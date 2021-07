HUAWEI MateView GT: la “Melagoodo” night su Twitch

Venerdì sera la sfida tra gli streamer JustGaBBo, Velox, Delux, BerriTV e Kodomo per scoprire tutti i segreti del primo monitor gaming Huawei MateView GT

Huawei, azienda leader della tecnologia annuncia il suo debutto nel mondo del live streaming con il nuovo canale Twitch HuaweiMobileIT. Inaugurazione in grande stile in diretta dal MOBA di Milano, il primo esport bar in Italia, con una live tutta dedicata a HUAWEI MateView GT, il primo gaming monitor Huawei. Ad accompagnare i fan Huawei nella scoperta di HUAWEI MateView GT il team MelaGoodo: durante la serata JustGaBBo, velox, Delux e BerriTV si sono sfidati live per mettere alla prova il nuovo gaming monitor e commentarne le performance con i fan e con Huawei. Alessandro Sironi, Head of Marketing & Communications Huawei CBG Italia, ha affermato:

Siamo orgogliosi dei nuovi prodotti arrivati di recente sul mercato e con il nostro nuovo canale Twitch vogliamo aprire un dialogo diretto con la community dei gamers apprezzerà sicuramente un monitor performante come HUAWEI MateView GT. Un display concepito per loro, che permette di non perdersi nemmeno un millisecondo dei videogiochi preferiti, ma anche di godersi serie tv e film a una qualità superiore.

HUAWEI MateView GT: il gaming secondo Huawei

HUAWEI MateView GT è il primo monitor Huawei con display curvo 21:9 da 34 pollici e supporta una risoluzione di 3440×1440. È progettato per massimizzare le prestazioni durante il gaming e creare un’esperienza di intrattenimento coinvolgente per i giocatori. Grazie al refresh rate di 165Hz da spazio a tutte le capacità di elaborazione grafica del dispositivo a cui viene collegato: lo sfarfallio viene così efficacemente eliminato, caratteristica che, in giochi FPS (i cosiddetti sparatutto), nei quali una decisione di una frazione di secondo può incidere sul risultato, offre agli utenti grandi vantaggi rispetto ai loro avversari.

In più, HUAWEI MateView GT supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium, che adatta dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display a frame rate variabili sfruttando una tecnologia di sincronizzazione adattiva, eliminando così scatti e latenza per un’esperienza di gioco fluida. Infine, per un’esperienza di gioco ai massimi livelli, HUAWEI MateView GT include una SoundBar super innovativa, il mix perfetto tra un altoparlante e la staffa di sostegno uniti in un unico elemento con due altoparlanti che supportano il suono stereo 2.0. sia per i giochi che per i video permettendo agli utenti di immergersi in un sorprendente suono surround. Il pannello touch RGB sulla SoundBar non solo offre un effetto luminoso personalizzabile, ma permette anche agli utenti di regolare facilmente il volume con un dito, combinando estetica e usabilità per un’esperienza desktop particolarmente piacevole per gli utenti. JustGaBBo, gamer e streamer dopo aver provato il monitor insieme al team di Melagoodo, ha commentato:

HUAWEI MateView GT mette insieme in un unico prodotto tante tra le caratteristiche che noi gamers ricerchiamo nei prodotti per il gioco quotidiano: qualità hardware come il display curvo 21:9 da 34 pollici e la SoundBar stereo con LED e controllo del volume touch, una gamma di colori a livello cinematografico e una frequenza di aggiornamento elevatissima. Tutti elementi che rendono l’esperienza di utilizzo particolarmente immersiva e ci permettono di migliorare le performance di gioco notevolmente.

Dopo aver accumulato anni di esperienza tecnologica nel campo degli smartphone, dei notebook e dei tablet, Huawei ha concentrato le sue innovazioni e la qualità artigianale nella nuovissima gamma di monitor. Come primo display curvo immersivo dell’azienda, HUAWEI MateView GT eredita lo spirito della serie Mate ed è un display ideale sia per i giocatori che per gli utenti che cercano un intrattenimento audio e video più coinvolgente.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI MateView GT è disponibile per il preordine in esclusiva su Huawei Store. Preordinando e acquistando fino all’8 agosto HUAWEI MateView GT, gli utenti otterranno un HUAWEI MatePad 10.4 WiFi 3+ 32GB e una HUAWEI M-Pencil. Preordinando il monitor con un deposito di 10,00 euro, è possibile finalizzare l’acquisto al prezzo finale scontato di 449,00 euro anzichè 549,00 euro. Come sempre tutti gli acquisti effettuati su Huawei Store saranno consegnati gratuitamente in uno o due giorni lavorativi a partire dalla finalizzazione dell’ordine e beneficeranno del reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto, oltre che del servizio di assistenza Huawei 7 giorni su 7. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!