato padre mosso dalla sete di vendetta.Un film d’azione e dallo stile narrativo, pronto a lasciarti letteralmente senza parole. Scopriamo di seguito il trailer ufficiale recentemente rivelato.

Silent Night: il trailer senza parole del nuovo film di John Woo

Lo spirito Natalizio inizia a farsi strada, ma con un leggero alone di rabbia e vendetta. Come anticipato dal primo trailer ufficiale; Silent Night di John Woo si presenta come una corsa senza tregua con protagonista Joel Kinnaman.

Dopo aver assistito alla morte accidentale del figlio, rimasto coinvolto nel fuoco incrociato di una gang la vigilia di Natale ed essere rimasto ferito; Godlock (Kinnaman) inizia a dare forma alla sua sete di vendetta, immergendosi in una feroce spedizione punitiva.

Rimasto senza voce, la storia seguirà un filone narrativo quasi con un’ assenza di dialoghi, con l’unico obiettivo di sorprendere lo spettatore grazie all’azione e colpi di scena contenuti. Come dichiarato dallo stesso registaJohn Woo:

Era una sceneggiatura molto intelligente e la storia mi ha davvero toccato perché ho tre figli.

La sfida più grande è come si fa a far accettare al pubblico una storia senza dialoghi e a farlo commuovere, facendogli capire che non si sta perdendo qualcosa

Disponibile a partire dal 1 dicembre nelle sale americane e distribuito da Lionsgate; figurano nel cast Scott Mescudi, Catalina Sandino Moreno, Yoko Hamamura, Vinny O’Brien e Harold Torres.

Per tutti gli aggiornamenti nel mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttotek.it!

