Il Trono di Spade: in sviluppo due spin-off animati

Il franchise de Il Trono di Spade torna ad espandersi. Annunciati due nuovi spin-off animati, mentre HBO rinuncia definitivamente ad una serie prequel

La serie Il Trono di Spade è finita ormai nel 2019, ma l’enorme universo di cui racconta pare sia destinato ad espandersi in numerosi altri progetti che daranno vita ad un vero e proprio franchise.

E fra le novità più rilevanti delle ultime ore, sicuramente vi è l’annuncio di due spin-off animati, riportato sulle pagine del The Hollywood Reporter. I due spin-off si aggiungono ad una serie animata annunciata già qualche mese fa. Il giornale americano, però, rivela anche che uno dei prodotti prequel è stato invece definitivamente abbandonato.

Molto probabilmente uno dei tre spin-off animati sarà ambientato in un territorio mai visto nella serie originale, l’Impero dorato di Yi-Ti. Si tratta di una regione del continente di Essos, ai confini sud- orientali del mondo conosciuto della serie. Ispirato alla Cina Imperiale – al contrario di Westerios che richiama le ambientazioni del Medioevo europeo – è una regione abitata da una delle popolazioni più antiche e sviluppate dell’intero regno de Il Trono di Spade.

Territorio di cui si fa menzione una sola volta nella serie originale, ma che è stato raggiunto da uno dei protagonisti dell’unico spin-off finora certo, ovvero House of the Dragon. Lord Corlys Velaryon, infatti, è conosciuto soprattutto per le sue avventure e, non a caso, uno degli spin-off prequel annunciati – 9 Voyages – sarà incentrato sulla sua storia.

Il Trono di Spade: prequel e spin-off finora annunciati

Come già anticipato, un progetto prequel – mai confermato ufficialmente da HBO – è stato definitivamente abbondonato. Si tratta della serie meno avvincente e interessante fra quelle proposte: Flea Bottom, che sarebbe dovuta essere ambientata a Fondo delle Pulci, il quartiere più povero di Approdo del Re.

Anche le altre serie annunciate da The Hollywood Reporter aspettano però conferma ufficiale da parte di HBO Max – il canale streaming targato HBO.

Fra queste figurano – oltre alla citata 9 Voyages – 10.000 Ships, serie prequel live-action sulla principessa guerriera Nymeria, un’antenata della casa Martell che conquistò e governò Dorne, e Tales of Dunk and Egg, uno spin-off incentrato sulle avventure di Ser Duncan l’Alto e di un giovane Aegon V della Casa Targaryen, rispettivamente Dunk ed Egg, oltre naturalmente alla serie animata di HBO Max di cui eravamo già a conoscenza.

Non ci resta dunque che attendere le conferme ufficiali. Molte negli anni sono state infatti le serie legate al franchise annunciate ma poi non entrate in sviluppo.

Speriamo quindi che Il Trono di Spade riesca a ripartire almeno dall’animazione.

