Fujifilm Italia, incline ad affermare il ruolo centrale della fotografia per la sua valenza culturale, storica e artistica, sostenendo iniziative, eventi e momenti partecipativi in cui un ampio pubblico possa entrare in contatto con la forza espressiva dell’immagine, si conferma sponsor della XI edizione del Festival Fotografico Europeo

Fujifilm Italia parteciperà alla 11a edizione del Festival Fotografico Europeo, manifestazione che si pone l’obiettivo di promuovere la fotografia d’autore e il linguaggio espressivo, attraverso percorsi visivi articolati, aperti alle più svariate esperienze espressive, con un programma espositivo fitto: dalla fotografia storica al reportage d’autore, dalla fotografia d’arte alle ricerche creative fino alla documentazione del territorio.

Fujifilm Italia sponsor del Festival Fotografico Europeo

Il Festival, ideato e curato dall’Afi – Archivio Fotografico Italiano, posto sotto l’alto patrocinio della Commissione Europea, propone mostre, seminari, workshop, proiezioni, letture dei portfolio, presentazione di libri e concorsi. A partire dal 18 marzo e sino 6 maggio 2023 coinvolgerà quattro comuni lombardi, ossia Busto Arsizio, Castellanza, Castiglione Olona, Legnano. La presenza di FUJIFILM non sarà limitata a una semplice sponsorizzazione, l’Azienda comparteciperà con contenuti che sapranno catturare l’attenzione dei visitatori:

AKHAT TERRAMADRE

Mostra di Valentina Tamborra – curatela di Claudio Argentero I Afi

Dal 18 aprile al 30 giugno 2023 – Orari visita 8:00 – 22:00

Mostra di Valentina Tamborra – curatela di Claudio Argentero I Afi Dal 18 aprile al 30 giugno 2023 – Orari visita 8:00 – 22:00 SPAZIO PHOTOSQUARE

Aeroporto Milano Malpensa – Terminal 1 – Atrio Stazione/Sheraton

Inaugurazione 19 aprile ore 16:30

Le stampe della mostra “AKHAT TERRAMADRE” sono state realizzate su carta fotografica all’alogenuro d’argento FUJICOLOR Crystal Archive Digital Paper Type DPII Matte, con esposizione digitale e procedimento a sviluppo chimico TIPO RA4. Fujicolor Crystal Archive Digital Paper Type DPII Matte è una carta fotografica della famiglia Original Photo Paper, creata da FUJIFILM ed è una delle carte professionali all’alogenuro d’argento più pregiate, utilizzata per le stampe da galleria e creata appositamente per i professionisti. La carta fotografica professionale Original Photo Paper di FUJIFILM valorizza ed esalta al meglio le caratteristiche stilistiche e tecniche di ogni immagine, assicurandone la durata nel tempo e nella memoria, attraverso una resa visiva eccellente.

Ahkát – TerraMadre

Ahkát: secondo l’antica religione Sami sono “Le madri” divinità della natura, natura che – ai confini estremi del mondo – tutto domina Magia e realtà Spiritualità e tradizione Terra Madre di un popolo senza confini Madre Terra per un popolo di migratori. In anteprima nazionale, il terzo capitolo di una trilogia con cui la fotografa ha voluto raccontare le popolazioni che vivono l’Artico. In mostra un estratto di un corpus più ampio che narra i Sami, popolo nativo europeo diviso dalle frontiere di quattro stati. Ambientato nella contea del Finnmark, in Norvegia, il progetto racconta una cultura antica e moderna che ha nel legame con la natura e nel forte dialogo con essa la sua forza più grande. In passato vittima di nazionalismi, oggi a rischio per via del cambiamento climatico e di una politica di green economy che non sempre tiene conto dei diritti dei nativi, questo popolo esiste e resiste e ha molto da insegnare a chi vorrà e saprà ascoltare.

Presentazione Libro Skrei di Valentina Tamborra

16 aprile ore 17:30

Palazzo Leone da Perego via Mons. E. Gilardelli – Legnano (MI)

Partecipazione Libera

16 aprile ore 17:30 Palazzo Leone da Perego via Mons. E. Gilardelli – Legnano (MI) Partecipazione Libera WORKSHOP URBAN INSTAX PHOTO

16 aprile – ore 9 – 13

Uscita fotografica con INSTAX by FUJIFILM a Legnano, sotto la guida di Renzo Riboldazzi, docente del dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, e di un fotografo dell’Afi per conoscere la storia e le vicende di alcuni luoghi simbolo della città. I partecipanti, che avranno a disposizione alcune INSTAX, saranno invitati a scattare delle immagini che verranno poi integrate in un mosaico urbano esposto al pubblico dal 29 aprile al 6 maggio 2023 presso il Castello di Legnano.

Partecipazione gratuita, posti disponibili 12. Per info e iscrizioni entro il 9 aprile a segr.cultura@legnano.org T. 0331 47157/578

16 aprile – ore 9 – 13 Uscita fotografica con INSTAX by FUJIFILM a Legnano, sotto la guida di Renzo Riboldazzi, docente del dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, e di un fotografo dell’Afi per conoscere la storia e le vicende di alcuni luoghi simbolo della città. I partecipanti, che avranno a disposizione alcune INSTAX, saranno invitati a scattare delle immagini che verranno poi integrate in un mosaico urbano esposto al pubblico dal 29 aprile al 6 maggio 2023 presso il Castello di Legnano. Partecipazione gratuita, posti disponibili 12. Per info e iscrizioni entro il 9 aprile a segr.cultura@legnano.org T. 0331 47157/578 Composizione e Mosaico URBAN INSTAX PHOTO

29 aprile ore 18:30

Castello di Legnano – a seguire conferenza

In occasione di una serata dedicata al cinema storico, verrà presentato un mosaico composto dagli scatti realizzati dai partecipanti nell’ambito dell’iniziativa: URBAN INSTAX PHOTO, sulla città di Legnano, che entrerà nella collezione dell’Archivio Fotografico Italiano

29 aprile ore 18:30 Castello di Legnano – a seguire conferenza In occasione di una serata dedicata al cinema storico, verrà presentato un mosaico composto dagli scatti realizzati dai partecipanti nell’ambito dell’iniziativa: URBAN INSTAX PHOTO, sulla città di Legnano, che entrerà nella collezione dell’Archivio Fotografico Italiano MASTERCLASS DI REPORTAGE E STORYTELLING A CURA DI VALENTINA TAMBORRA

23 Aprile ore 15:00 – 18:30

Palazzo Leone da Perego via Mons. E. Gilardelli – Legnano (MI)

Ingresso libero, previa iscrizione, fino ad esaurimento posti in sala”.

Info e iscrizioni entro il 16 aprile a ufficio.cultura@legnano.org/ T. 0331-471575/578

Per altre news sul mondo della fotografia resta connesso sulle pagine di tuttoteK!