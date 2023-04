La Sirenetta: canzoni modificate nel live action Disney

Secondo le ultime rivelazioni da parte del compositore Alan Menken; i testi delle canzoni del live action, La Sirenetta, sono stati modificati per essere in linea con i valori odierni

Emergono nuovi dettagli e anticipazioni sul prossimo live action Disney, La Sirenetta. Secondo quanto trapelato sul web nelle ultime ore; dopo i cambiamenti culturali introdotti nella nuova versione la Disney sembra aver deciso di apportare le modifiche ai testi delle canzoni originari del film. Una notizia che ha lasciato di sasso i fan già inondati dalle precedenti scelte adottate nel film.

Lo stesso compositore ufficiale Alan Menken ha tenuto la mano morbida sulla scottante notizia, dichiarando di aver attuato una scelta seguendo lo spirito dei valori moderni. Ecco la sua dichiarazione recente:

Abbiamo introdotto alcuni cambiamenti nel testo di ‘Baciala’ perché le persone sono diventate molto sensibili all’idea che il principe Eric avrebbe, in qualche modo, forzato Ariel. Alcune revisioni sono avvenute anche in ‘Triste anima sola’ riguardo a battute che potrebbero in qualche modo far sentire alle ragazze che non dovrebbero parlare a sproposito, anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per farla rinunciare alla sua voce