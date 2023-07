FUJIFILM ha lanciato il sempre gradito summer cashback dedicato alla Serie X, in particolare per X-H2S, X-H2 e X-T5, obiettivi e accessori: scopriamo insieme i dettagli

FUJIFILM presenta il nuovo summer cashback, valido dal 13 luglio al 13 settembre 2023, e molto utile per innalzare la qualità del proprio corredo fotografico o rinnovarlo approfittando dell’estate. Sarà possibile acquistare in promo cashback una selezione di prodotti della Serie X, coniugando così la massima tecnologia del sistema mirrorless di FUJIFILM a prezzi decisamente scontati.

FUJIFILM Serie X: ecco il summer cashback

Grazie alla FUJIFILM e questo Serie X SUMMER CASHBACK, si potrà risparmiare su ogni acquisto da 100 a 1.000 euro iva inclusa, a seconda del prodotto scelto. Inoltre, per acquisti “multipli”c’è la possibilità di sommare il bonus acquisito.

Qui di seguito, elenchiamo i prodotti che godono del cashback e di quanto riborso di può godere in relazione al prezzo di partenza.

MKX18-55mm T2.9

Cashback €1000,00 MKX50-135mm T2.9

Cashback €1000,00 FT-XH

Cashback €400,00 VG-XH

Cashback €200,00 XF18-120mm F4

Cashback €200,00 XF50-140mm F2.8

Cashback €150,00 XF16-55mm F2.8

Cashback €100,00 X-H2S BODY

Cashback €100,00 X-H2 BODY

Cashback €100,00 X-H2 KIT XF16-80mm

Cashback €100,00 X-T5 BLACK BODY

Cashback €100,00 X-T5 SILVER BODY

Cashback €100,00 X-T5 BLACK KIT XF18-55mm

Cashback €100,00 X-T5 SILVER KIT XF18-55mm

Cashback €100,00 X-T5 BLACK KIT XF16-80mm

Cashback €100,00 X-T5 SILVER KIT XF16-80mm

Ogni cliente può acquistare una sola volta ciascun prodotto incluso nella Promozione. Sono consentite un massimo di 5 richieste di rimborso a persona durante il periodo promozionale. Nell’elenco possiamo anche vedere alcuni prodotti di punta del mercato FUJIFILM di quest’anno come la X-T5 che abbiamo avuto la possibilità di provarla per una recensione insieme alla X-H2S. Due fotocamere differenti, ma che rappresentano comunque eccellenze da avere nel proprio corredo e questa summer cashback potrebbe essere una buona occasione da non perdere.