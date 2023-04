È stata finalmente svelata l’attrice che interpreterà Lilo, la bambina protagonista del nuovo live action Disney, Lilo & Stitch

La febbre dei live action tratti dai classici Disney sembra non volersi fermare. Mentre tutti sono in attesa di Peter Pan & Wendy e La Sirenetta, ecco che nelle ultime ore è stato annunciato chi interpreterà la protagonista di un’altra nuovissima pellicola, fino ad oggi rimasta avvolta nel mistero: Lilo & Stitch. Vediamo chi sarà la fortunata.

Una piccola attrice esordiente | Lilo & Stitch: ecco chi sarà la protagonista del live action

Dopo mesi di mistero, finalmente è stato annunciato che sarà Maia Kealoha a ricoprire il ruolo di Lilo Pelekai, la bimba hawaiana che accoglierà in casa l’alieno blu Stitch. Maia è una giovanissima attrice esordiente; di lei si sa che ha partecipato ad alcuni concorsi di Little Miss Kona Coffee, un concorso giovanile per giovanissime ragazze delle Hawaii e come Lilo, ha una passione per la danza tahitiana. Sebbene le notizie a riguardo siano quasi del tutto assenti, sappiamo anche che il progetto vedrà il coinvolgimento di Zach Galifianakis (il celebre Alan Garner in Una notte da Leoni); il suo ruolo rimane però ancora un mistero, anche se alcuni sostengono che sia stato contattato per doppiare un personaggio, probabilmente il piccolo Stitch.

Il live action sarà diretto da Dean Fleischer Camp (autore anche di Marcell the Shell, candidato all’Oscar come Miglior Film di Animazione), mentre Chris Kekaniokalani Bright si occuperà della sceneggiatura. Tra i produttori ci saranno Dan Lin, Jonathan Eirich e Ryan Halprin. La nuova pellicola è tratta dall’omonimo classico Disney, uscito nel 2002 e nominato per l’Oscar al Miglior Film d’Animazione nel 2003 (Premio vinto da La città incantata, di Hayao Miyazaki). Il film è in cantiere già da alcuni anni, ma sembrerebbe ancora in fase di sviluppo.

Trama | Lilo & Stitch: ecco chi sarà la protagonista del live action

La storia ha per protagonisti la bambina Lilo e l’alieno Stitch. Quest’ultimo, chiamato dai suoi creatori esperimento 626, è stato cresciuto dalla Confederazione galattica, con lo scopo di distruggere ogni cosa. Un giorno però, il buffo mostriciattolo blu, riesce a fuggire e a giungere sulla Terra, sull’isola di Kauai, nell’arcipelago delle Hawaii. Dopo aver assunto le sembianze di un cane, incontrerà Lilo, una bambina orfana, che vive con la sorella più grande. Per aiutarla a superare la sua solitudine, la ragazza permette a Lilo di tenere “l’animale”, chiamandolo Stitch. È arrivato il momento per lui di capire cosa voglia dire essere amati.

L’uscita

Essendo ancora in fase di sviluppo, non si sa molto su quando potremo finalmente vedere questa nuova pellicola. Probabilmente però sarà destinata alla piattaforma di Disney Plus, sede anche di tutti gli altri classici e live action, tanto amati da grandi e piccini. Siamo certi che presto avremo più dettagli dedicati a questo film; non appena verranno messi in circolazione, noi di tuttoteK saremo qui ad aggiornarvi.

