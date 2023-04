Star Wars Jedi: Survivor, svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, EA e Respawn Entertainment hanno svelato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Star Wars Jedi: Survivor, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre ci si avvicina velocemente alla data d’uscita di Star Wars Jedi: Survivor, prevista proprio per il 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X | S, EA e Respawn Entertainment stanno divulgando tutta una serie di dettagli in merito al gioco. Sappiamo qualcosa in più sulla storia e sui diversi livelli di difficoltà, nonché che ci sarà il viaggio rapido e molto altro. Mancava un dettaglio tecnico, ancora, che gli appassionati del mondo PC stavano attendendo con ansia: i requisiti minimi e raccomandati.

E finalmente eccoli qua! È piuttosto interessante notare che sia i requisiti minimi sia quelli raccomandati della versione PC di Star Wars Jedi: Survivor richiedono una CPU 4-core con otto thread, e la sola differenza che intercorre fra le due modalità è la velocità di clock. Il gioco inoltre richiederà 155 GB di spazio per essere giocato al lancio e, ovviamente, un sistema operativo che sia almeno Windows 10 64-bit. Trovate la lista completa dei requisiti nel prossimo paragrafo.

I requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Star Wars Jedi: Survivor

Iniziamo con i requisiti minimi:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit RAM : 8Gb

: 8Gb Caratteristiche CPU : 4 core – 8 thread

: 4 core – 8 thread CPU : Intel Core i7 7700 | Ryzen 5 1400

: Intel Core i7 7700 | Ryzen 5 1400 GPU : Nvidia GTX 1070 | Radeon RX 580

: Nvidia GTX 1070 | Radeon RX 580 Caratteristiche GPU : DX 12, 8Gb VRAM

: DX 12, 8Gb VRAM Spazio Necessario: 155Gb

Infine, qua sotto i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit RAM : 16Gb

: 16Gb Caratteristiche CPU : 4 core – 8 thread

: 4 core – 8 thread CPU : Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X

: Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X GPU : Nvidia RTX 2070 | Radeon RX 6700 XT

: Nvidia RTX 2070 | Radeon RX 6700 XT Caratteristiche GPU : DX 12, 8Gb VRAM

: DX 12, 8Gb VRAM Spazio Necessario: 155Gb SSD

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Star Wars Jedi: Survivor. Fateci sapere se acquisterete il gioco qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!