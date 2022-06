Aggiornamento Firefox 101: pronto per il download

Da oggi è disponibile il download di Firefox 101. L’aggiornamento della nuova versione è pronto per essere scaricato dagli utenti

Mozilla (qui per maggiori informazioni) ha appena rilasciato il nuovo aggiornamento Firefox 101. Questa nuova versione dei browser Firefox e già disponibile per tutti gli utenti su tutte le piattaforme desktop supportate e possono scaricarla già da subito. Un annuncio ufficiale sulle novità di questo aggiornamento deve ancora essere rilasciato, ma d’altra parte, sulla base della beta esistente e delle build notturne che Mozilla ha rilasciato in precedenza, possiamo già sapere cosa aspettarci.

Ritorno al passato con l’aggiornamento Firefox 101

Senza dubbio, il cambiamento più grande in questo aggiornamento è il ritorno alla tradizione. infatti ritroveremo l’esperienza di download che è stata rimossa con l’introduzione di Firefox 97. A quel punto, Mozilla è passato a quello che molti consideravano un approccio di download moderno. Con gli utenti che non vedono più il prompt dedicato durante il download di file da Internet. In teoria, questa esperienza doveva essere molto più semplice, con un sistema simile già utilizzato in Google Chrome, Microsoft Edge e altri browser.

Ma per quanto riguarda gli utenti Mozilla, il nuovo sistema non è era stato accolto molto bene. Ed è per questo che Mozilla ha deciso di riportare la vecchia esperienza agli utenti con il rilascio di Firefox 101, anche se questa volta l’azienda sta effettivamente fornendo più scelte.

Novità

Nella nuova versione di Firefox, gli utenti non si limiteranno a scegliere di salvare automaticamente i file sul dispositivo. infatti, potranno anche visualizzare la richiesta di download ogni volta che tentano di scaricare un file. Inoltre, la nuova versione di Firefox include molte correzioni, ma ovviamente Mozilla le dettaglierà tutte nelle note di rilascio quando saranno pronte.

Nel frattempo, gli utenti possono scaricare manualmente Firefox 101 sui propri dispositivi. Anche se, si prevede che avvierà il rollout automatico con il motore di aggiornamento integrato nelle prossime ore. Se non altro, la prima revisione per questa versione dovrebbe essere lanciata la prossima settimana.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento Firefox 101? Fateci sapere qui sotto nei commenti. E soprattutto continuate a seguirci su tuttoteK, per restare sempre informati con le ultime news dal mondo della tecnologia (e non solo!).