FUJIFILM: in arrivo la X-HS2 con nuovo sensore e processore

Durante il nuovo appuntamento con X-Summit di Omiya, FUJIFILM ha presentato la fotocamera X-HS2 con molte novità tra cui il processore e il sensore

Si è tenuto virtualmente il nuovo appuntamento con X-Summit di Omiya in cui FUJIFILM generalmente presenta le novità della stagione. E questa volta le novità sono davvero tante, tra queste sicuramente la nuova fotocamera formato APS-C, X-HS2 con un nuovo sensore Stacked e nuovo processore entrambi di quinta generazione, AI integrata nel sistema AF, raffica da 40 fps e possibilità per i videomaker di utilizzo per scopi professionali.

FUJIFILM X-HS2: tutte le novità del sensore e del processore

La nostra attenzione si concentra subito sul sensore: X-Trans CMOS 5 HS Stacked da 26 Mpxl, che permette una raffica da 15 fps con otturatore meccanico e fino a 40 fps in elettronico. A questo, si aggiunge anche un tracking AF migliorato con AI integrata che permette di riconoscere soggetti in movimento, ponendo quindi questa fotocamera nel mercato perfetto di chi si occupa di fotogragia naturalistica o sportiva.

Le potenzialità non mancano neanche per chi si occupa di video, infatti concentrandosi sul processore, vediamo un nuovo nuovo X-Processor 5 con cui si può arrivare a 6K30p e 4K/120p. Sono presenti anche gli ultimi codec, ProRes 422 HQ, H.265 e HEIF così come supporti quali CFexpress Type B. La struttura del corpo macchina sicuramente aiuta, perchè favorisce il sistema di raffreddamento con una gabbia in lega di magnesio importante, da 1.5mm di spessore, in grado di dissipare il calore in maniera più efficiente. Di conseguenza il peso macchina e la sua struttura sono più importanti rispetto a quella dei modelli X-T, anche perchè qui ci troviamo comunque di fronte ad un prodotto Hybrid.

X-HS2: prezzo e disponibilità sul mercato

La nuova X-HS2 sarà disponibile sul mercato a partire da luglio 2022 ad un prezzo di 2799,99 € solo corpo macchina. Seguiranno a settembre, altre versioni di questa macchina con delle novità che riguardano di più il suo reparto fotografico.