FUJIFILM con il suo reparto Instax è official sponsor del Summer Jamboree, l’unico Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ‘50. Scopriamo insieme i dettagli sul festival

Tra gli special guests della XXIII edizione del Summer Jamboree anche INSTAX, che per la prima volta entra a far parte di evento unico nel suo genere, 9 giorni di musica e cultura dell’America dell’epoca d’oro: “Hottest Rockin’ Holiday on Earth”. Dal 26 luglio al 6 agosto torna a Senigallia uno degli eventi più attesi dell’estate: Summer Jamboree #23, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 più grande al mondo, divenuto ormai punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di quest’epoca straordinaria e ispiratrice. Nove giorni di puro divertimento, all’insegna del Rock’n’Roll e dello Swing. Musica non-stop e tanto divertimento tra l’Hawaiian Beach, dove si balla con i piedi sulla sabbia, e il centro storico della città che si tinge di vintage, colori e allegria.

FUJIFILM: Instax Official Sponsor del Summer Jamboree

INSTAX by FUJIFILM con il suo carattere festoso, spensierato, brioso sarà parte integrante del festival con una area dedicata e farà capolino tra ballerini, cantanti, musicisti per regalare e condividere un’emozione.

Il cartellone della XXIII Hottest Rockin’ Holiday on Earth ospiterà incredibili artisti internazionali che stanno scrivendo la storia del Rock’n’Roll, raccontato in tutte le sue declinazioni: R’n’R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing. Una musica che negli anni è diventata un culto, che si tramanda di generazione in generazione, sempre attuale e in grado di fare breccia tra la popolazione di tutte le età. Grandi concerti ad ingresso gratuito, Summer Jamboree Dance Camp con i migliori insegnanti di balli swing da tutto il mondo, Oldtimers Park l’esposizione di Auto americane pre 1969 tra cui alcuni preziosi esemplari della Fondazione Nicola Bulgari, il Fearless Devid Motordrome (datato 1937 è l’ultimo ed unico motordrome rimasto in Italia), Walk-in Tattoo old school, Burlesque Cabaret, Music and Dance Show e i dopo festival alla Rotonda a mare per continuare a ballare fino a notte fonda.

Tra tutto questo si potrà incontrare la praticità, la compattezza, la tecnologia di INSTAX: una squadra di INSTAX Fotoreporter anni ‘30 sarà in missione tra spiaggia e città per cogliere e immortalare i momenti salienti e scattare ritratti a chi voglia concedersi all’occhio del fotografo. INSTAX by FUJIFILM promette di far fiorire sorrisi sui volti di chi riceverà una fotografia stampata in regalo.

Si potrà incontrare INSTAX nei Village Summer Jamboree in spiaggia durante la mattina e il primo pomeriggio, o tra le vie della città nella tensostruttura customizzata in Piazza del Duca, dalle ore 17 all’1 di notte.

FUJIFILM: Instax Official Sponsor del Summer Jamboree | La storia della prima INSTAX

La serie di fotocamere istantanee INSTAX, lanciata nel 1998, è affettuosamente chiamata “Cheki” in Giappone. Il marchio è stato ampliato con una linea di stampanti di piccolo formato per smartphone che consente agli utenti di stampare facilmente le immagini memorizzate negli smartphone, ampliando così la base di utenti. Oggi, la serie INSTAX è ormai riconosciuta, come strumento di comunicazione o di espressione personale per la sua capacità di catturare i momenti preziosi della vita in stampe fotografiche e di trasmettere le emozioni che accompagnano.

L’uso diffuso degli smartphone ha reso le fotografie un importante strumento di comunicazione quotidiana, ma la fisicità dell’immagine stampata fa vivere emozioni più profonde. Una fotografia stampata è una linea diretta di memoria che ci riporta a un istante speciale vissuto con le persone che amiamo. La stampa delle fotografie ci permette di esprimere se stessi e di condividere emozioni in una forma speciale e diversa. INSTAX by FUJIFILM diffonde il valore della fotografia, scattata, regalata, esposta, mostrata e condivisa.