Acer Predator Helios 300: offerta super solo online da Unieuro

Unieuro lancia la bomba con un’offerta imperdibile attiva solo online e riguardante l’Acer Predator Helios 300. Scopriamo tutti i dettagli

Trovare un buon notebook da gaming non è sempre facilissimo. Vi sono molti fattori da tenere in considerazione, tra i quali quello principale è sicuramente quello economico. Spesso infatti questi gioiellini costano veramente troppo per la maggior parte degli utenti. Ecco perché è importante trovare degli sconti al momento giusto e sfruttarli. Se siete arrivati su questa pagina per questo motivo siete veramente fortunati! Unieuro ha lanciato una super offerta riguardante il notebook Acer Predator Helios 300.

Tutto quello che bisogna sapere dell’offerta di Unieuro riguardante l’Acer Predator Helios 300

Questo notebook da gaming monta al suo interno un processore Intel Core i7-11800H. Si tratta quindi di una CPU Intel di 11ª generazione che, sebbene non proprio recente rispetto a uno di 13ª, riesce comunque a dare una buona potenza di calcolo e supportare tutte le operazioni quotidiane e in gaming senza nessun problema.

Ad accompagnare questo processore troviamo una scheda video Nvidia GeForce RTX 3070, in grado di avviare tutti i giochi, anche quelli più recenti, al massimo della grafica e con una buona fluidità. Questo è possibile grazie ad una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel del display. Si tratta dunque di un monitor Full HD IPS da 15,6 pollici con rapporto 16:9 e frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz.

A completare il tutto troviamo poi 2 banchi RAM da 8 GB l’uno per un totale di 16 GB di RAM (espandibile fino a 32 GB) e un SSD PCI Express 3.0 da 1 TB che monta all’interno come sistema operativo Windows 11. Si tratta dunque di un buon prodotto per il gaming, ma anche per il lavoro. Su questo prodotto troviamo uno sconto del 38%, che ne abbassa il prezzo a soli 1.299,00 € invece dei 2.099,00 € iniziali. Per chi volesse acquistarlo o leggere più informazioni, può farlo tramite questo link.

