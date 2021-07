HUAWEI MateView: i nuovi monitor disponibili con un bel regalo!

Entrambi i monitor della famiglia HUAWEI MateView con uno sconto legato al deposito di preordine e tanti regali fino al prossimo 8 agosto. Disponibile da oggi per l’acquisto anche il nuovissimo tablet HUAWEI MatePad 11. Inoltre ricordiamo l’appuntamento su Twitch questo venerdì per scoprire il nuovo gaming monitor HUAWEI MateView GT con gli streamer JustGabbo, Velox, Delux, BerriTV e Kodomo

Huawei, azienda leader nel settore tecnologico, rende disponibili da oggi, in esclusiva su Huawei Store HUAWEI MateView GT, il primo monitor curvo di HUAWEI progettato per offrire un’esperienza di gioco e di intrattenimento a un nuovo livello e HUAWEI MateView, il monitor wireless che agevola la produttività. Entrambi i monitor sono disponibili per il preordine con interessanti iniziative e promo di acquisto.

HUAWEI MateView e HUAWEI MateView GT: disponibili all’acquisto

Preordinando e acquistando su Huawei Store HUAWEI MateView GT, disponibile al prezzo di 549,00 euro, gli utenti otterranno da oggi e fino all’8 agosto 2021 un HUAWEI MatePad 10.4 WiFi 3+ 32GB e una HUAWEI M-Pencil. Tutti coloro che preordinano un HAUWEI MateView, invece, riceveranno a partire dall’8 agosto, inclusi nel prezzo di 699,00 euro, non solo un HUAWEI MatePad 10.4 WiFi 3+ 32GB e una HUAWEI M-Pencil, ma anche una HUAWEI Ultra-Slim Wired Keyboard per ottenere il massimo della produttività. Inoltre, con il preordine dei monitor della famiglia MateView con un deposito di 10,00 euro, è possibile finalizzare l’acquisto al prezzo finale scontato rispettivamente di 449,00 euro per HUAWEI MateView GT e di 599,00 euro per HUAWEI MateView. Come sempre tutti gli acquisti effettuati su Huawei Store saranno consegnati gratuitamente in uno o due giorni lavorativi a partire dalla finalizzazione dell’ordine e beneficeranno del reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto, oltre che del servizio di assistenza Huawei 7 giorni su 7.

Anche HUAWEI MatePad 11 è disponibile

Tra le novità in arrivo oggi su Huawei Store anche HUAWEI MatePad 11 il primo tablet che monta il nuovo sistema operativo Harmony OS 2.0, disponibile per l’acquisto sul canale e-commerce del brand. In particolare:

Acquistando HUAWEI MatePad 11 WiFi 6+128 GB, che include in dotazione HUAWEI Mpencil di seconda generazione, gli utenti riceveranno, inclusi nel prezzo di 499,90 euro un HUAWEI Bluetooth Mouse Swift, una HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, la tastiera magnetica per utilizzare il MatePad con il massimo del confort e un Leboo Smart Sonic Toothbrush, lo spazzolino elettronico che si può gestire da smartphone. In più, tre mesi di abbonamento a Huawei Video.

Su entrambe le versioni, infine, si otterranno 30,00 euro di sconto nel momento della finalizzazione dell’acquisto, con un deposito di 10,00 euro.

HUAWEI MateView GT e la “Melagoodo Night”

Per celebrare l’arrivo in Italia di HUAWEI MateView GT, venerdì 16 luglio a partire dalle ore 20.30 live su Twitch “Melagoodo Night”, serata dedicata al mondo del gaming in cui i famosi streamer JustGabbo, Velox, Delux e BerriTV si sfideranno a colpi di joystick. Nel corso della serata scopriremo con JustGabbo, Velox, Delux e BerriTV tutte le fantastiche caratteristiche del nuovo gaming monitor Huawei. HUAWEI MateView GT grazie al refresh rate di 165 Hz da spazio a tutte le capacità di elaborazione grafica del dispositivo a cui viene collegato. Questo non solo assicura immagini più fluide e chiare per l’utente, ma riduce anche eventuali danni alla vista di chi utilizza il monitor. JustGabbo, gamer e streamer, afferma:

Il refresh rate è un elemento fondamentale per tutti quei display dedicati al gaming. Ho grandi aspettative su questo nuovo monitor Huawei e non vedo l’ora di mettere alla prova questa caratteristica insieme alla funzione Dark Field Control, che permette una visione limpida e dettagliata durante scene di gioco particolarmente buie o sovraesposte, tipiche dei giochi di ruolo sparatutto.

HUAWEI MateView GT è il primo monitor Huawei con display curvo 21:9 da 34 pollici e supporta una risoluzione di 3440×1440. È progettato per massimizzare le prestazioni durante il gaming e creare un’esperienza di intrattenimento coinvolgente per i giocatori. Velox, un altro importante streamer, commenta:

Non vedo l’ora di poter testare sul campo le performance di gioco con HUAWEI Mateview GT. Lo schermo curvo da 34 pollici mi aiuterà ad immergermi nei videogames con cui amo mettermi alla prova, vivendo un’esperienza a 360 gradi.” ha commentato Velox, gamer e streamer.

Per un’esperienza di gioco ai massimi livelli HUAWEI MateView GT include una SoundBar super innovativa, il mix perfetto tra un altoparlante e la staffa di sostegno uniti in un unico elemento. Include due altoparlanti che supportano il suono stereo 2.0. sia per i giochi che per i video e permette agli utenti di immergersi in un sorprendente suono surround. Il pannello touch RGB sulla SoundBar non solo offre un effetto luminoso personalizzabile, ma permette anche agli utenti di regolare facilmente il volume con un dito e combinando così perfettamente estetica e usabilità per un’esperienza desktop particolarmente piacevole per gli utenti. Infine anche Delux dice la sua:

Una delle caratteristiche di HUAWEI MateView GT che sono particolarmente curioso di provare, è la stereo soundbar. Integrata nella base del monitor, permette con un solo movimento del dito, di regolare il volume, così da non perdere tempo durante le fasi salienti di gioco.” ha commentato

Gabbo, Velox, Delux e BerriTV saranno online su Twitch venerdì 16 luglio a partire dalle 20:30 sul canale di Huawei Italia per scoprire e commentare con gli utenti il nuovo HAUWEI MateView GT. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!