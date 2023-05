Street Fighter 6: annunciate le date dell’open beta

Annunciate le date dell’open beta di Street Fighter 6, il nuovo titolo della nota serie di picchiaduro targato Capcom. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

L’open beta di Street Fighter 6, di cui poche ore fa sono state annunciate le date, sarà disponibile per i giocatori di Xbox Series X/S, PS5 e PC. Saranno messi a disposizione degli utenti ben otto personaggi, sarà possibile giocare in crossplay, vi sarà un Battle Hub e sarà attiva la creazione di avatar e altro ancora. Capcom ha già rilasciato una demo per Street Fighter 6, incentrata sulla modalità World Tour. La beta sarà disponibile dal 19 al 21 maggio per PS5, Xbox Series X/S e PC via Steam (nulla, al momento, per i giocatori PS4). Il tutto è stato presentato anche con un nuovissimo trailer, gustiamocelo insieme:

Street Fighter 6: date dell’open beta e ulteriori dettagli

L’open beta presenterà, dunque, gli stessi contenuti della seconda closed beta. Come detto poche righe più su, essa includerà otto personaggi giocabili, partite online con supporto al crossplay, Extreme Battle, la possibilità di creare un avatar, il Battle Hub per interagire e sfidare altri giocatori e la modalità Allenamento. Sebbene non introduca nuovi contenuti, è comunque un’ottima opportunità per i fan di testare le partite online e il netcode rollback prima del lancio. Queste le date dell’open beta di Street Fighter 6 e i tutti i dettagli relativi ai suoi contenuti. Che cosa ne pensate? La proverete? Siete curiosi e in hype per questo nuovo capitolo della saga? Street Fighter 6 uscirà il 2 giugno per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco verrà lanciato con 18 personaggi, ma altri quattro sono in arrivo dopo il lancio come DLC.

