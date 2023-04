Dungeons & Dragons: nel 2023 altri tre manuali localizzati!

Tramite comunicato stampa, Wizards of the Coast ha annunciato che nel 2023 sono in arrivo altri tre manuali localizzati per Dungeons & Dragons: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il mondo del gioco da tavolo di Dungeons & Dragons continua ad espandersi verticalmente ed orizzontalmente con tanti nuovi manuali, in maniera costante e continua. E Wizards of the Coast, tramite comunicato stampa, ha annunciato che sono in arrivo ben tre nuovi manuali per il gioco nel 2023. Nello specifico, nel corso dell’anno corrente saranno localizzati in italiano, francese, tedesco e spagnolo Il Tesoro dei draghi di Fizban, Viaggi nella Cittadella Radiosa e Dragonlance: L’Ombra della Regina dei Draghi. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su ciascun manuale!

l Tesoro dei Draghi di Fizban è una guida completa ai draghi, ricca di suggerimenti e strumenti necessari sia ai Dungeon Master sia ai giocatori per i loro incontri con queste creature magiche e pericolose. Sia gli ammazza-draghi sia gli studiosi di questi possenti rettili alati sapranno apprezzare questo vero e proprio compendio e le mappe delle tane dei draghi e il bestiario che contiene, contenuti fondamentali per quei giocatori desiderosi di sfruttare il potere della magia draconica e creare personaggi unici e memorabili.

Viaggi nella Cittadella Radiosa è un crocevia di meraviglie e avventure. È il primo passo verso la leggenda, grazie alle tredici brevi avventure autonome di D&D che contiene, con sfide per personaggi di livello 1–14. Si tratta di un manuale diverso dal solito, in cui viaggiatori provenienti da tutto il multiverso affluiranno in una misteriosa roccaforte per condividere le loro tradizioni, le loro storie e le loro imprese eroiche.

Tre manuali localizzati in italiano in arrivo nel 2023 per Dungeons & Dragons!

Infine, l’uscita più recente, Dragonlance: L’Ombra della Regina dei Draghi, vedrà Takhisis, la Regina dei Draghi, fare ritorno nel mondo di Krynn. In tutto il paese, i suoi eserciti di fanatici draconici intraprendono una brutale guerra di conquista, ambientata durante la leggendaria Guerra delle Lance. Questa aggiunta ai prodotti di D&D consentirà ai giocatori di creare personaggi del mondo di Krynn e portarli in prima linea nella battaglia contro le terrificanti armate dei draghi.

Tutti questi manuali saranno localizzati e distribuiti entro il 2023:

Il tesoro dei Draghi di Fizban uscirà in Italia, Francia, Germania e Spagna il 12 maggio 2023

Viaggi nella Cittadella Radiosa uscirà in Italia, Francia, Germania e Spagna a Settembre 2023

Dragonlance: L'Ombra della Regina dei Draghi uscirà in Italia, Francia, Germania e Spagna a Novembre 2023

E le sorprese non finiscono qui! Grandi novità in arrivo saranno comunicate il giorno 28 marzo 2023 durante il D&D Direct, che promette di essere una presentazione stracolma di rivelazioni esclusive per il gioco di ruolo più famoso al mondo, che comprenderanno i giochi, l’intrattenimento e altro ancora.

Dungeons & Dragons va dunque ad espandersi, nel corso del 2023, con ben tre nuovi manuali localizzati in lingua italiana. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema Giochi da Tavolo!