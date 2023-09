Il Langhe Photo Festival è iniziato con la sua prima edizione che andrà avanti fino al 5 novembre nel centro storico di Neive (CN), un evento promosso dall’Associazione Culturale LAC e sostenuto da FUJIFILM Italia in qualità di Main Partner

Per il suo debutto ha scelto di esplorare il concetto di ABITARE, sia nel suo significato intrinseco sia nel senso di ciò sia ci fa sentire appartenenti a un luogo e di come la presenza umana interagisca con la morfologia del territorio.

Attraverso mostre a cielo aperto nelle vie del Borgo delle Langhe e i contenuti dei fotografi Davide Monteleone, Sara Nicomedi e Flavia Rossi, il Festival porterà i visitatori a riflettere sulle diverse prospettive dell’essere umano nel rapporto con la sua comunità e ciò che lo circonda, elementi che profondamente modellano l’identità dell’individuo e la forma della società stessa.

Langhe Photo Festival: Fujifilm main sponsor

L’inaugurazione del Langhe Photo Festival è stata domenica 3 settembre 2023 con un pomeriggio ricco dei talk ei tre fotografi ospiti, della presentazione delle loro mostre e installazioni fotografiche e che ha visto la premiazione dei tre vincitori del Langhe Photo Festival Award 2023. Inoltre, grazie alla presenza di Fujifilm come main sponsor era presente il FUJIFILM Touch&Try Point accoglierà il pubblico che vorrà testare fotocamere e obiettivi della Serie X, GFX e i prodotti Instax.

Proprio per stimolare e coinvolgere direttamente il pubblico in questo progetto è stato istituito tra aprile e giugno 2023 il Langhe Photo Festival AWARD, un concorso fotografico, aperto sia ad amatori sia a professionisti, di ogni nazionalità, in cui si chiedeva di focalizzarsi sul tema paesaggio per potervi partecipare. FUJIFILM Italia ha contribuito anche sostenendo il concorso destinando X-T30 II in premio al vincitore del contest.

Le 51 immagini dei finalisti, esposte in un’area dedicata all’interno del percorso espositivo, esprimono le varie interpretazioni dei partecipanti su un tema tanto vasto e articolato quanto intimo e personale.