Tom Clancy’s XDefiant: dettagli su cross-play e modalità

A poche ore dall’annuncio ufficiale, Ubisoft ha svelato alcuni dettagli in merito al cross-play e alle modalità di Tom Clancy’s XDefiant

Dopo numerose voci di corridoio che hanno invaso il web in tempi recenti, alle fine Ubisoft si è decisa ad alzare il sipario sul suo rumoreggiato FPS free to play, Tom Clancy’s XDefiant, che è stato ufficialmente annunciato nella serata di ieri. Sviluppato dai ragazzi di Ubisoft San Francisco, la premessa di gioco vede quattro distinte fazioni, note come Defiants, intente a combattere tra loro per il dominio assoluto, il tutto all’interno di match PvP competitivi. Ancora non conosciamo la data di lancio ufficiale, ma soltanto quella del primo closed test, che si terrà il prossimo 5 di Agosto (purtroppo solo in USA e Canada). Ubisoft, comunque, ha rilasciato anche qualche ulteriore dettaglio in merito al cross-play e alle varie modalità multigiocatore.

Tom Clancy’s XDefiant: cross-play supportato sin dal lancio e dettagli per le varie modalità

Il sito ufficiale del titolo, oltre al trailer di debutto, contiene infatti qualche ulteriore dettaglio relativo alle feature della produzione. Veniamo così a sapere che ciascuna giocatore, oltre a poter selezionare e personalizzare la propria arma primaria, potrà anche avere accesso a delle bocche da fuoco secondarie, in aggiunta ad alcuni dispositivi. i match saranno di natura 6v6 e tra le modalità confermate troviamo Domination, Arena, Team Deathmatch ed Escort. In una news separata, inoltre, Ubisoft ha confermato la presenza del cross-play.

Ancora non conosciamo il numero preciso delle mappe che saranno presenti nel titolo, ma gli sviluppatori promettono un gran numero di arene, ognuna caratterizzata in maniera unica, che saranno proposte a rotazione, così da non rendere mai un match simile al precedente. Interessante, inoltre, la conferma del fatto che nuovi Defiants saranno aggiunti nel tempo, con personaggi che presumibilmente proverranno dall’universo creato da Tom Clancy, anche se non sono da escludere dei cross-over. Potremo vedere in azione, magari in un prossimo futuro, anche character tratti da Assassin’s Creed, Watch Dogs o persino i Rabbids?

Solo il tempo potrà darci una risposta, risposta che noi di tuttoteK non mancheremo di proporvi con tempestività. Vi ricordiamo che Tom Clancy’s XDefiant è attualmente in sviluppo per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Google Stadia e PC. Prima di salutarvi, se magari volete lenire l’attesa che ci separerà dal closed test del prossimo 5 Agosto, vi invitiamo a dare un’occhiata alle offerte presenti su Instant Gaming, dove potrete trovare tantissimi altri giochi a prezzo scontato.