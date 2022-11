Dungeons & Dragons: disponibile la nuova espansione La Maledizione di Strahd

Tramite comunicato stampa, Wizards of the Coast ha annunciato l’arrivo in Italia de La Maledizione di Strahd, la nuova espansione di Dungeons & Dragons

Nel mentre il franchise di Dungeons & Dragons si espande nel mondo videoludico, anche il gioco da tavolo vive di vita propria e risulta essere sempre, oltre che un grande classico, anche un universo in continuo mutamento. Tramite comunicato stampa, la Wizards of the Coast, sussidiaria di Hasbro che si occupa della commercializzazione sia di D&D sia, ad esempio, di Magic: The Gahtering, ha annunciato l’arrivo in Italia de La Maledizione di Strahd. Gli appassionati di gioco del gioco di ruolo più famoso del mondo possono ora godere di una delle sue più popolari avventure, che vi porterà a svelare i misteri di Ravenloft nel corso di una terrificante avventura.

La Maledizione di Strahd è una storia horror gotica per un gruppo da quattro a sei avventurieri di livello 1-10. A partire dallo scorso 25 novembre, la nuova espansione di Dungeons & Dragons è disponibile nei negozi, in lingua italiana. L’ambientazione principale dell’espansione è Barovia, una terra oscura e misteriosa, che giace all’ombra del castello di Ravenloft. Sotto nuvole tempestose, il vampiro Conte Strahd Von Zarovich osserva il tetro paesaggio dal suo balcone. All’orizzonte, nota un gruppo di avventurieri, che invita gentilmente a cena…

Dungeons & Dragons: il vampiro Conte Strahd vuole invitarvi a cena…

Questa agghiacciante avventura è diventata un titolo familiare per gli appassionati di Dungeons & Dragons, diventando una delle avventure di D&D più popolari mai pubblicate. Con personaggi iconici, luoghi terrificanti e tutta la spaventosa atmosfera dell’horror gotico, la Maledizione di Strahd è un’esperienza unica per ogni fan di D&D. Questo manuale include l’avventura, oltre a tutte le ulteriori informazioni che descrivono in dettaglio le terre intorno a Castel Ravenloft e svelano di più sull’oscuro passato del signore del castello, il vampiro Strahd. Il volume include anche:

29 mostri terrificanti da usare per gli incontri;

Sei nuovi oggetti magici da impugnare contro le creature di Barovia;

Tabelle, mappe dettagliate e PNG unici per aiutare qualsiasi Dungeon Master a condurre questa avventura horror di 256 pagine.

E questo era tutto: La Maledizione di Strahd è disponibile per l’acquisto da parte di tutti gli appassionati di Dungeons & Dragons. Fateci sapere se l’avete comprata qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a tutto il mondo nerd, dell’oggettistica e del collezionismo, perché non date un’occhiata all’enorme catalogo di Zavvi?