itek: presentati i nuovi case compatti e gli alimentatori SFX

itek torna a far parlare di sé con la presentazione di due nuovi case compatti e due alimentatori SFX. Vediamoli nel dettaglio

Il mercato hardware è sempre in continua evoluzione e ogni giorno vengono rilasciati nuovi prodotti pronti ad andare a migliorare la nostra esperienza. Che si tratti di periferiche o di hardware nel vero senso della parola, tutte le componenti svolgono un ruolo fondamentale nella nostra esperienza. Questo itek lo sa e ha presentato due nuovi case compatti per chi dispone di poco spazio in casa e due alimentatori SFX. Andiamo a vederli più da vicino.

Ecco i nuovi case compatti Galaxy 2Q e Evoke Bro di itek

Il Galaxy 2Q si presenta come un case straordinario per estetica, prestazioni e soprattutto versatilità. Infatti, con dimensioni davvero contenute è possibile assemblare sistemi ad altissime performance, con schede video posizionate sia verticalmente che orizzontalmente lunghe fino a 336 mm. Permette anche l’installazione di dissipatori alti fino a 138 mm e a liquido da 240 mm senza contare le diverse postazioni per HDD e SSD da 3,5″ e 2,5″.

Per quanto riguarda gli alimentatori, parliamo di prodotti in formato SFX, proprio come quelli presentati da itek che vedremo più avanti. Se invece parliamo di schede madri, l’unico formato supportato è ovviamente quello Mini ITX. L’assemblaggio è facilitato da un “cable management” da 12 mm e le paratie laterali ad incastro. L’air flow è agevolato dalle 2 ventole ARGB in dotazione e dalla paratia laterale quasi completamente traforata. Nel caso si preferiscano le performance all’estetica, in dotazione è presente un secondo pannello frontale in ABS completamente traforato, che con un semplice “click” può sostituire quello in vetro preinstallato.

Evoke Bro è la nuova versione dell’Evoke, che presenta un frontale dal carattere più forte e la paratia laterale in vetro trasparente. In soli 303 x 185 x 391 mm (lunghezza, altezza, larghezza) si ha la possibilità di montare schede madri in formato Micro ATX e Mini ITX, alimentatori SFX oppure ATX, schede video in verticale oppure orizzontali, dissipatori alti fino a 155 mm, ma anche raffreddamenti a liquido di 240 mm.

Ventilazione e stabilità termica sono garantite grazie alle pareti (laterali e top) quasi completamente traforate e alla possibilità di installare diverse ventole da 80 e da 120 mm. Importante anche il numero di predisposizioni per HDD/SSD da 3.5” e 2.5”, quest’ultime fino a 7 unità.

Uno sguardo anche ai nuovi alimentatori SFX di itek

Avendo aggiunto dei nuovi case compatti al catalogo, itek ha dovuto anche presentare delle nuove PSU (Power Supply Unit) che potessero stare al loro interno. Si tratta di due versioni, appunto in formato SFX, da 550 W e 650 W. Entrambi completamente modulari e certificati 80 PLUS GOLD.

GX550 EVO e GX650 EVO si presentano con un nuovo layout mantenendo la stessa qualità costruttiva e affidabilità dei modelli precedenti grazie anche ai condensatori Giapponesi 105c di altissima qualità, ventola FDB “Fluid Dyniamic Bearing” da 92 mm con Controllo termico e PCB ottimizzato per le dimensioni.

Questi nuovi prodotti sono già acquistabili presso i rivenditori ufficiali, sebbene su Amazon.it si trovi, al momento della stesura dell’articolo, solo l’Evoke Bro. I prezzi consgiliati sono di 85,00 € per quest’ultimo, 89,00 € del Galaxy 2Q, 119,00 € per il GX550 EVO e 129,00 € per il GX650 EVO. Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti della società americana? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!